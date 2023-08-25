https://crimea.ria.ru/20230825/podzhogi-voenkomatov-v-rossii---v-fsb-vyyavili-organizatorov-1130944508.html

Поджоги военкоматов в России - в ФСБ выявили организаторов

Поджоги военкоматов в России - в ФСБ выявили организаторов - РИА Новости Крым, 25.08.2023

Поджоги военкоматов в России - в ФСБ выявили организаторов

ФСБ выяснила, кто стоит за поджогами объектов МВД и РЖД, а также Минобороны, в том числе военкоматов. Как пишет РИА Новости со ссылкой на ведомство, украинские... РИА Новости Крым, 25.08.2023

2023-08-25T12:21

2023-08-25T12:21

2023-08-25T13:09

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)

новости

военкомат

происшествия

мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации)

российские железные дороги (ржд)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг - РИА Новости Крым. ФСБ выяснила, кто стоит за поджогами объектов МВД и РЖД, а также Минобороны, в том числе военкоматов. Как пишет РИА Новости со ссылкой на ведомство, украинские спецслужбы привлекают к таким акциям молодежь, пожилых людей, маргиналов и психически больных, обещая "быстрый заработок".По данным ФСБ, к такой "работе" привлекают чаще всего молодежь, пожилых людей, маргиналов, психически больных - людей, не осознающих тяжести ответственности за такие действия. "Быстрый заработок" - от 10 до 20 тыс. рублей - исполнителям чаще всего предлагают в Интернет, на сайтах поиска работы, онлайн-казино и сетевых магазинах. В последенее время число таких объявлений резко выросло.Еще один инструмент для вовлечения в поджоги - мошеннические звонки от "служб безопасности", "сотрудников СК, МВД или ФСБ". Людей убеждают перевести сбережения на "безопасные счета", позже сообщают о том, что средства фактически направлены на финансирование ВСУ, а затем с помощью психологического давления склоняют к поджогам, чтобы "избежать ответственности".Читайте также на РИА Новости Крым:Стали оружием: психолог пояснил причины поджогов военкоматов по странеЖитель Крыма получил 10 лет "строгача" за поджог военкоматаВ Приднестровье неизвестные попытались поджечь военкомат и нефтебазу

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), новости, военкомат, происшествия, мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации), российские железные дороги (ржд)