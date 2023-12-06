https://crimea.ria.ru/20231206/v-donetske-vsu-obstrelyali-pozharnykh-vo-vremya-tusheniya-ognya--dvoe-ubity-1133354933.html
В Донецке ВСУ обстреляли пожарных во время тушения огня – двое убиты
В Донецке ВСУ обстреляли пожарных во время тушения огня – двое убиты - РИА Новости Крым, 06.12.2023
В Донецке ВСУ обстреляли пожарных во время тушения огня – двое убиты
В Донецке во время тушения пожара ВСУ повторно обстреляли горящий объект, погибли двое спасателей, сообщили в пресс-службе МЧС Донецкой народной республики. РИА Новости Крым, 06.12.2023
2023-12-06T21:52
2023-12-06T21:52
2023-12-06T21:56
донецкая народная республика (днр)
донецк
мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
пожар
происшествия
всу (вооруженные силы украины)
обстрелы всу
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0a/0c/1132051049_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_b2440f522c2ba78c544240d1ec711a35.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 дек – РИА Новости Крым. В Донецке во время тушения пожара ВСУ повторно обстреляли горящий объект, погибли двое спасателей, сообщили в пресс-службе МЧС Донецкой народной республики.Вследствие обстрела произошла разгерметизация цистерн с битумом. Пожарные приступили к ликвидации возгорания, после чего последовал повторный обстрел со стороны позиций ВСУ.Как позже уточнили в пресс-службе, в результате пожара пострадали 13 сотрудников и шесть единиц техники. При этом в МЧС республики опровергли информацию о том, что в больнице скончалось еще трое пожарных."Информация является ложной и не соответствует действительности", – утверждают в МЧС ДНР.Подобные случаи в Донецке не редкость – украинские боевики целенаправленно обстреливают расчеты МЧС на пожарах. Так, 22 ноября четверо спасателей были ранены при ликвидации пожара в Кировском районе города – сотрудники подверглись атаке украинского беспилотника.Читайте также на РИА Новости Крым:Выстрелил в женщину из гранатомета: боевик ВСУ получил 14 лет "строгача"Боевик ВСУ получил пожизненное за приказ расстрелять 37 мариупольцевГорода и села левобережья Херсонской области снова под обстрелом ВСУ
донецкая народная республика (днр)
донецк
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0a/0c/1132051049_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_bd5fe1324f49e4278e5a432e75f503ee.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецкая народная республика (днр), донецк, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), пожар, происшествия, всу (вооруженные силы украины), обстрелы всу
В Донецке ВСУ обстреляли пожарных во время тушения огня – двое убиты
В Донецке при тушении пожара убиты двое спасателей и 13 ранены
21:52 06.12.2023 (обновлено: 21:56 06.12.2023)