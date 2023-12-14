https://crimea.ria.ru/20231214/sbity-devyat-dronov-podrobnosti-ataki-na-moskvu-i-kaluzhskuyu-oblast-1133525049.html

Сбиты девять дронов: подробности атаки на Москву и Калужскую область

Сбиты девять дронов: подробности атаки на Москву и Калужскую область - РИА Новости Крым, 14.12.2023

Сбиты девять дронов: подробности атаки на Москву и Калужскую область

В ночь на четверг над Московской и Калужской областями российские военные отразили очередные попытки террористических атак противника. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 14.12.2023

2023-12-14T07:02

2023-12-14T07:02

2023-12-14T07:56

министерство обороны рф

пво

московская область

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калужская область

происшествия

обстрелы всу

беспилотник (бпла, дрон)

безопасность

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 дек - РИА Новости Крым. В ночь на четверг над Московской и Калужской областями российские военные отразили очередные попытки террористических атак противника. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны.Над российскими регионами сбиты беспилотники самолетного типа, уточнили в оборонном ведомстве.Утром в четверг мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в своем Telegram-канале, что российские ПВО отразили две атаки вражеских дронов, - беспилотники были уничтожены над Наро-Фоминским городским округом. ВСУ периодически пытаются атаковать Москву и другие города России при помощи беспилотников. В ряде российских регионов действует "желтый" уровень террористической опасности.Читайте также на РИА Новости Крым:Уничтожены цеха сборки украинских беспилотников и склад горючегоВСУ ударили по Брянской области - есть разрушения30 групповых ударов за неделю – какие объекты ВСУ уничтожены

московская область

москва

калужская область

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, пво, московская область, москва, калужская область, происшествия, обстрелы всу, беспилотник (бпла, дрон), безопасность, новости