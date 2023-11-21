https://crimea.ria.ru/20231121/boevik-vsu-poluchil-pozhiznennoe-za-prikaz-rasstrelyat-37-mariupoltsev-1132947759.html

Боевик ВСУ получил пожизненное за приказ расстрелять 37 мариупольцев

Боевик ВСУ получил пожизненное за приказ расстрелять 37 мариупольцев - РИА Новости Крым, 21.11.2023

Боевик ВСУ получил пожизненное за приказ расстрелять 37 мариупольцев

Верховный суд Донецкой Народной Республики приговорил к пожизненному заключению 28-летнего командира роты 36 отдельной бригады морской пехоты ВСУ, который... РИА Новости Крым, 21.11.2023

2023-11-21T16:55

2023-11-21T16:55

2023-11-21T16:56

мариуполь

всу (вооруженные силы украины)

приговор

донецкая народная республика (днр)

события в донбассе

происшествия

общество

закон и право

новости

генеральная прокуратура россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0b/15/1132947372_0:97:1198:771_1920x0_80_0_0_8d2ed93f6bc32f828329017adf2d2d18.jpg.webp

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 ноя – РИА Новости Крым. Верховный суд Донецкой Народной Республики приговорил к пожизненному заключению 28-летнего командира роты 36 отдельной бригады морской пехоты ВСУ, который отдавал приказы о расстреле мирных жителей Мариуполя. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры России."В период с 28 февраля по 9 апреля 2022 года, находясь на боевых позициях на территории частного акционерного общества "Азовобщемаш" в Мариуполе, отдавал незаконные приказы об убийстве мирных жителей. Таким образом, подчиненные ему военнослужащие убили 21 мирного жителя и пытались убить еще 16 граждан, которым все же удалось укрыться от обстрелов", – говорится в сообщении.С учетом позиции государственного обвинителя суд приговорил боевика к пожизненному лишению свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима.Ранее Верховный суд ДНР приговорил к 30 годам лишения свободы бывшего командира ввода ВСУ, который застрелил пятерых мирных жителей Мариуполя и раненого военнопленного.В Луганской Народной Республике суд приговорил к 14 годам колонии строгого режима 22-летнего военнослужащего ВСУ, который в феврале прошлого года ранил из подствольного гранатомета мирную жительницу.Читайте также на РИА Новости Крым:Зеленского и его команду ждет второй Нюрнбергский трибунал – АксеновГде пройдет "Нюрнбергский процесс" над Зеленским – экспертРасстрел за "хлеб": карателя ВСУ приговорили к 19 годам строгого режима

https://crimea.ria.ru/20231107/pozhiznennyy-srok-poluchil-boevik-vsu-za-rasstrel-mirnykh-zhiteley-mariupolya-1132633656.html

мариуполь

донецкая народная республика (днр)

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мариуполь, всу (вооруженные силы украины), приговор, донецкая народная республика (днр), события в донбассе, происшествия, общество, закон и право, новости, генеральная прокуратура россии