https://crimea.ria.ru/20231113/komandir-vzvoda-vsu-osuzhden-za-ubiystvo-mirnykh-zhiteley-i-voennoplennogo-1132753896.html

Командир взвода ВСУ осужден за убийство мирных жителей и военнопленного

Командир взвода ВСУ осужден за убийство мирных жителей и военнопленного - РИА Новости Крым, 13.11.2023

Командир взвода ВСУ осужден за убийство мирных жителей и военнопленного

В Донецке осужден командир взвода вооруженных сил Украины, который застрелил пятерых мирных жителей Мариуполя и раненого военнопленного. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 13.11.2023

2023-11-13T12:13

2023-11-13T12:13

2023-11-13T12:13

донецкая народная республика (днр)

суд

приговор

донецк

генеральная прокуратура рф

происшествия

общество

новые регионы россии

всу (вооруженные силы украины)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/03/1e/1127874786_0:116:1600:1016_1920x0_80_0_0_468b17a87daca898cafb081780ce73ba.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя – РИА Новости Крым. В Донецке осужден командир взвода вооруженных сил Украины, который застрелил пятерых мирных жителей Мариуполя и раненого военнопленного. Об этом сообщили в Генеральной прокуратуре РФ."Верховный суд Донецкой Народной Республики вынес приговор по уголовному делу в отношении 23-летнего командира отдельного инженерно-саперного взвода 501 отдельного батальона морской пехоты вооруженных сил Украины. Он признан виновным по нескольким пунктам ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц, совершенное организованной группой, по мотивам политической, идеологической ненависти) и ч. 1 ст. 356 УК РФ (жестокое обращение с военнопленным и гражданским населением на оккупированной территории)", - говорится в сообщении.Суд установил, что с марта по апрель 2022 года подсудимый находился на боевой позиции на территории Мариупольского высшего металлургического профессионального училища. По приказу вышестоящего командира он совершил убийство пяти мирных граждан, которые были ранее задержаны, и одного раненого военнопленного.По информации прокуратуры, суд приговорил командира взвода ВСУ к 30 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.Читайте также на РИА Новости Крым:Выстрелил в женщину из гранатомета: боевик ВСУ получил 14 лет "строгача"Пожизненный срок получил боевик ВСУ за расстрел мирных жителей МариуполяУбил за посещение Крыма: бойца ВСУ осудили за расстрел мирного жителя ДНР

донецкая народная республика (днр)

донецк

новые регионы россии

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

донецкая народная республика (днр), суд, приговор, донецк, генеральная прокуратура рф, происшествия, общество, новые регионы россии, всу (вооруженные силы украины)