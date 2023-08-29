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Готовил теракт: ФСБ задержала сторонника "Азова"* в одном из регионов РФ - РИА Новости Крым, 29.08.2023
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Готовил теракт: ФСБ задержала сторонника "Азова"* в одном из регионов РФ
Готовил теракт: ФСБ задержала сторонника "Азова"* в одном из регионов РФ - РИА Новости Крым, 29.08.2023
Готовил теракт: ФСБ задержала сторонника "Азова"* в одном из регионов РФ
Сотрудники ФСБ задержали жителя Калужской области, который по заданию украинских националистов планировал совершить теракт на одном из инфраструктурных... РИА Новости Крым, 29.08.2023
2023-08-29T10:21
2023-08-29T10:21
новости
фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)
антитеррор
калужская область
украина
калуга
безопасность
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг – РИА Новости Крым. Сотрудники ФСБ задержали жителя Калужской области, который по заданию украинских националистов планировал совершить теракт на одном из инфраструктурных объектов, а затем выехать на Украину и вступить в ряды запрещенного в России полка "Азов"*. Об этом сообщает центр общественных связей ФСБ.По данным ведомства, мужчина собирался выехать на Украину для участия в боевых действиях на стороне ВСУ в составе террористической организации "Азов"*.В оборудованном им тайнике обнаружены компоненты самодельного взрывного устройства, а в средствах связи - инструкции по его изготовлению и переписка с украинским координатором, изобличающая преступные намерения арестованного.Задержанному предъявлены обвинения в подготовке к государственной измене, приготовлении к теракту и участии в террористической организации.Ранее сотрудники ФСБ задержали бывшего сотрудника генконсульства США во Владивостоке Роберта Шонова. Он обвиняется в сборе информации о мобилизации, ходе специальной военной операции и протестной активности россиян по заданию дипломатов из политического отдела американского посольства.Читайте также на РИА Новости Крым:Боевики "Азова"* получили по 20 лет колонии за обстрелы гражданских в ДНРВ Крыму задержаны шесть членов ячейки "Хизб ут-Тахрир"*Поджоги военкоматов в России - в ФСБ выявили организаторов*террористическая организация, запрещенная в РФ
калужская область
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РИА Новости Крым
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Новости
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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новости, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), антитеррор, калужская область, украина, калуга, безопасность
Готовил теракт: ФСБ задержала сторонника "Азова"* в одном из регионов РФ

ФСБ: задержан житель Калужской области, готовившийся совершить теракт и вступить в "Азов"*

10:21 29.08.2023
 
© ФСБ РФСотрудник ФСБ
Сотрудник ФСБ
© ФСБ РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг – РИА Новости Крым. Сотрудники ФСБ задержали жителя Калужской области, который по заданию украинских националистов планировал совершить теракт на одном из инфраструктурных объектов, а затем выехать на Украину и вступить в ряды запрещенного в России полка "Азов"*. Об этом сообщает центр общественных связей ФСБ.
"Федеральной службой безопасности Российской Федерации пресечена противоправная деятельность гражданина России, жителя Калужской области, который инициативно установил и поддерживал связь с представителями украинского военизированного формирования, а также по их заданию намеревался совершить террористический акт на одном из объектов критической инфраструктуры Калуги", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, мужчина собирался выехать на Украину для участия в боевых действиях на стороне ВСУ в составе террористической организации "Азов"*.
В оборудованном им тайнике обнаружены компоненты самодельного взрывного устройства, а в средствах связи - инструкции по его изготовлению и переписка с украинским координатором, изобличающая преступные намерения арестованного.
Задержанному предъявлены обвинения в подготовке к государственной измене, приготовлении к теракту и участии в террористической организации.
Ранее сотрудники ФСБ задержали бывшего сотрудника генконсульства США во Владивостоке Роберта Шонова. Он обвиняется в сборе информации о мобилизации, ходе специальной военной операции и протестной активности россиян по заданию дипломатов из политического отдела американского посольства.
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*террористическая организация, запрещенная в РФ
НовостиФСБ РФ (Федеральная служба безопасности Российской Федерации)АнтитеррорКалужская областьУкраинаКалугаБезопасность
 
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