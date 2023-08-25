Рейтинг@Mail.ru
Поджоги военкоматов в России - в ФСБ выявили организаторов - РИА Новости Крым, 25.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20230825/podzhogi-voenkomatov-v-rossii---v-fsb-vyyavili-organizatorov-1130944508.html
Поджоги военкоматов в России - в ФСБ выявили организаторов
Поджоги военкоматов в России - в ФСБ выявили организаторов - РИА Новости Крым, 25.08.2023
Поджоги военкоматов в России - в ФСБ выявили организаторов
ФСБ выяснила, кто стоит за поджогами объектов МВД и РЖД, а также Минобороны, в том числе военкоматов. Как пишет РИА Новости со ссылкой на ведомство, украинские... РИА Новости Крым, 25.08.2023
2023-08-25T12:21
2023-08-25T13:09
фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)
новости
военкомат
происшествия
мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации)
российские железные дороги (ржд)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/04/16/1119497073_0:81:1595:978_1920x0_80_0_0_36bbe62e0fd90a83af3159ef56a47776.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг - РИА Новости Крым. ФСБ выяснила, кто стоит за поджогами объектов МВД и РЖД, а также Минобороны, в том числе военкоматов. Как пишет РИА Новости со ссылкой на ведомство, украинские спецслужбы привлекают к таким акциям молодежь, пожилых людей, маргиналов и психически больных, обещая "быстрый заработок".По данным ФСБ, к такой "работе" привлекают чаще всего молодежь, пожилых людей, маргиналов, психически больных - людей, не осознающих тяжести ответственности за такие действия. "Быстрый заработок" - от 10 до 20 тыс. рублей - исполнителям чаще всего предлагают в Интернет, на сайтах поиска работы, онлайн-казино и сетевых магазинах. В последенее время число таких объявлений резко выросло.Еще один инструмент для вовлечения в поджоги - мошеннические звонки от "служб безопасности", "сотрудников СК, МВД или ФСБ". Людей убеждают перевести сбережения на "безопасные счета", позже сообщают о том, что средства фактически направлены на финансирование ВСУ, а затем с помощью психологического давления склоняют к поджогам, чтобы "избежать ответственности".Читайте также на РИА Новости Крым:Стали оружием: психолог пояснил причины поджогов военкоматов по странеЖитель Крыма получил 10 лет "строгача" за поджог военкоматаВ Приднестровье неизвестные попытались поджечь военкомат и нефтебазу
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/04/16/1119497073_59:0:1464:1054_1920x0_80_0_0_2e114d3cdefdd21c0dcf5bb1120387fd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), новости, военкомат, происшествия, мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации), российские железные дороги (ржд)
Поджоги военкоматов в России - в ФСБ выявили организаторов

ФСБ: за поджогами объектов МО, МВД и РЖД в России стоят украинские спецслужбы

12:21 25.08.2023 (обновлено: 13:09 25.08.2023)
 
© РИА Новости . Russian Federal Security Service / Перейти в фотобанкНашивка на форме сотрудника ФСБ РФ
Нашивка на форме сотрудника ФСБ РФ - РИА Новости, 1920, 25.08.2023
© РИА Новости . Russian Federal Security Service
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг - РИА Новости Крым. ФСБ выяснила, кто стоит за поджогами объектов МВД и РЖД, а также Минобороны, в том числе военкоматов. Как пишет РИА Новости со ссылкой на ведомство, украинские спецслужбы привлекают к таким акциям молодежь, пожилых людей, маргиналов и психически больных, обещая "быстрый заработок".

"Результаты проведенных ФСБ РФ расследований поджогов зданий органов государственной власти, МВД и Минобороны России, а также инфраструктуры РЖД, свидетельствуют о прямой причастности к их организации украинских спецслужб", цитирует ресурс сообщение ведомства.

По данным ФСБ, к такой "работе" привлекают чаще всего молодежь, пожилых людей, маргиналов, психически больных - людей, не осознающих тяжести ответственности за такие действия. "Быстрый заработок" - от 10 до 20 тыс. рублей - исполнителям чаще всего предлагают в Интернет, на сайтах поиска работы, онлайн-казино и сетевых магазинах. В последенее время число таких объявлений резко выросло.
Еще один инструмент для вовлечения в поджоги - мошеннические звонки от "служб безопасности", "сотрудников СК, МВД или ФСБ". Людей убеждают перевести сбережения на "безопасные счета", позже сообщают о том, что средства фактически направлены на финансирование ВСУ, а затем с помощью психологического давления склоняют к поджогам, чтобы "избежать ответственности".
Читайте также на РИА Новости Крым:
Стали оружием: психолог пояснил причины поджогов военкоматов по стране
Житель Крыма получил 10 лет "строгача" за поджог военкомата
В Приднестровье неизвестные попытались поджечь военкомат и нефтебазу
 
ФСБ РФ (Федеральная служба безопасности Российской Федерации)НовостиВоенкоматПроисшествияМВД РФ (Министерство внутренних дел Российской Федерации)Российские железные дороги (РЖД)
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:41Аэропорты в Мариуполе и Мелитополе будут восстановлены – Хуснуллин
14:36Образовательный кредит: учишься сейчас – платишь потом
14:29Украинский беспилотник сбили в Белгородской области
14:21Ситуация на Крымском мосту: очередь выросла почти вдвое
14:19Смертельное ДТП в Крыму: в Кировском районе перевернулся ВАЗ
14:08Песков анонсировал скорую встречу Путина и Эрдогана
13:55В Кремле прокомментировали озвучиваемые Западом версии гибели Пригожина
13:50Бои в Херсонской области: уничтожено более 30 украинских боевиков
13:40Ливень с грозой накроет Крым в ближайшие часы
13:10Беспилотник ВСУ пытался атаковать Калужскую область
12:56Хуснуллин заявил о необходимости восстановить Каховскую ГЭС
12:50Белгородская область под обстрелом ВСУ: более 70 снарядов за сутки
12:42Как идет восстановление Крымского моста - Хуснуллин
12:38Боевиков ВСУ посадили на 25 лет за расстрел мирных граждан
12:27Задержан главный надзиратель "Свидетелей Иеговы"* в Крыму - СК
12:21Поджоги военкоматов в России - в ФСБ выявили организаторов
12:12Обстановка на Крымском мосту: данные на 12.00
11:56В Крыму задержаны шесть членов ячейки "Хизб ут-Тахрир"*
11:33Появился сайт для родителей паллиативных детей в Крыму
11:07Жителей новых регионов РФ освобождают от украинских приговоров
Лента новостейМолния