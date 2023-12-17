Рейтинг@Mail.ru
Атака дронов на регионы России: ПВО сбила 33 беспилотника - РИА Новости Крым, 17.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20231217/ataka-dronov-na-regiony-rossii-pvo-sbila-33-bespilotnika-1133606844.html
Атака дронов на регионы России: ПВО сбила 33 беспилотника
Атака дронов на регионы России: ПВО сбила 33 беспилотника - РИА Новости Крым, 17.12.2023
Атака дронов на регионы России: ПВО сбила 33 беспилотника
Силы ПВО ночью уничтожили и перехватили 33 украинских беспилотника над Липецкой, Ростовской и Волгоградской областями. Об этом сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 17.12.2023
2023-12-17T06:54
2023-12-17T07:25
беспилотник (бпла, дрон)
всу (вооруженные силы украины)
пво
вооруженные силы россии
министерство обороны рф
новости
ростовская область
липецкая область
волгоградская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/09/07/1131239309_0:92:1280:812_1920x0_80_0_0_d34773fd0a83a3915941833c8a27c504.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 дек - РИА Новости Крым. Силы ПВО ночью уничтожили и перехватили 33 украинских беспилотника над Липецкой, Ростовской и Волгоградской областями. Об этом сообщили в Минобороны РФ.15 декабря российские средства противовоздушной обороны за два часа сбили 26 украинских беспилотников над территорией Крыма. Позднее противником была предпринята еще одна атака – российские силы ПВО сбили над Крымом еще шесть вражеских БПЛА.По данным губернатора Севастополя Михаила Развожаева, один беспилотник самолетного типа был уничтожен в пятницу вечером над морем. О массированной атаке Генического округа Херсонской области заявил губернатор Владимир Сальдо – было сбито не менее 15 воздушных целей.Читайте также на РИА Новости Крым:Удар по Курской области: повреждены дома и ЛЭПМассированный удар БПЛА по Крыму отражен средствами ПВО и РЭБСбиты девять дронов: подробности атаки на Москву и Калужскую область
ростовская область
липецкая область
волгоградская область
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/09/07/1131239309_38:0:1243:904_1920x0_80_0_0_f26f1cf14cb516a8e8f53f0945f9eab9.jpg.webp
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
беспилотник (бпла, дрон), всу (вооруженные силы украины), пво, вооруженные силы россии, министерство обороны рф, новости, ростовская область, липецкая область, волгоградская область
Атака дронов на регионы России: ПВО сбила 33 беспилотника

Силы ПВО сбили 33 украинских беспилотника над несколькими регионами России

06:54 17.12.2023 (обновлено: 07:25 17.12.2023)
 
© РИА Новости КрымБПЛА
БПЛА - РИА Новости, 1920, 17.12.2023
© РИА Новости Крым
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 дек - РИА Новости Крым. Силы ПВО ночью уничтожили и перехватили 33 украинских беспилотника над Липецкой, Ростовской и Волгоградской областями. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Сегодня ночью пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО уничтожено и перехвачено 33 украинских беспилотных летательных аппарата над территориями Липецкой, Ростовской и Волгоградской областей", - говорится в сообщении.

15 декабря российские средства противовоздушной обороны за два часа сбили 26 украинских беспилотников над территорией Крыма. Позднее противником была предпринята еще одна атака – российские силы ПВО сбили над Крымом еще шесть вражеских БПЛА.
По данным губернатора Севастополя Михаила Развожаева, один беспилотник самолетного типа был уничтожен в пятницу вечером над морем. О массированной атаке Генического округа Херсонской области заявил губернатор Владимир Сальдо – было сбито не менее 15 воздушных целей.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Удар по Курской области: повреждены дома и ЛЭП
Массированный удар БПЛА по Крыму отражен средствами ПВО и РЭБ
Сбиты девять дронов: подробности атаки на Москву и Калужскую область
 
Беспилотник (БПЛА, дрон)ВСУ (Вооруженные силы Украины)ПВОВооруженные силы РоссииМинистерство обороны РФНовостиРостовская областьЛипецкая областьВолгоградская область
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
07:44На Сапун-горе школьники высадили 3,5 тысячи сеянцев сосен и ясеней
07:15Почему крымчане стали отказываться от междугородних поездок на своих авто
06:54Атака дронов на регионы России: ПВО сбила 33 беспилотника
00:01Осадки и гололедица: погода в Крыму в воскресенье
00:00Какой сегодня праздник: 17 декабря
21:44Главное за день: 16 декабря
21:12Война за природные ресурсы России: чего на самом деле хочет Европа
20:39Пять-восемь лет на перевооружение ЕС: Писториус призвал ускорить процесс
20:02Депутаты хотят запретить судимым за педофилию посещать школы и детсады
19:43Воюют "по привычке" и сдаются в плен: чем обернулось контрнаступление ВСУ
19:01Украинский снаряд попал в жилой дом в Курской области – есть раненые
18:35Новый мужской монастырь появится в Севастополе
18:10"Прямая линия" Путина и фейки про Крымский мост: топ новостей недели
17:43Задач наступать не ставится: генштаб ВСУ меняет стратегию
17:16Сокращение соцрасходов для населения: на Украине дефицит бюджета
16:47ВСУ нанесли удар из HIMARS по месту доставки гумпомощи на Херсонщине
16:36Ушел на Донбасс добровольцем: в Керчи простились с героем СВО
16:02Разгромлен склад боеприпасов и сбит вертолет: армия России бьет врага
15:47Провальные атаки ВСУ: за сутки в зоне СВО Киев потерял еще 630 боевиков
15:16Массированный удар БПЛА по Крыму отражен средствами ПВО и РЭБ
Лента новостейМолния