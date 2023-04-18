https://crimea.ria.ru/20230418/zhitel-kryma-poluchil-10-let-strogacha-za-podzhog-voenkomata-1128232469.html

Житель Крыма получил 10 лет "строгача" за поджог военкомата

Житель Крыма получил 10 лет "строгача" за поджог военкомата - РИА Новости Крым, 18.04.2023

Житель Крыма получил 10 лет "строгача" за поджог военкомата

Житель Крыма приговорен к длительному заключению в колонии за пожог военкомата в Симферополе и подготовку подрыва железнодорожного моста в одном из районов... РИА Новости Крым, 18.04.2023

2023-04-18T11:18

2023-04-18T11:18

2023-04-18T11:18

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)

крым

происшествия

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симферополь

частичная мобилизация

приговор

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 апр - РИА Новости Крым. Житель Крыма приговорен к длительному заключению в колонии за пожог военкомата в Симферополе и подготовку подрыва железнодорожного моста в одном из районов республики, сообщает во вторник Центр общественных связей ФСБ России.Отмечается, что противоправная деятельность мужчины была пресечена еще летом, при обыске силовики изъяли у него гранату РГД-5, телефон с фотографиями железнодорожных мостов на полуострове, блокнот со схемой расположения схрона, где в последствии обнаружены и изъяты противотанковая мина и взрыватель с запалом.Читайте также на РИА Новости Крым:В Приднестровье неизвестные попытались поджечь военкомат и нефтебазуФСБ предотвратила теракт против военкоматов НовосибирскаВ Крыму боевику украинского нацбата дали девять лет

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), крым, происшествия, новости, симферополь, частичная мобилизация, приговор