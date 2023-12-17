https://crimea.ria.ru/20231217/ataka-dronov-na-regiony-rossii-pvo-sbila-33-bespilotnika-1133606844.html

Атака дронов на регионы России: ПВО сбила 33 беспилотника

Атака дронов на регионы России: ПВО сбила 33 беспилотника - РИА Новости Крым, 17.12.2023

Атака дронов на регионы России: ПВО сбила 33 беспилотника

Силы ПВО ночью уничтожили и перехватили 33 украинских беспилотника над Липецкой, Ростовской и Волгоградской областями. Об этом сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 17.12.2023

2023-12-17T06:54

2023-12-17T06:54

2023-12-17T07:25

беспилотник (бпла, дрон)

всу (вооруженные силы украины)

пво

вооруженные силы россии

министерство обороны рф

новости

ростовская область

липецкая область

волгоградская область

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 дек - РИА Новости Крым. Силы ПВО ночью уничтожили и перехватили 33 украинских беспилотника над Липецкой, Ростовской и Волгоградской областями. Об этом сообщили в Минобороны РФ.15 декабря российские средства противовоздушной обороны за два часа сбили 26 украинских беспилотников над территорией Крыма. Позднее противником была предпринята еще одна атака – российские силы ПВО сбили над Крымом еще шесть вражеских БПЛА.По данным губернатора Севастополя Михаила Развожаева, один беспилотник самолетного типа был уничтожен в пятницу вечером над морем. О массированной атаке Генического округа Херсонской области заявил губернатор Владимир Сальдо – было сбито не менее 15 воздушных целей.Читайте также на РИА Новости Крым:Удар по Курской области: повреждены дома и ЛЭПМассированный удар БПЛА по Крыму отражен средствами ПВО и РЭБСбиты девять дронов: подробности атаки на Москву и Калужскую область

ростовская область

липецкая область

волгоградская область

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

беспилотник (бпла, дрон), всу (вооруженные силы украины), пво, вооруженные силы россии, министерство обороны рф, новости, ростовская область, липецкая область, волгоградская область