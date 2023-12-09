https://crimea.ria.ru/20231209/umerov-opyat-mechtaet-o-kryme-kak-sily-rossii-vstretyat-vsu-1133424882.html

Умеров опять мечтает о Крыме: как силы России встретят ВСУ

Умеров опять мечтает о Крыме: как силы России встретят ВСУ - РИА Новости Крым, 09.12.2023

Умеров опять мечтает о Крыме: как силы России встретят ВСУ

ВСУ в рамках военной стратегии на 2024 год рассматривают два варианта действий для "возвращения" Крыма, которые уже известны российским силам. Об этом в... РИА Новости Крым, 09.12.2023

2023-12-09T20:37

2023-12-09T20:37

2023-12-09T20:48

эксклюзивы риа новости крым

украина

крым

минобороны украины

рустем умеров

безопасность республики крым и севастополя

крымский мост

вооруженные силы россии

мнения

юрий кнутов

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0b/07/1132627182_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_2c1480022d99e547ece4203130bad3cc.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 дек – РИА Новости Крым, Анна Петрова. ВСУ в рамках военной стратегии на 2024 год рассматривают два варианта действий для "возвращения" Крыма, которые уже известны российским силам. Об этом в комментарии РИА Новости Крым сказал директор Музея войск ПВО, военный эксперт Юрий Кнутов.Глава минобороны Украины Рустем Умеров ранее заявил, что Украина на 2024 год готовит "наработки" в своей военной стратегии, которые могут заставить Россию уйти из Крыма.По словам Кнутова, в заявленных Умеровым "наработках" нет ничего такого, о чем уже не говорилось и о чем не знают Вооруженные силы России. Речь идет о двух планах добиться успеха на пути к Крыму, полагает эксперт. И первый связан с подготовкой к новым попыткам нанести урон Крымскому мосту, теперь при помощи полученного от Запада подводного вооружения, считает эксперт."Они даже показывали британский подводный аппарат, предназначенный для разминирования. Один такой стоит около 500 тысяч долларов. Он может использоваться не только для разминирования, и они его рекламировали как видоизмененный и предназначенный для подрыва опор Крымского моста. Британцы им поставили их и была недавно информация, что немцы поставили что-то подобное", – рассказал Кнутов.Второй план касается сухопутных действий и связан с попыткой дойти до Азовского моря, однако этот план ВСУ уже один раз провалили, добавил эксперт."Этот план они давно вынашивали и пытались реализовать этим летом в ходе "контрнаступа". У них все провалилось, но они не оставляют надежду, потому что нет выбора: если откажутся – от них Запад просто отвернется. Поэтому, да, они опять готовятся", – сказал Кнутов.По мнению Кнутова, если российская армия продолжит так же успешно, как в последнее время, продвигаться на "Донбасском кольце" (Северск – Краматорск – Славянск – Часов Яр – Авдеевка) и "разбирать" его, падение ВСУ ускорится значительно."Раньше был Артемовск, который мы выбили из этого кольца, и вот сейчас в случае падения ВСУ в Авдеевке у нас появляется возможность с другой стороны зайти на Краматорск и Часов Яр. Начнем разбирать это кольцо – то планам Украины будет не суждено сбыться вообще", – уточнил эксперт.Не в пользу ВСУ и то, что "человеческие ресурсы Украины к осени 2024 года закончатся", добавляет Кнутов. Также на успех российской армии "работают" новые правительства в ряде западных стран, где постепенно угасает интерес к Украине и возобновляется заинтересованность людей к положению дел в собственных странах.Читайте также на РИА Новости Крым:Переход ВСУ в оборону и беспилотники у Крыма: в чем связьНовые угрозы Крымскому мосту: военный эксперт оценил заявления ЗападаУкраина проигрывает не только на поле боя - аналитики

https://crimea.ria.ru/20231124/minoborony-rossii-opublikovalo-kadry-patrulirovaniya-akvatorii-kryma-1133040716.html

украина

крым

крымский мост

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

украина, крым, минобороны украины, рустем умеров, безопасность республики крым и севастополя, крымский мост, вооруженные силы россии, мнения, юрий кнутов