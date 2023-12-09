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Умеров опять мечтает о Крыме: как силы России встретят ВСУ - РИА Новости Крым, 09.12.2023
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Умеров опять мечтает о Крыме: как силы России встретят ВСУ
Умеров опять мечтает о Крыме: как силы России встретят ВСУ - РИА Новости Крым, 09.12.2023
Умеров опять мечтает о Крыме: как силы России встретят ВСУ
ВСУ в рамках военной стратегии на 2024 год рассматривают два варианта действий для "возвращения" Крыма, которые уже известны российским силам. Об этом в... РИА Новости Крым, 09.12.2023
2023-12-09T20:37
2023-12-09T20:48
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 дек – РИА Новости Крым, Анна Петрова. ВСУ в рамках военной стратегии на 2024 год рассматривают два варианта действий для "возвращения" Крыма, которые уже известны российским силам. Об этом в комментарии РИА Новости Крым сказал директор Музея войск ПВО, военный эксперт Юрий Кнутов.Глава минобороны Украины Рустем Умеров ранее заявил, что Украина на 2024 год готовит "наработки" в своей военной стратегии, которые могут заставить Россию уйти из Крыма.По словам Кнутова, в заявленных Умеровым "наработках" нет ничего такого, о чем уже не говорилось и о чем не знают Вооруженные силы России. Речь идет о двух планах добиться успеха на пути к Крыму, полагает эксперт. И первый связан с подготовкой к новым попыткам нанести урон Крымскому мосту, теперь при помощи полученного от Запада подводного вооружения, считает эксперт."Они даже показывали британский подводный аппарат, предназначенный для разминирования. Один такой стоит около 500 тысяч долларов. Он может использоваться не только для разминирования, и они его рекламировали как видоизмененный и предназначенный для подрыва опор Крымского моста. Британцы им поставили их и была недавно информация, что немцы поставили что-то подобное", – рассказал Кнутов.Второй план касается сухопутных действий и связан с попыткой дойти до Азовского моря, однако этот план ВСУ уже один раз провалили, добавил эксперт."Этот план они давно вынашивали и пытались реализовать этим летом в ходе "контрнаступа". У них все провалилось, но они не оставляют надежду, потому что нет выбора: если откажутся – от них Запад просто отвернется. Поэтому, да, они опять готовятся", – сказал Кнутов.По мнению Кнутова, если российская армия продолжит так же успешно, как в последнее время, продвигаться на "Донбасском кольце" (Северск – Краматорск – Славянск – Часов Яр – Авдеевка) и "разбирать" его, падение ВСУ ускорится значительно."Раньше был Артемовск, который мы выбили из этого кольца, и вот сейчас в случае падения ВСУ в Авдеевке у нас появляется возможность с другой стороны зайти на Краматорск и Часов Яр. Начнем разбирать это кольцо – то планам Украины будет не суждено сбыться вообще", – уточнил эксперт.Не в пользу ВСУ и то, что "человеческие ресурсы Украины к осени 2024 года закончатся", добавляет Кнутов. Также на успех российской армии "работают" новые правительства в ряде западных стран, где постепенно угасает интерес к Украине и возобновляется заинтересованность людей к положению дел в собственных странах.Читайте также на РИА Новости Крым:Переход ВСУ в оборону и беспилотники у Крыма: в чем связьНовые угрозы Крымскому мосту: военный эксперт оценил заявления ЗападаУкраина проигрывает не только на поле боя - аналитики
https://crimea.ria.ru/20231124/minoborony-rossii-opublikovalo-kadry-patrulirovaniya-akvatorii-kryma-1133040716.html
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украина, крым, минобороны украины, рустем умеров, безопасность республики крым и севастополя, крымский мост, вооруженные силы россии, мнения, юрий кнутов
Умеров опять мечтает о Крыме: как силы России встретят ВСУ

Планам Умерова вернуть Крым Украине не суждено сбыться вообще - военный эксперт

20:37 09.12.2023 (обновлено: 20:48 09.12.2023)
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 дек – РИА Новости Крым, Анна Петрова. ВСУ в рамках военной стратегии на 2024 год рассматривают два варианта действий для "возвращения" Крыма, которые уже известны российским силам. Об этом в комментарии РИА Новости Крым сказал директор Музея войск ПВО, военный эксперт Юрий Кнутов.
Глава минобороны Украины Рустем Умеров ранее заявил, что Украина на 2024 год готовит "наработки" в своей военной стратегии, которые могут заставить Россию уйти из Крыма.
По словам Кнутова, в заявленных Умеровым "наработках" нет ничего такого, о чем уже не говорилось и о чем не знают Вооруженные силы России.
Речь идет о двух планах добиться успеха на пути к Крыму, полагает эксперт. И первый связан с подготовкой к новым попыткам нанести урон Крымскому мосту, теперь при помощи полученного от Запада подводного вооружения, считает эксперт.
"Они даже показывали британский подводный аппарат, предназначенный для разминирования. Один такой стоит около 500 тысяч долларов. Он может использоваться не только для разминирования, и они его рекламировали как видоизмененный и предназначенный для подрыва опор Крымского моста. Британцы им поставили их и была недавно информация, что немцы поставили что-то подобное", – рассказал Кнутов.
"В этом случае помогут боновые заграждения и сети до дна, чтобы эти аппараты не могли пройти на максимально возможной глубине, плюс патрульные легкие корветы с противолодочными системами, способными обнаруживать подводные аппараты и уничтожать их", – добавил Кнутов, отметив, что в российских Вооруженных силах все это прекрасно понимают.
Второй план касается сухопутных действий и связан с попыткой дойти до Азовского моря, однако этот план ВСУ уже один раз провалили, добавил эксперт.
"Этот план они давно вынашивали и пытались реализовать этим летом в ходе "контрнаступа". У них все провалилось, но они не оставляют надежду, потому что нет выбора: если откажутся – от них Запад просто отвернется. Поэтому, да, они опять готовятся", – сказал Кнутов.
"Но мы все это прекрасно понимаем. У нас военная промышленность работает семь дней в неделю по 24 часа в сутки. И средства борьбы, в том числе системы радиоэлектронной борьбы, зенитно-ракетные комплексы и истребители мы производим ударными темпами. Так что пока они соберутся, наши средства борьбы с их средствами нападения в количественном и качественном отношении возрастут. И я просто уверен, что любые атаки мы будем отражать, и места базирования самолетов, и места складирования ракет", – добавил он.
По мнению Кнутова, если российская армия продолжит так же успешно, как в последнее время, продвигаться на "Донбасском кольце" (Северск – Краматорск – Славянск – Часов Яр – Авдеевка) и "разбирать" его, падение ВСУ ускорится значительно.
"Раньше был Артемовск, который мы выбили из этого кольца, и вот сейчас в случае падения ВСУ в Авдеевке у нас появляется возможность с другой стороны зайти на Краматорск и Часов Яр. Начнем разбирать это кольцо – то планам Украины будет не суждено сбыться вообще", – уточнил эксперт.
Не в пользу ВСУ и то, что "человеческие ресурсы Украины к осени 2024 года закончатся", добавляет Кнутов. Также на успех российской армии "работают" новые правительства в ряде западных стран, где постепенно угасает интерес к Украине и возобновляется заинтересованность людей к положению дел в собственных странах.
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