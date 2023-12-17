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Атака дронов на регионы России: ПВО сбила 33 беспилотника
Атака дронов на регионы России: ПВО сбила 33 беспилотника - РИА Новости Крым, 17.12.2023
Атака дронов на регионы России: ПВО сбила 33 беспилотника
Силы ПВО ночью уничтожили и перехватили 33 украинских беспилотника над Липецкой, Ростовской и Волгоградской областями. Об этом сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 17.12.2023
2023-12-17T06:54
2023-12-17T06:54
2023-12-17T07:25
беспилотник (бпла, дрон)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 дек - РИА Новости Крым. Силы ПВО ночью уничтожили и перехватили 33 украинских беспилотника над Липецкой, Ростовской и Волгоградской областями. Об этом сообщили в Минобороны РФ.15 декабря российские средства противовоздушной обороны за два часа сбили 26 украинских беспилотников над территорией Крыма. Позднее противником была предпринята еще одна атака – российские силы ПВО сбили над Крымом еще шесть вражеских БПЛА.По данным губернатора Севастополя Михаила Развожаева, один беспилотник самолетного типа был уничтожен в пятницу вечером над морем. О массированной атаке Генического округа Херсонской области заявил губернатор Владимир Сальдо – было сбито не менее 15 воздушных целей.Читайте также на РИА Новости Крым:Удар по Курской области: повреждены дома и ЛЭПМассированный удар БПЛА по Крыму отражен средствами ПВО и РЭБСбиты девять дронов: подробности атаки на Москву и Калужскую область
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РИА Новости Крым
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беспилотник (бпла, дрон), всу (вооруженные силы украины), пво, вооруженные силы россии, министерство обороны рф, новости, ростовская область, липецкая область, волгоградская область
Атака дронов на регионы России: ПВО сбила 33 беспилотника
Силы ПВО сбили 33 украинских беспилотника над несколькими регионами России
06:54 17.12.2023 (обновлено: 07:25 17.12.2023)