https://crimea.ria.ru/20231216/massirovannyy-udar-bpla-po-krymu-otrazhen-sredstvami-pvo-i-reb-1133597510.html

Массированный удар БПЛА по Крыму отражен средствами ПВО и РЭБ

Массированный удар БПЛА по Крыму отражен средствами ПВО и РЭБ - РИА Новости Крым, 16.12.2023

Массированный удар БПЛА по Крыму отражен средствами ПВО и РЭБ

Массированная атака БПЛА по Крымскому полуострову отражена средствами ПВО и РЭБ. Об этом сообщили в Минобороны России. РИА Новости Крым, 16.12.2023

2023-12-16T15:16

2023-12-16T15:16

2023-12-16T15:25

министерство обороны рф

новости сво

беспилотник (бпла, дрон)

пво

вооруженные силы россии

всу (вооруженные силы украины)

потери всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 дек - РИА Новости Крым. Массированная атака БПЛА по Крымскому полуострову отражена средствами ПВО и РЭБ. Об этом сообщили в Минобороны России.Всего в течение суток сбито 49 украинских беспилотных летательных аппаратов, в том числе в районах населенных пунктов Верхнекаменка Луганской Народной Республики, Токмак Запорожской области, Новая Каховка, Каиры и Алешки Херсонской области, а также десять реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS, "Ураган" и "Ольха", перечислили в Минобороны.Накануне российские средства противовоздушной обороны за два часа сбили 26 украинских беспилотников над территорией Крыма. Позднее противником была предпринята еще одна атака – российские силы ПВО сбили над Крымом еще шесть вражеских БПЛА.По данным губернатора Севастополя Михаила Развожаева, один беспилотник самолетного типа был уничтожен в пятницу вечером над морем. О массированной атаке Генического округа Херсонской области заявил губернатор Владимир Сальдо – было сбито не менее 15 воздушных целей.Читайте также на РИА Новости Крым:Откроют ли аэропорт Симферополя – ответ АксеноваВ Крыму рассекречена сеть агентов СБУ: в Следкоме рассказали деталиУмеров опять мечтает о Крыме: как силы России встретят ВСУ

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, новости сво, беспилотник (бпла, дрон), пво, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), потери всу