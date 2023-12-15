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Юг Херсонской области под обстрелом – ПВО сбила 15 воздушных целей

Юг Херсонской области под обстрелом – ПВО сбила 15 воздушных целей - РИА Новости Крым, 15.12.2023

Юг Херсонской области под обстрелом – ПВО сбила 15 воздушных целей

В Геническом городском округе Херсонской области силы ПВО сбили не менее 15 воздушных целей. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Владимир РИА Новости Крым, 15.12.2023

2023-12-15T21:51

2023-12-15T21:51

2023-12-15T21:51

владимир сальдо

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 дек – РИА Новости Крым. В Геническом городском округе Херсонской области силы ПВО сбили не менее 15 воздушных целей. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.Почти одновременно ПВО отработала в Севастополе, по предварительной информации, был сбит один беспилотник, сообщил губернатор Михаил Развожаев.Также вечером 15 декабря ВСУ атаковали беспилотниками самолетного типа Курскую область. По данным Минобороны РФ, сбиты шесть дронов.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму за год сорваны 14 диверсий и терактов – ФСБУмеров опять мечтает о Крыме: как силы России встретят ВСУМассированная атака БПЛА – Сальдо назвал цели ВСУ

херсонская область

новые регионы россии

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2023

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