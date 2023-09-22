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Убил за посещение Крыма: бойца ВСУ осудили за расстрел мирного жителя ДНР - РИА Новости Крым, 22.09.2023
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Убил за посещение Крыма: бойца ВСУ осудили за расстрел мирного жителя ДНР
Убил за посещение Крыма: бойца ВСУ осудили за расстрел мирного жителя ДНР - РИА Новости Крым, 22.09.2023
Убил за посещение Крыма: бойца ВСУ осудили за расстрел мирного жителя ДНР
Боец Вооруженных сил Украины убил мирного жителя Донецкой Народной Республики и был осужден Верховным судом ДНР. Об этом сообщила пресс-служба Следственного... РИА Новости Крым, 22.09.2023
2023-09-22T18:04
2023-09-22T18:04
донецкая народная республика (днр)
приговор
суд
убийство
ск рф (следственный комитет российской федерации)
мариуполь
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 авг – РИА Новости Крым. Боец Вооруженных сил Украины убил мирного жителя Донецкой Народной Республики и был осужден Верховным судом ДНР. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета РФ.По данным следствия, с 27 февраля по 20 марта 2022 года обвиняемый с другими военнослужащими находились на позиции в Мариуполе. В один из дней к ним обратился мирный житель с просьбой зарядить мобильный телефон. У него потребовали документы. В паспорте была отметка о посещении гражданином Украины в 2018 году Крыма. Бойцы ВСУ заподозрили его в принадлежности к воинским формированиям ДНР и содействии республиканским военнослужащим или Вооруженным силам РФ.Мужчину задержали. Подсудимый связал ему руки, изъял у него мобильный телефон, при осмотре которого доказательств участия мирного жителя в вооруженном конфликте не нашел. Об этом он доложил своему командиру, на что тот предоставил старшему сержанту самому решать судьбу задержанного.Обвиняемый дважды выстрелил в мирного жителя из автомата, в результате чего тот скончался. Верховный суд ДНР признал подсудимого виновным в совершении преступления и приговорил к 24 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.Читайте также на РИА Новости Крым:Расстреляли машину с людьми и пешеходов: в ДНР осудили азовцев*Гранатометчик спецназа "Азов"* осужден за издевательства над бойцом РФКомандир ВСУ приговорен к пожизненному заключению в Донецке
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РИА Новости Крым
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донецкая народная республика (днр), приговор, суд, убийство, ск рф (следственный комитет российской федерации), мариуполь, новости
Убил за посещение Крыма: бойца ВСУ осудили за расстрел мирного жителя ДНР

Боец ВСУ убил мирного жителя за посещения Крыма и получил 24 года колонии

18:04 22.09.2023
 
© РИА Новости КрымПравосудие
Правосудие - РИА Новости, 1920, 22.09.2023
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 авг – РИА Новости Крым. Боец Вооруженных сил Украины убил мирного жителя Донецкой Народной Республики и был осужден Верховным судом ДНР. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета РФ.

"Старший сержант 74 отдельного разведывательного батальона ВСУ признан виновным в жестоком обращении с гражданским населением, применении в вооруженном конфликте запрещенных средств и методов, убийстве", – говорится в сообщении.

По данным следствия, с 27 февраля по 20 марта 2022 года обвиняемый с другими военнослужащими находились на позиции в Мариуполе. В один из дней к ним обратился мирный житель с просьбой зарядить мобильный телефон. У него потребовали документы. В паспорте была отметка о посещении гражданином Украины в 2018 году Крыма. Бойцы ВСУ заподозрили его в принадлежности к воинским формированиям ДНР и содействии республиканским военнослужащим или Вооруженным силам РФ.
Мужчину задержали. Подсудимый связал ему руки, изъял у него мобильный телефон, при осмотре которого доказательств участия мирного жителя в вооруженном конфликте не нашел. Об этом он доложил своему командиру, на что тот предоставил старшему сержанту самому решать судьбу задержанного.
Обвиняемый дважды выстрелил в мирного жителя из автомата, в результате чего тот скончался. Верховный суд ДНР признал подсудимого виновным в совершении преступления и приговорил к 24 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.
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Донецкая Народная Республика (ДНР)ПриговорСудУбийствоСК РФ (Следственный комитет Российской Федерации)МариупольНовости
 
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