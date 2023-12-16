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Массированный удар БПЛА по Крыму отражен средствами ПВО и РЭБ - РИА Новости Крым, 16.12.2023
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Массированный удар БПЛА по Крыму отражен средствами ПВО и РЭБ
Массированный удар БПЛА по Крыму отражен средствами ПВО и РЭБ - РИА Новости Крым, 16.12.2023
Массированный удар БПЛА по Крыму отражен средствами ПВО и РЭБ
Массированная атака БПЛА по Крымскому полуострову отражена средствами ПВО и РЭБ. Об этом сообщили в Минобороны России. РИА Новости Крым, 16.12.2023
2023-12-16T15:16
2023-12-16T15:25
министерство обороны рф
новости сво
беспилотник (бпла, дрон)
пво
вооруженные силы россии
всу (вооруженные силы украины)
потери всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 дек - РИА Новости Крым. Массированная атака БПЛА по Крымскому полуострову отражена средствами ПВО и РЭБ. Об этом сообщили в Минобороны России.Всего в течение суток сбито 49 украинских беспилотных летательных аппаратов, в том числе в районах населенных пунктов Верхнекаменка Луганской Народной Республики, Токмак Запорожской области, Новая Каховка, Каиры и Алешки Херсонской области, а также десять реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS, "Ураган" и "Ольха", перечислили в Минобороны.Накануне российские средства противовоздушной обороны за два часа сбили 26 украинских беспилотников над территорией Крыма. Позднее противником была предпринята еще одна атака – российские силы ПВО сбили над Крымом еще шесть вражеских БПЛА.По данным губернатора Севастополя Михаила Развожаева, один беспилотник самолетного типа был уничтожен в пятницу вечером над морем. О массированной атаке Генического округа Херсонской области заявил губернатор Владимир Сальдо – было сбито не менее 15 воздушных целей.Читайте также на РИА Новости Крым:Откроют ли аэропорт Симферополя – ответ АксеноваВ Крыму рассекречена сеть агентов СБУ: в Следкоме рассказали деталиУмеров опять мечтает о Крыме: как силы России встретят ВСУ
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РИА Новости Крым
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Новости
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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министерство обороны рф, новости сво, беспилотник (бпла, дрон), пво, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), потери всу
Массированный удар БПЛА по Крыму отражен средствами ПВО и РЭБ

Армия России отразила массированную атаку беспилотников по объектам на территории Крыма

15:16 16.12.2023 (обновлено: 15:25 16.12.2023)
 
© РИА НовостиПВО
ПВО - РИА Новости, 1920, 16.12.2023
© РИА Новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 дек - РИА Новости Крым. Массированная атака БПЛА по Крымскому полуострову отражена средствами ПВО и РЭБ. Об этом сообщили в Минобороны России.

"Средствами противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы отражена попытка нанесения киевским режимом массированного удара беспилотными летательными аппаратами по объектам на территории Крымского полуострова. Все беспилотные летательные аппараты уничтожены", – сообщили в оборонном ведомстве.

Всего в течение суток сбито 49 украинских беспилотных летательных аппаратов, в том числе в районах населенных пунктов Верхнекаменка Луганской Народной Республики, Токмак Запорожской области, Новая Каховка, Каиры и Алешки Херсонской области, а также десять реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS, "Ураган" и "Ольха", перечислили в Минобороны.
Накануне российские средства противовоздушной обороны за два часа сбили 26 украинских беспилотников над территорией Крыма. Позднее противником была предпринята еще одна атака – российские силы ПВО сбили над Крымом еще шесть вражеских БПЛА.
По данным губернатора Севастополя Михаила Развожаева, один беспилотник самолетного типа был уничтожен в пятницу вечером над морем. О массированной атаке Генического округа Херсонской области заявил губернатор Владимир Сальдо – было сбито не менее 15 воздушных целей.
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Министерство обороны РФНовости СВОБеспилотник (БПЛА, дрон)ПВОВооруженные силы РоссииВСУ (Вооруженные силы Украины)Потери ВСУ
 
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