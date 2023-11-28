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Как ураган повлиял на ход СВО – мнение эксперта
Как ураган повлиял на ход СВО – мнение эксперта - РИА Новости Крым, 28.11.2023
Как ураган повлиял на ход СВО – мнение эксперта
Ураганный ветер может сбить наведение высокоточной умной ракеты и перечеркнуть планирование. Об этом в эфире Sputnik на русском рассказал ведущий специалист... РИА Новости Крым, 28.11.2023
2023-11-28T09:55
2023-11-28T09:55
2023-11-28T09:55
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя – РИА Новости Крым. Ураганный ветер может сбить наведение высокоточной умной ракеты и перечеркнуть планирование. Об этом в эфире Sputnik на русском рассказал ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец."Всепогодного оружия не бывает. Чем сложнее военно-техническая система, тем она более связна с состоянием воздушного и мирового океанов. При планировании любых боевых операций сначала происходит доклад военного метеоролога с точки зрения целесообразности проведения того или вида мероприятий и поиска наиболее эффективных окон погоды для того, чтобы с наибольшей эффективностью применять оружие, особенно высокоточное дорогостоящее оружие с целью нанесения максимального ущерба противнику", - рассказал Тишковец.По его словам, любые так называемые гидрометеоры: облака, осадки, туман, сдвиги ветра, обледенение, болтанка, электризация, электромагнитные бури – существенным образом снижают возможности техники.По словам Тишковца, в зоне СВО также фиксировались мощные порывы штормового ветра до 20-25 метров в секунду и интенсивные заряды снега. И никакая авиация и беспилотники при таком ветре не летают."Еще вчера в зоне СВО были оттепели до +10, сегодня температура рухнула до ноля градусов. Земля покрылась коркой льда", - уточнил он.Также на некоторых участках фронта уже сформировался снежный покров высотой 3-8 сантиметров. А в российском приграничье, на Брянщине и в Белгородской области, также наблюдается снег и ветер до 15 метров в секунду, сказал он."Конечно, это сразу оказывает влияние на возможности сторон и по логистике, и по ведению наступательных операций, и по поддержке с воздуха, потому что на каждый тип вооружения и военной техники есть определенные ограничения по метеоусловиям. И эти факты учитываются при планировании", - считает Тишковец.Штормовое предупреждение действует на территории всего Крымского полуострова, а также на Кубани.Пик непогоды пришелся на вечер и ночь воскресенья, 26 ноября.По данным гидрометцентра Крыма, западное побережье полуострова накрыл ураганный ветер с порывами до 40 м/c. Скорость ветра в Севастополе достигала 26 м/с, в Евпатории – 25 м/с, в Черноморском – ураган 40 метров в секунду.Читайте также на РИА Новости Крым:Ситуация на дорогах Крыма после шторма и снегопада – КрымавтодорНа Карадаге спасают пострадавших от шторма дельфинов Яну и Яшу
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евгений тишковец, погода, новости сво, украина, россия, армия и флот, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), новости, мнения, центр погоды "фобос"
Как ураган повлиял на ход СВО – мнение эксперта
Тишковец: погода может перечеркнуть грамотное военное планирование в зоне СВО
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя – РИА Новости Крым. Ураганный ветер может сбить наведение высокоточной умной ракеты и перечеркнуть планирование. Об этом в эфире Sputnik на русском рассказал ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.
"Всепогодного оружия не бывает. Чем сложнее военно-техническая система, тем она более связна с состоянием воздушного и мирового океанов. При планировании любых боевых операций сначала происходит доклад военного метеоролога с точки зрения целесообразности проведения того или вида мероприятий и поиска наиболее эффективных окон погоды для того, чтобы с наибольшей эффективностью применять оружие, особенно высокоточное дорогостоящее оружие с целью нанесения максимального ущерба противнику", - рассказал Тишковец.
По его словам, любые так называемые гидрометеоры: облака, осадки, туман, сдвиги ветра, обледенение, болтанка, электризация, электромагнитные бури – существенным образом снижают возможности техники.
"Ураганный тип погоды может перечеркнуть все грамотное военное планирование и помножить его на ноль", - говорит эксперт.
По словам Тишковца, в зоне СВО также фиксировались мощные порывы штормового ветра до 20-25 метров в секунду и интенсивные заряды снега. И никакая авиация и беспилотники при таком ветре не летают.
"Еще вчера в зоне СВО были оттепели до +10, сегодня температура рухнула до ноля градусов. Земля покрылась коркой льда", - уточнил он.
Также на некоторых участках фронта уже сформировался снежный покров высотой 3-8 сантиметров. А в российском приграничье, на Брянщине и в Белгородской области, также наблюдается снег и ветер до 15 метров в секунду, сказал он.
"Конечно, это сразу оказывает влияние на возможности сторон и по логистике, и по ведению наступательных операций, и по поддержке с воздуха, потому что на каждый тип вооружения и военной техники есть определенные ограничения по метеоусловиям. И эти факты учитываются при планировании", - считает Тишковец.
Штормовое предупреждение
действует на территории всего Крымского полуострова, а также на Кубани.
Пик непогоды пришелся на вечер и ночь воскресенья, 26 ноября.
По данным гидрометцентра Крыма, западное побережье полуострова накрыл ураганный ветер с порывами до 40 м/c. Скорость ветра в Севастополе достигала 26 м/с, в Евпатории – 25 м/с, в Черноморском – ураган 40 метров в секунду.
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