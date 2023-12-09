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Артиллерийский террор Херсонской области: ВСУ бьют по мирным городам - РИА Новости Крым, 09.12.2023
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Артиллерийский террор Херсонской области: ВСУ бьют по мирным городам
Артиллерийский террор Херсонской области: ВСУ бьют по мирным городам - РИА Новости Крым, 09.12.2023
Артиллерийский террор Херсонской области: ВСУ бьют по мирным городам
Семьдесят снарядов из ствольной артиллерии выпустили боевики ВСУ за минувшие сутки по мирным населенным пунктам Херсонской области. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 09.12.2023
2023-12-09T11:38
2023-12-09T11:38
херсонская область
обстрелы всу
происшествия
каховка
новая каховка
днепряны
алешки
корсунка
голая пристань
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 дек – РИА Новости Крым. Семьдесят снарядов из ствольной артиллерии выпустили боевики ВСУ за минувшие сутки по мирным населенным пунктам Херсонской области. Об этом сообщили в экстренных службах.Днем враг нанес 27 ударов по мирным городам области. Больше всего прилетов зафиксировано в Алешках – 12. По Кардашинке ВСУ били пять раз, по Днепрянам – четыре, по Казачьим Лагерям – три, по Новой Збурьевке и Новой Маячке выпущено по два снаряда.В течение ночи обстрелы не прекратились. Под огнем боевиков находились жители Новой Каховки, Каховки, Пролетарки, Песчановки, Корсунки, Алешек, Днепрян, Крынок, Голой Пристани, выпустив в общей сложности 43 снаряда из ствольной артиллерии.Разрушения инфраструктуры области и жертвы среди населения уточняются.Сутками ранее украинские боевики обстреляли 14 населенных пунктов, расположенных на левом берегу Херсонской области, выпустив в общей сложности 92 снаряда.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ ударили по Белгородской области: повреждено административное зданиеВ Донецке ВСУ обстреляли пожарных во время тушения огня – двое убитыВ Херсоне и Харьковской области уничтожена критическая инфраструктура
херсонская область
каховка
новая каховка
днепряны
алешки
корсунка
голая пристань
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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5
4.7
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60
херсонская область, обстрелы всу, происшествия, каховка, новая каховка, днепряны, алешки, корсунка, голая пристань
Артиллерийский террор Херсонской области: ВСУ бьют по мирным городам

ВСУ выпустили 70 снарядов из ствольной артиллерии по Херсонской области за сутки

11:38 09.12.2023
 
© Telegram Владимир ЗеленскийОбстрелы ВСУ
Обстрелы ВСУ
© Telegram Владимир Зеленский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 дек – РИА Новости Крым. Семьдесят снарядов из ствольной артиллерии выпустили боевики ВСУ за минувшие сутки по мирным населенным пунктам Херсонской области. Об этом сообщили в экстренных службах.
Днем враг нанес 27 ударов по мирным городам области. Больше всего прилетов зафиксировано в Алешках – 12. По Кардашинке ВСУ били пять раз, по Днепрянам – четыре, по Казачьим Лагерям – три, по Новой Збурьевке и Новой Маячке выпущено по два снаряда.
В течение ночи обстрелы не прекратились. Под огнем боевиков находились жители Новой Каховки, Каховки, Пролетарки, Песчановки, Корсунки, Алешек, Днепрян, Крынок, Голой Пристани, выпустив в общей сложности 43 снаряда из ствольной артиллерии.
Разрушения инфраструктуры области и жертвы среди населения уточняются.
Сутками ранее украинские боевики обстреляли 14 населенных пунктов, расположенных на левом берегу Херсонской области, выпустив в общей сложности 92 снаряда.
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Херсонская областьОбстрелы ВСУПроисшествияКаховкаНовая КаховкаДнепряныАлешкиКорсункаГолая Пристань
 
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