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Боевик ВСУ получил пожизненное за приказ расстрелять 37 мариупольцев
Боевик ВСУ получил пожизненное за приказ расстрелять 37 мариупольцев - РИА Новости Крым, 21.11.2023
Боевик ВСУ получил пожизненное за приказ расстрелять 37 мариупольцев
Верховный суд Донецкой Народной Республики приговорил к пожизненному заключению 28-летнего командира роты 36 отдельной бригады морской пехоты ВСУ, который... РИА Новости Крым, 21.11.2023
2023-11-21T16:55
2023-11-21T16:55
2023-11-21T16:56
мариуполь
всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 ноя – РИА Новости Крым. Верховный суд Донецкой Народной Республики приговорил к пожизненному заключению 28-летнего командира роты 36 отдельной бригады морской пехоты ВСУ, который отдавал приказы о расстреле мирных жителей Мариуполя. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры России."В период с 28 февраля по 9 апреля 2022 года, находясь на боевых позициях на территории частного акционерного общества "Азовобщемаш" в Мариуполе, отдавал незаконные приказы об убийстве мирных жителей. Таким образом, подчиненные ему военнослужащие убили 21 мирного жителя и пытались убить еще 16 граждан, которым все же удалось укрыться от обстрелов", – говорится в сообщении.С учетом позиции государственного обвинителя суд приговорил боевика к пожизненному лишению свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима.Ранее Верховный суд ДНР приговорил к 30 годам лишения свободы бывшего командира ввода ВСУ, который застрелил пятерых мирных жителей Мариуполя и раненого военнопленного.В Луганской Народной Республике суд приговорил к 14 годам колонии строгого режима 22-летнего военнослужащего ВСУ, который в феврале прошлого года ранил из подствольного гранатомета мирную жительницу.Читайте также на РИА Новости Крым:Зеленского и его команду ждет второй Нюрнбергский трибунал – АксеновГде пройдет "Нюрнбергский процесс" над Зеленским – экспертРасстрел за "хлеб": карателя ВСУ приговорили к 19 годам строгого режима
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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мариуполь, всу (вооруженные силы украины), приговор, донецкая народная республика (днр), события в донбассе, происшествия, общество, закон и право, новости, генеральная прокуратура россии
Боевик ВСУ получил пожизненное за приказ расстрелять 37 мариупольцев
Боевик ВСУ приговорен к пожизненному заключению за приказ об убийстве 37 жителей Мариуполя
16:55 21.11.2023 (обновлено: 16:56 21.11.2023)