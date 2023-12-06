https://crimea.ria.ru/20231206/v-donetske-vsu-obstrelyali-pozharnykh-vo-vremya-tusheniya-ognya--dvoe-ubity-1133354933.html

В Донецке ВСУ обстреляли пожарных во время тушения огня – двое убиты

В Донецке ВСУ обстреляли пожарных во время тушения огня – двое убиты - РИА Новости Крым, 06.12.2023

В Донецке ВСУ обстреляли пожарных во время тушения огня – двое убиты

В Донецке во время тушения пожара ВСУ повторно обстреляли горящий объект, погибли двое спасателей, сообщили в пресс-службе МЧС Донецкой народной республики. РИА Новости Крым, 06.12.2023

2023-12-06T21:52

2023-12-06T21:52

2023-12-06T21:56

донецкая народная республика (днр)

донецк

мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)

пожар

происшествия

всу (вооруженные силы украины)

обстрелы всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 дек – РИА Новости Крым. В Донецке во время тушения пожара ВСУ повторно обстреляли горящий объект, погибли двое спасателей, сообщили в пресс-службе МЧС Донецкой народной республики.Вследствие обстрела произошла разгерметизация цистерн с битумом. Пожарные приступили к ликвидации возгорания, после чего последовал повторный обстрел со стороны позиций ВСУ.Как позже уточнили в пресс-службе, в результате пожара пострадали 13 сотрудников и шесть единиц техники. При этом в МЧС республики опровергли информацию о том, что в больнице скончалось еще трое пожарных."Информация является ложной и не соответствует действительности", – утверждают в МЧС ДНР.Подобные случаи в Донецке не редкость – украинские боевики целенаправленно обстреливают расчеты МЧС на пожарах. Так, 22 ноября четверо спасателей были ранены при ликвидации пожара в Кировском районе города – сотрудники подверглись атаке украинского беспилотника.Читайте также на РИА Новости Крым:Выстрелил в женщину из гранатомета: боевик ВСУ получил 14 лет "строгача"Боевик ВСУ получил пожизненное за приказ расстрелять 37 мариупольцевГорода и села левобережья Херсонской области снова под обстрелом ВСУ

донецкая народная республика (днр)

донецк

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

донецкая народная республика (днр), донецк, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), пожар, происшествия, всу (вооруженные силы украины), обстрелы всу