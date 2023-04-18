https://crimea.ria.ru/20230418/zhitel-kryma-poluchil-10-let-strogacha-za-podzhog-voenkomata-1128232469.html
Житель Крыма получил 10 лет "строгача" за поджог военкомата
Житель Крыма получил 10 лет "строгача" за поджог военкомата - РИА Новости Крым, 18.04.2023
Житель Крыма получил 10 лет "строгача" за поджог военкомата
Житель Крыма приговорен к длительному заключению в колонии за пожог военкомата в Симферополе и подготовку подрыва железнодорожного моста в одном из районов... РИА Новости Крым, 18.04.2023
2023-04-18T11:18
2023-04-18T11:18
2023-04-18T11:18
фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)
крым
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частичная мобилизация
приговор
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 апр - РИА Новости Крым. Житель Крыма приговорен к длительному заключению в колонии за пожог военкомата в Симферополе и подготовку подрыва железнодорожного моста в одном из районов республики, сообщает во вторник Центр общественных связей ФСБ России.Отмечается, что противоправная деятельность мужчины была пресечена еще летом, при обыске силовики изъяли у него гранату РГД-5, телефон с фотографиями железнодорожных мостов на полуострове, блокнот со схемой расположения схрона, где в последствии обнаружены и изъяты противотанковая мина и взрыватель с запалом.Читайте также на РИА Новости Крым:В Приднестровье неизвестные попытались поджечь военкомат и нефтебазуФСБ предотвратила теракт против военкоматов НовосибирскаВ Крыму боевику украинского нацбата дали девять лет
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фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), крым, происшествия, новости, симферополь, частичная мобилизация, приговор
Житель Крыма получил 10 лет "строгача" за поджог военкомата
ФСБ: житель Крыма пойдет в колонию за пожог военкомата и подготовку подрыва моста