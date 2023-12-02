https://crimea.ria.ru/20231202/perekhod-vsu-v-oboronu-i-bespilotniki-u-kryma-v-chem-svyaz-1133251552.html

Переход ВСУ в оборону и беспилотники у Крыма: в чем связь

Переход ВСУ в оборону и беспилотники у Крыма: в чем связь - РИА Новости Крым, 02.12.2023

Переход ВСУ в оборону и беспилотники у Крыма: в чем связь

Объявленный Киевом переход ВСУ в режим обороны в связи с отсутствием успеха украинской армии на фронте может обернуться увеличением попыток атаковать регионы... РИА Новости Крым, 02.12.2023

2023-12-02T15:41

2023-12-02T15:41

2023-12-02T15:43

сергей горбачев

радио "спутник в крыму"

мнения

россия

украина

всу (вооруженные силы украины)

беспилотник (бпла, дрон)

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Сергей Горбачев о политических событиях недели Сергей Горбачев о политических событиях недели audio/mpeg

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 дек – РИА Новости Крым. Объявленный Киевом переход ВСУ в режим обороны в связи с отсутствием успеха украинской армии на фронте может обернуться увеличением попыток атаковать регионы России с помощью беспилотников. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил исполнительный директор Института стран СНГ в Севастополе, кандидат политических наук Сергей Горбачев.По словам Горбачева, некоторая пауза в таких попытках Киева атаковать российские регионы, в том числе Крым, была связана с минувшим ураганом и штормом, которые пришли из Черного моря и затронули огромную территорию, в том числе украинскую, Измаил и Одессу.Как ураган повлиял на ход СВО – мнение эксперта>>Непогода на время сделала невозможными применение БпЛА. Но Киев не остановится, несмотря на заявления Зеленского о переходе ВСУ в оборону, считает эксперт.Утром 1 декабря Минобороны РФ заявило об уничтожении у берегов Крыма безэкипажного катера ВМС Украины.Это связано с тем, что "какого-то успеха, сидя в окопе, достичь невозможно: победа достигается исключительно в результате активных действий". Но Киев на них уже не способен, объясняет он, а демонстрировать активность перед "западными дядьками" нужно. При этом Запад тоже начал активничать на другом фронте – политическом, отмечает Горбачев. Это проявляется во всякого рода уловках, которые используются "чтобы ввести и Россию и весь мир в заблуждение относительно своей будущей помощи Украине", считает он.Заявление Киева о "новой фазе войны" и переходе ВСУ от активных действий к обороне, наоборот, рассчитано на внутреннего потребителя, который должен верить, что Украина не отступает, добавил Горбачев. Само же по себе оно не стало неожиданностью: о планах Запада на территории Украины свидетельствовало то, какое оружие преимущественно поставлялось Киеву в последнее время – это разнообразные системы противовоздушной обороны, сказал эксперт.Ранее эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер прокомментировал заявление украинского президента Владимира Зеленского об ускоренном возведении фортификационных сооружений на всех основных направлениях, а также в Сумской, Черниговской, Киевской, Ровенской областях и даже на Волыни. Читайте также на РИА Новости Крым:Зеленский заявил о начале "новой фазы" конфликта с Россией Танцуют брейк-данс: Лавров о позиции Запада и Киева по переговорам с РФ Российские военные оборудуют семь полигонов в зоне СВО

https://crimea.ria.ru/20231130/zelenskiy-sdelal-zayavlenie-po-krymu-i-donbassu-1133220365.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей горбачев, мнения, россия, украина, всу (вооруженные силы украины), беспилотник (бпла, дрон)