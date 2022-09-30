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ФСБ предотвратила теракт против военкоматов Новосибирска - РИА Новости Крым, 30.09.2022
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ФСБ предотвратила теракт против военкоматов Новосибирска
ФСБ предотвратила теракт против военкоматов Новосибирска - РИА Новости Крым, 30.09.2022
ФСБ предотвратила теракт против военкоматов Новосибирска
Сотрудники ФСБ задержали организатора поджогов военкоматов в Новосибирске. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на официального представителя ведомства по... РИА Новости Крым, 30.09.2022
2022-09-30T10:34
2022-09-30T10:35
фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен – РИА Новости Крым. Сотрудники ФСБ задержали организатора поджогов военкоматов в Новосибирске. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на официального представителя ведомства по Новосибирской области Ирину Зеброву.Уточняется, что задержанный признался, что поджоги должны были устрашить население, заставить людей отказаться от участия и поддержки специальной военной операции на Украине. Он пояснил, что выполнял задание западных заказчиков.В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье о покушении на организацию совершения теракта. Он заключен под стражу сроком на два месяца.В заявлении официального представителя УФСБ подчеркивается, что задержанный не имеет отношения к поджогу военкомата в Новосибирске 29 сентября.В понедельник утром в военкомате города Усть-Илимск Иркутской области произошла стрельба, нападавший тяжело ранил военкома Александра Елисеева из обреза. Подозреваемого задержали, СК возбудил уголовное дело о посягательстве на жизнь правоохранителя и незаконном хранении оружия. Раненого военкома доставили в реанимацию Центральной городской больницы Усть-Илимска. Устроивший стрельбу частично признал свою вину, ему грозит пожизненный срок.
https://crimea.ria.ru/20220928/rasstrelyavshiy-voenkoma-v-ust-ilimske-priznal-svoyu-vinu-chastichno-1124653262.html
https://crimea.ria.ru/20220926/v-irkutskom-ust-ilimske-muzhchina-rasstrelyal-v-upor-voenkoma-1124622411.html
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), происшествия
ФСБ предотвратила теракт против военкоматов Новосибирска

Сотрудники ФСБ задержали организатора поджогов военкоматов в Новосибирске

10:34 30.09.2022 (обновлено: 10:35 30.09.2022)
 
© ЦОС ФСБ РФ / Перейти в фотобанкФСБ РФ пресекла деятельность членов организованного преступного сообщества
ФСБ РФ пресекла деятельность членов организованного преступного сообщества
© ЦОС ФСБ РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен – РИА Новости Крым. Сотрудники ФСБ задержали организатора поджогов военкоматов в Новосибирске. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на официального представителя ведомства по Новосибирской области Ирину Зеброву.
Уточняется, что задержанный признался, что поджоги должны были устрашить население, заставить людей отказаться от участия и поддержки специальной военной операции на Украине. Он пояснил, что выполнял задание западных заказчиков.
Руки в наручниках
28 сентября, 17:07
Расстрелявший военкома в Усть-Илимске признал свою вину частично
"В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками УФСБ установлен безработный житель Новосибирска 1999 года рождения, осуществлявший поиск исполнителей для совершения поджогов зданий военных комиссариатов Новосибирской области", – сообщила Зеброва.
В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье о покушении на организацию совершения теракта. Он заключен под стражу сроком на два месяца.

В заявлении официального представителя УФСБ подчеркивается, что задержанный не имеет отношения к поджогу военкомата в Новосибирске 29 сентября.
Росгвардия - РИА Новости, 1920, 26.09.2022
26 сентября, 10:14
В иркутском Усть-Илимске мужчина расстрелял в упор военкома
В понедельник утром в военкомате города Усть-Илимск Иркутской области произошла стрельба, нападавший тяжело ранил военкома Александра Елисеева из обреза. Подозреваемого задержали, СК возбудил уголовное дело о посягательстве на жизнь правоохранителя и незаконном хранении оружия. Раненого военкома доставили в реанимацию Центральной городской больницы Усть-Илимска. Устроивший стрельбу частично признал свою вину, ему грозит пожизненный срок.
 
ФСБ РФ (Федеральная служба безопасности Российской Федерации)Происшествия
 
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