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В Донецке ВСУ обстреляли пожарных во время тушения огня – двое убиты - РИА Новости Крым, 06.12.2023
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В Донецке ВСУ обстреляли пожарных во время тушения огня – двое убиты
В Донецке ВСУ обстреляли пожарных во время тушения огня – двое убиты - РИА Новости Крым, 06.12.2023
В Донецке ВСУ обстреляли пожарных во время тушения огня – двое убиты
В Донецке во время тушения пожара ВСУ повторно обстреляли горящий объект, погибли двое спасателей, сообщили в пресс-службе МЧС Донецкой народной республики. РИА Новости Крым, 06.12.2023
2023-12-06T21:52
2023-12-06T21:56
донецкая народная республика (днр)
донецк
мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
пожар
происшествия
всу (вооруженные силы украины)
обстрелы всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 дек – РИА Новости Крым. В Донецке во время тушения пожара ВСУ повторно обстреляли горящий объект, погибли двое спасателей, сообщили в пресс-службе МЧС Донецкой народной республики.Вследствие обстрела произошла разгерметизация цистерн с битумом. Пожарные приступили к ликвидации возгорания, после чего последовал повторный обстрел со стороны позиций ВСУ.Как позже уточнили в пресс-службе, в результате пожара пострадали 13 сотрудников и шесть единиц техники. При этом в МЧС республики опровергли информацию о том, что в больнице скончалось еще трое пожарных."Информация является ложной и не соответствует действительности", – утверждают в МЧС ДНР.Подобные случаи в Донецке не редкость – украинские боевики целенаправленно обстреливают расчеты МЧС на пожарах. Так, 22 ноября четверо спасателей были ранены при ликвидации пожара в Кировском районе города – сотрудники подверглись атаке украинского беспилотника.Читайте также на РИА Новости Крым:Выстрелил в женщину из гранатомета: боевик ВСУ получил 14 лет "строгача"Боевик ВСУ получил пожизненное за приказ расстрелять 37 мариупольцевГорода и села левобережья Херсонской области снова под обстрелом ВСУ
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РИА Новости Крым
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донецкая народная республика (днр), донецк, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), пожар, происшествия, всу (вооруженные силы украины), обстрелы всу
В Донецке ВСУ обстреляли пожарных во время тушения огня – двое убиты

В Донецке при тушении пожара убиты двое спасателей и 13 ранены

21:52 06.12.2023 (обновлено: 21:56 06.12.2023)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевМЧС
МЧС - РИА Новости, 1920, 06.12.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 дек – РИА Новости Крым. В Донецке во время тушения пожара ВСУ повторно обстреляли горящий объект, погибли двое спасателей, сообщили в пресс-службе МЧС Донецкой народной республики.

"6 декабря в 16.40 на линию "101" было получено сообщение о пожаре в Буденновском районе Донецка. На место выехали пожарно-спасательные подразделения по повышенному номеру вызова. Во время тушения пожара из-за повторного обстрела погибли 2 огнеборца МЧС России, еще 10 пострадали", информирует Telegram-канал ведомства.

Вследствие обстрела произошла разгерметизация цистерн с битумом. Пожарные приступили к ликвидации возгорания, после чего последовал повторный обстрел со стороны позиций ВСУ.
Как позже уточнили в пресс-службе, в результате пожара пострадали 13 сотрудников и шесть единиц техники. При этом в МЧС республики опровергли информацию о том, что в больнице скончалось еще трое пожарных.
"Информация является ложной и не соответствует действительности", – утверждают в МЧС ДНР.
Подобные случаи в Донецке не редкость – украинские боевики целенаправленно обстреливают расчеты МЧС на пожарах. Так, 22 ноября четверо спасателей были ранены при ликвидации пожара в Кировском районе города – сотрудники подверглись атаке украинского беспилотника.
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