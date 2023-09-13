https://crimea.ria.ru/20230913/rasstrelyali-mashinu-s-lyudmi-i-peshekhodov-v-dnr-osudili-azovtsev-1131387933.html

Расстреляли машину с людьми и пешеходов: в ДНР осудили азовцев*

Расстреляли машину с людьми и пешеходов: в ДНР осудили азовцев* - РИА Новости Крым, 13.09.2023

Расстреляли машину с людьми и пешеходов: в ДНР осудили азовцев*

Двое военнослужащих националистического полка "Азов"* осуждены в ДНР за убийство мирных жителей в Мариуполе. Об этом сообщила пресс-служба Следственного... РИА Новости Крым, 13.09.2023

2023-09-13T18:18

2023-09-13T18:18

2023-09-13T18:18

донецкая народная республика (днр)

ск рф (следственный комитет российской федерации)

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 сен - РИА Новости Крым. Двое военнослужащих националистического полка "Азов"* осуждены в ДНР за убийство мирных жителей в Мариуполе. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета Российской Федерации.Отмечается, что приговор военнослужащим вынес Верховный суд ДНР. Они обвиняются в жестоком обращении с гражданским населением и применение в вооруженном конфликте запрещенных средств и методов, в убийстве и покушении на убийство двух и более лиц, совершенное организованной группой по мотивам политической, идеологической ненависти.Суд признал подсудимых виновными и приговорил каждого к 29 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.* Террористическая организация, запрещенная в РФЧитайте также на РИА Новости Крым:Боевик "Азова"* получил 25 лет колонии за расстрел мирного жителяГранатометчик спецназа "Азов"* осужден за издевательства над бойцом РФГотовил теракт: ФСБ задержала сторонника "Азова"* в одном из регионов РФ

донецкая народная республика (днр)

мариуполь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

донецкая народная республика (днр), ск рф (следственный комитет российской федерации), происшествия, новости сво, мариуполь, общество, приговор, новости, суд