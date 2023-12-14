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Сбиты девять дронов: подробности атаки на Москву и Калужскую область - РИА Новости Крым, 14.12.2023
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Сбиты девять дронов: подробности атаки на Москву и Калужскую область
Сбиты девять дронов: подробности атаки на Москву и Калужскую область - РИА Новости Крым, 14.12.2023
Сбиты девять дронов: подробности атаки на Москву и Калужскую область
В ночь на четверг над Московской и Калужской областями российские военные отразили очередные попытки террористических атак противника. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 14.12.2023
2023-12-14T07:02
2023-12-14T07:56
министерство обороны рф
пво
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москва
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происшествия
обстрелы всу
беспилотник (бпла, дрон)
безопасность
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 дек - РИА Новости Крым. В ночь на четверг над Московской и Калужской областями российские военные отразили очередные попытки террористических атак противника. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны.Над российскими регионами сбиты беспилотники самолетного типа, уточнили в оборонном ведомстве.Утром в четверг мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в своем Telegram-канале, что российские ПВО отразили две атаки вражеских дронов, - беспилотники были уничтожены над Наро-Фоминским городским округом. ВСУ периодически пытаются атаковать Москву и другие города России при помощи беспилотников. В ряде российских регионов действует "желтый" уровень террористической опасности.Читайте также на РИА Новости Крым:Уничтожены цеха сборки украинских беспилотников и склад горючегоВСУ ударили по Брянской области - есть разрушения30 групповых ударов за неделю – какие объекты ВСУ уничтожены
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РИА Новости Крым
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Новости
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
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министерство обороны рф, пво, московская область, москва, калужская область, происшествия, обстрелы всу, беспилотник (бпла, дрон), безопасность, новости
Сбиты девять дронов: подробности атаки на Москву и Калужскую область

Девять беспилотников сбиты над Московской и Калужской областями - Минобороны

07:02 14.12.2023 (обновлено: 07:56 14.12.2023)
 
© РИА Новости КрымБеспилотник
Беспилотник - РИА Новости, 1920, 14.12.2023
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 дек - РИА Новости Крым. В ночь на четверг над Московской и Калужской областями российские военные отразили очередные попытки террористических атак противника. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны.
Над российскими регионами сбиты беспилотники самолетного типа, уточнили в оборонном ведомстве.
"Дежурными средствами ПВО уничтожено и перехвачено девять украинских беспилотных летательных аппаратов над территориями Калужской и Московской областей", - говорится в официальном Telegram-канале ведомства.
Утром в четверг мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в своем Telegram-канале, что российские ПВО отразили две атаки вражеских дронов, - беспилотники были уничтожены над Наро-Фоминским городским округом.
ВСУ периодически пытаются атаковать Москву и другие города России при помощи беспилотников. В ряде российских регионов действует "желтый" уровень террористической опасности.
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Министерство обороны РФПВОМосковская областьМоскваКалужская областьПроисшествияОбстрелы ВСУБеспилотник (БПЛА, дрон)БезопасностьНовости
 
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