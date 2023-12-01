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Уход в оборону: зачем Зеленскому укрепления на Волыни

Уход в оборону: зачем Зеленскому укрепления на Волыни - РИА Новости Крым, 01.12.2023

Уход в оборону: зачем Зеленскому укрепления на Волыни

Киевский режим принял окончательное решение о прекращении активных боевых действий на зимний период. Такое мнение РИА Новости Крым выразил эксперт... РИА Новости Крым, 01.12.2023

2023-12-01T14:44

2023-12-01T14:44

2023-12-01T15:27

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 дек - РИА Новости Крым, Галина Оленева. Киевский режим принял окончательное решение о прекращении активных боевых действий на зимний период. Такое мнение РИА Новости Крым выразил эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер.Ранее Владимир Зеленский заявил об ускоренном возведении фортификационных сооружений на всех основных направлениях, а также в Сумской, Черниговской, Киевской, Ровенской областях и даже на Волыни. При этом Зеленский утверждает, что он доволен действиями украинских войск, которые "не отступают". "Укрепления на Волыни - это на случай, если Россия задумает зайти через Белоруссию. Но на самом деле то, что он говорит, нужно делить на десять. У него на все сил не хватит. Поэтому в принципе вопрос не в том, что он сказал, а в том, что будет на практике", - говорит Брутер.По словам эксперта, уже очевиден провал украинского контрнаступления: фактически ВСУ давно перешли в оборону. Какие-то тактические моменты еще бывают, но большого значения они не имеют, как и заявления о том, что "ВСУ не отступают". Эти громкие слова нужны исключительно для поднятия боевого духа украинцев. Неизбежность капитуляции киевского режима очевидна, хотя точные ее сроки пока прогнозировать рано - Вашингтон "команды сдаваться" еще не давал, полагает эксперт. При этом в условиях дефицита вооружений и живой силы, Киев вынужден прекратить активные боевые действия, чтобы минимизировать потери.Такой план Зеленского, по его мнению, рассчитан на 3-4 месяца - за это время ситуация в Вашингтоне должна стать понятнее, тогда будут приниматься новые решения, однако вполне возможно, что для минимизации расходов на поставки вооружений Вашингтон попытается распространить такое положение вещей на весь 2024-й год.Читайте также на РИА Новости Крым:Зеленский заявил о начале "новой фазы" конфликта с РоссиейЗеленский меняет риторику о перспективах Украины в НАТО - в чем подвохКиев способен применить биологическое оружие на фоне провалов ВСУ

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украина, новости сво, сша, потери всу , мнения, владимир брутер, в мире, россия