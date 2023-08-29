https://crimea.ria.ru/20230829/gotovil-terakt-fsb-zaderzhala-storonnika-azova-v-odnom-iz-regionov-rf-1131009892.html

Готовил теракт: ФСБ задержала сторонника "Азова"* в одном из регионов РФ

Готовил теракт: ФСБ задержала сторонника "Азова"* в одном из регионов РФ - РИА Новости Крым, 29.08.2023

Готовил теракт: ФСБ задержала сторонника "Азова"* в одном из регионов РФ

Сотрудники ФСБ задержали жителя Калужской области, который по заданию украинских националистов планировал совершить теракт на одном из инфраструктурных... РИА Новости Крым, 29.08.2023

2023-08-29T10:21

2023-08-29T10:21

2023-08-29T10:21

новости

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)

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безопасность

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг – РИА Новости Крым. Сотрудники ФСБ задержали жителя Калужской области, который по заданию украинских националистов планировал совершить теракт на одном из инфраструктурных объектов, а затем выехать на Украину и вступить в ряды запрещенного в России полка "Азов"*. Об этом сообщает центр общественных связей ФСБ.По данным ведомства, мужчина собирался выехать на Украину для участия в боевых действиях на стороне ВСУ в составе террористической организации "Азов"*.В оборудованном им тайнике обнаружены компоненты самодельного взрывного устройства, а в средствах связи - инструкции по его изготовлению и переписка с украинским координатором, изобличающая преступные намерения арестованного.Задержанному предъявлены обвинения в подготовке к государственной измене, приготовлении к теракту и участии в террористической организации.Ранее сотрудники ФСБ задержали бывшего сотрудника генконсульства США во Владивостоке Роберта Шонова. Он обвиняется в сборе информации о мобилизации, ходе специальной военной операции и протестной активности россиян по заданию дипломатов из политического отдела американского посольства.Читайте также на РИА Новости Крым:Боевики "Азова"* получили по 20 лет колонии за обстрелы гражданских в ДНРВ Крыму задержаны шесть членов ячейки "Хизб ут-Тахрир"*Поджоги военкоматов в России - в ФСБ выявили организаторов*террористическая организация, запрещенная в РФ

калужская область

украина

калуга

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), антитеррор, калужская область, украина, калуга, безопасность