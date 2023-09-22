https://crimea.ria.ru/20230922/ubil-za-poseschenie-kryma-boytsa-vsu-osudili-za-rasstrel-mirnogo-zhitelya-dnr-1131600865.html

Убил за посещение Крыма: бойца ВСУ осудили за расстрел мирного жителя ДНР

Убил за посещение Крыма: бойца ВСУ осудили за расстрел мирного жителя ДНР - РИА Новости Крым, 22.09.2023

Убил за посещение Крыма: бойца ВСУ осудили за расстрел мирного жителя ДНР

Боец Вооруженных сил Украины убил мирного жителя Донецкой Народной Республики и был осужден Верховным судом ДНР. Об этом сообщила пресс-служба Следственного... РИА Новости Крым, 22.09.2023

2023-09-22T18:04

2023-09-22T18:04

2023-09-22T18:04

донецкая народная республика (днр)

приговор

суд

убийство

ск рф (следственный комитет российской федерации)

мариуполь

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 авг – РИА Новости Крым. Боец Вооруженных сил Украины убил мирного жителя Донецкой Народной Республики и был осужден Верховным судом ДНР. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета РФ.По данным следствия, с 27 февраля по 20 марта 2022 года обвиняемый с другими военнослужащими находились на позиции в Мариуполе. В один из дней к ним обратился мирный житель с просьбой зарядить мобильный телефон. У него потребовали документы. В паспорте была отметка о посещении гражданином Украины в 2018 году Крыма. Бойцы ВСУ заподозрили его в принадлежности к воинским формированиям ДНР и содействии республиканским военнослужащим или Вооруженным силам РФ.Мужчину задержали. Подсудимый связал ему руки, изъял у него мобильный телефон, при осмотре которого доказательств участия мирного жителя в вооруженном конфликте не нашел. Об этом он доложил своему командиру, на что тот предоставил старшему сержанту самому решать судьбу задержанного.Обвиняемый дважды выстрелил в мирного жителя из автомата, в результате чего тот скончался. Верховный суд ДНР признал подсудимого виновным в совершении преступления и приговорил к 24 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.Читайте также на РИА Новости Крым:Расстреляли машину с людьми и пешеходов: в ДНР осудили азовцев*Гранатометчик спецназа "Азов"* осужден за издевательства над бойцом РФКомандир ВСУ приговорен к пожизненному заключению в Донецке

донецкая народная республика (днр)

мариуполь

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

донецкая народная республика (днр), приговор, суд, убийство, ск рф (следственный комитет российской федерации), мариуполь, новости