https://crimea.ria.ru/20231202/perekhod-vsu-v-oboronu-i-bespilotniki-u-kryma-v-chem-svyaz-1133251552.html
Переход ВСУ в оборону и беспилотники у Крыма: в чем связь
Переход ВСУ в оборону и беспилотники у Крыма: в чем связь - РИА Новости Крым, 02.12.2023
Переход ВСУ в оборону и беспилотники у Крыма: в чем связь
Объявленный Киевом переход ВСУ в режим обороны в связи с отсутствием успеха украинской армии на фронте может обернуться увеличением попыток атаковать регионы... РИА Новости Крым, 02.12.2023
2023-12-02T15:41
2023-12-02T15:41
2023-12-02T15:43
сергей горбачев
радио "спутник в крыму"
мнения
россия
украина
всу (вооруженные силы украины)
беспилотник (бпла, дрон)
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Сергей Горбачев о политических событиях недели
Сергей Горбачев о политических событиях недели
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 дек – РИА Новости Крым. Объявленный Киевом переход ВСУ в режим обороны в связи с отсутствием успеха украинской армии на фронте может обернуться увеличением попыток атаковать регионы России с помощью беспилотников. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил исполнительный директор Института стран СНГ в Севастополе, кандидат политических наук Сергей Горбачев.По словам Горбачева, некоторая пауза в таких попытках Киева атаковать российские регионы, в том числе Крым, была связана с минувшим ураганом и штормом, которые пришли из Черного моря и затронули огромную территорию, в том числе украинскую, Измаил и Одессу.Как ураган повлиял на ход СВО – мнение эксперта>>Непогода на время сделала невозможными применение БпЛА. Но Киев не остановится, несмотря на заявления Зеленского о переходе ВСУ в оборону, считает эксперт.Утром 1 декабря Минобороны РФ заявило об уничтожении у берегов Крыма безэкипажного катера ВМС Украины.Это связано с тем, что "какого-то успеха, сидя в окопе, достичь невозможно: победа достигается исключительно в результате активных действий". Но Киев на них уже не способен, объясняет он, а демонстрировать активность перед "западными дядьками" нужно. При этом Запад тоже начал активничать на другом фронте – политическом, отмечает Горбачев. Это проявляется во всякого рода уловках, которые используются "чтобы ввести и Россию и весь мир в заблуждение относительно своей будущей помощи Украине", считает он.Заявление Киева о "новой фазе войны" и переходе ВСУ от активных действий к обороне, наоборот, рассчитано на внутреннего потребителя, который должен верить, что Украина не отступает, добавил Горбачев. Само же по себе оно не стало неожиданностью: о планах Запада на территории Украины свидетельствовало то, какое оружие преимущественно поставлялось Киеву в последнее время – это разнообразные системы противовоздушной обороны, сказал эксперт.Ранее эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер прокомментировал заявление украинского президента Владимира Зеленского об ускоренном возведении фортификационных сооружений на всех основных направлениях, а также в Сумской, Черниговской, Киевской, Ровенской областях и даже на Волыни. Читайте также на РИА Новости Крым:Зеленский заявил о начале "новой фазы" конфликта с Россией Танцуют брейк-данс: Лавров о позиции Запада и Киева по переговорам с РФ Российские военные оборудуют семь полигонов в зоне СВО
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сергей горбачев, мнения, россия, украина, всу (вооруженные силы украины), беспилотник (бпла, дрон)
Переход ВСУ в оборону и беспилотники у Крыма: в чем связь
Киев в режиме обороны активизирует атаки беспилотниками на регионы РФ – эксперт
15:41 02.12.2023 (обновлено: 15:43 02.12.2023) СИМФЕРОПОЛЬ, 1 дек – РИА Новости Крым.
Объявленный Киевом переход ВСУ в режим обороны в связи с отсутствием успеха украинской армии на фронте может обернуться увеличением попыток атаковать регионы России с помощью беспилотников. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму"
заявил исполнительный директор Института стран СНГ в Севастополе, кандидат политических наук Сергей Горбачев.
По словам Горбачева, некоторая пауза в таких попытках Киева атаковать российские регионы, в том числе Крым, была связана с минувшим ураганом и штормом, которые пришли из Черного моря и затронули огромную территорию, в том числе украинскую, Измаил и Одессу.
Непогода на время сделала невозможными применение БпЛА. Но Киев не остановится, несмотря на заявления Зеленского о переходе ВСУ в оборону, считает эксперт.
Утром 1 декабря Минобороны РФ заявило
об уничтожении у берегов Крыма безэкипажного катера ВМС Украины.
"Появление безэкипажного катера у Крыма – это подтверждение того, что Украина будет решать те же задачи, которые и решала в течение последнего времени, как это ни называй: хоть оборона, хоть "контрнаступ", – отметил Горбачев.
Это связано с тем, что "какого-то успеха, сидя в окопе, достичь невозможно: победа достигается исключительно в результате активных действий". Но Киев на них уже не способен, объясняет он, а демонстрировать активность перед "западными дядьками" нужно.
"Отсутствие успехов на фронте заставляет их (киевский режим Зеленского – ред.) менять ориентиры для того, чтобы, с одной стороны, продлить свое политическое житие, а с другой – дать возможность Западу каким-то образом свои силы перегруппировать, чтобы продолжать гибридную войну с Россией. И в этой связи они будут нас активно беспокоить", – считает эксперт.
При этом Запад тоже начал активничать на другом фронте – политическом, отмечает Горбачев. Это проявляется во всякого рода уловках, которые используются "чтобы ввести и Россию и весь мир в заблуждение относительно своей будущей помощи Украине", считает он.
"К примеру, заявления о том, что Украине не будет по линии НАТО поставляться летальное оружие в следующем году. Ну и что? Оно будет поставляться на основе двусторонних соглашений. Об этом свидетельствуют и те факты, которые на сегодня очевидны: подготовка украинских авиаторов в Румынии для F-16, отправка бронетехники – буквально на днях в Польшу прибыли и БТР, и танки Abrams из-за океана. И уже более 150 "Леопардов" находится на украинской территории", – отметил эксперт.
Заявление Киева о "новой фазе войны" и переходе ВСУ от активных действий к обороне, наоборот, рассчитано на внутреннего потребителя, который должен верить, что Украина не отступает, добавил Горбачев. Само же по себе оно не стало неожиданностью: о планах Запада на территории Украины свидетельствовало то, какое оружие преимущественно поставлялось Киеву в последнее время – это разнообразные системы противовоздушной обороны, сказал эксперт.
"Украина уже давно находится в обороне – с 24 февраля 2022 года, если говорить в глобальном плане. Потому что любые цели на украинской территории достижимы и нашими военно-воздушными силами, и ракетным оружием. В этой связи все эти заявления об обороне сделаны к тому, чтобы превратить страну в военный лагерь, который руководим диктатором. То, что подобные решения приняты, свидетельствует о том, что Запад пролонгирование полномочий Зеленского вполне устраивает. Это стремление создать особый властный и морально-психологический режим на территории, которая сегодня ему подвластна", – заключил эксперт.
Ранее эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер прокомментировал
заявление украинского президента Владимира Зеленского об ускоренном возведении фортификационных сооружений на всех основных направлениях, а также в Сумской, Черниговской, Киевской, Ровенской областях и даже на Волыни.
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