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ВСУ ударили по Брянской области - есть разрушения
ВСУ ударили по Брянской области - есть разрушения - РИА Новости Крым, 09.12.2023
ВСУ ударили по Брянской области - есть разрушения
Украинские боевики в субботу днем обстреляли Брянскую область. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз. РИА Новости Крым, 09.12.2023
2023-12-09T14:33
2023-12-09T14:33
2023-12-09T14:50
брянская область
происшествия
обстрелы всу
александр богомаз
новости
общество
всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 дек - РИА Новости Крым. Украинские боевики в субботу днем обстреляли Брянскую область. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.По его данным, удар пришелся по селу Лемешовка Севского района. Пострадавших среди мирного населения нет.Сейчас на месте обстрелов работают специалисты оперативных и экстренных служб.ВСУ регулярно пытаются атаковать мирные российские регионы с помощью дронов. Накануне под обстрел ВСУ попали жилые дома и административное здание в Белгородской области. А пятого декабря российские системы ПВО сбили над Белгородской областью три вражеских дрона, еще три были перехвачены. После падения обломков поврежден один легковой автомобиль в поселке Репном.Читайте также на РИА Новости Крым:Артиллерийский террор Херсонской области: ВСУ бьют по мирным городамЧем важно для России освобождение Авдеевки – военный экспертСилы ПВО отразили атаку беспилотника на Москву
брянская область
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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брянская область, происшествия, обстрелы всу, александр богомаз, новости, общество, всу (вооруженные силы украины)
ВСУ ударили по Брянской области - есть разрушения
Жилые дома и сельхозпредприятие повреждены из-за обстрела ВСУ Брянской области
14:33 09.12.2023 (обновлено: 14:50 09.12.2023)