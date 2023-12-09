https://crimea.ria.ru/20231209/vsu-udarili-po-bryanskoy-oblasti---est-razrusheniya-1133417982.html

ВСУ ударили по Брянской области - есть разрушения

ВСУ ударили по Брянской области - есть разрушения - РИА Новости Крым, 09.12.2023

ВСУ ударили по Брянской области - есть разрушения

Украинские боевики в субботу днем обстреляли Брянскую область. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз. РИА Новости Крым, 09.12.2023

2023-12-09T14:33

2023-12-09T14:33

2023-12-09T14:50

брянская область

происшествия

обстрелы всу

александр богомаз

новости

общество

всу (вооруженные силы украины)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 дек - РИА Новости Крым. Украинские боевики в субботу днем обстреляли Брянскую область. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.По его данным, удар пришелся по селу Лемешовка Севского района. Пострадавших среди мирного населения нет.Сейчас на месте обстрелов работают специалисты оперативных и экстренных служб.ВСУ регулярно пытаются атаковать мирные российские регионы с помощью дронов. Накануне под обстрел ВСУ попали жилые дома и административное здание в Белгородской области. А пятого декабря российские системы ПВО сбили над Белгородской областью три вражеских дрона, еще три были перехвачены. После падения обломков поврежден один легковой автомобиль в поселке Репном.Читайте также на РИА Новости Крым:Артиллерийский террор Херсонской области: ВСУ бьют по мирным городамЧем важно для России освобождение Авдеевки – военный экспертСилы ПВО отразили атаку беспилотника на Москву

брянская область

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

брянская область, происшествия, обстрелы всу, александр богомаз, новости, общество, всу (вооруженные силы украины)