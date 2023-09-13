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Расстреляли машину с людьми и пешеходов: в ДНР осудили азовцев* - РИА Новости Крым, 13.09.2023
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Расстреляли машину с людьми и пешеходов: в ДНР осудили азовцев*
Расстреляли машину с людьми и пешеходов: в ДНР осудили азовцев* - РИА Новости Крым, 13.09.2023
Расстреляли машину с людьми и пешеходов: в ДНР осудили азовцев*
Двое военнослужащих националистического полка "Азов"* осуждены в ДНР за убийство мирных жителей в Мариуполе. Об этом сообщила пресс-служба Следственного... РИА Новости Крым, 13.09.2023
2023-09-13T18:18
2023-09-13T18:18
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 сен - РИА Новости Крым. Двое военнослужащих националистического полка "Азов"* осуждены в ДНР за убийство мирных жителей в Мариуполе. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета Российской Федерации.Отмечается, что приговор военнослужащим вынес Верховный суд ДНР. Они обвиняются в жестоком обращении с гражданским населением и применение в вооруженном конфликте запрещенных средств и методов, в убийстве и покушении на убийство двух и более лиц, совершенное организованной группой по мотивам политической, идеологической ненависти.Суд признал подсудимых виновными и приговорил каждого к 29 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.* Террористическая организация, запрещенная в РФЧитайте также на РИА Новости Крым:Боевик "Азова"* получил 25 лет колонии за расстрел мирного жителяГранатометчик спецназа "Азов"* осужден за издевательства над бойцом РФГотовил теракт: ФСБ задержала сторонника "Азова"* в одном из регионов РФ
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донецкая народная республика (днр), ск рф (следственный комитет российской федерации), происшествия, новости сво, мариуполь, общество, приговор, новости, суд
Расстреляли машину с людьми и пешеходов: в ДНР осудили азовцев*

Два бойца нацполка "Азов"* получили 29 лет колонии за расстрел мирных жителей Мариуполя

18:18 13.09.2023
 
© РИА Новости КрымПравосудие
Правосудие - РИА Новости, 1920, 13.09.2023
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 сен - РИА Новости Крым. Двое военнослужащих националистического полка "Азов"* осуждены в ДНР за убийство мирных жителей в Мариуполе. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета Российской Федерации.
Отмечается, что приговор военнослужащим вынес Верховный суд ДНР. Они обвиняются в жестоком обращении с гражданским населением и применение в вооруженном конфликте запрещенных средств и методов, в убийстве и покушении на убийство двух и более лиц, совершенное организованной группой по мотивам политической, идеологической ненависти.
"Находясь на позиции на улице Латышева в Мариуполе, исполняя заведомо преступные приказы участников полка "Азов"* (организация запрещена в РФ) и командиров ВСУ, расстреляли из автоматического стрелкового оружия автомобиль с двумя гражданскими невооруженными мирными жителями, в результате чего мужчины скончались на месте. После этого боевики на улице расстреляли еще двух гражданских невооруженных мирных жителей, не представлявших для них опасности. От полученных ранений один мужчина скончался на месте, а второму удалось спрятаться в безопасном месте", - уточнили в ведомстве подробности дела.
Суд признал подсудимых виновными и приговорил каждого к 29 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.
* Террористическая организация, запрещенная в РФ
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Донецкая Народная Республика (ДНР)СК РФ (Следственный комитет Российской Федерации)ПроисшествияНовости СВОМариупольОбществоПриговорНовостиСуд
 
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