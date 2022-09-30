ФСБ предотвратила теракт против военкоматов Новосибирска
Сотрудники ФСБ задержали организатора поджогов военкоматов в Новосибирске
10:34 30.09.2022 (обновлено: 10:35 30.09.2022)
© ЦОС ФСБ РФ / Перейти в фотобанкФСБ РФ пресекла деятельность членов организованного преступного сообщества
© ЦОС ФСБ РФ
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен – РИА Новости Крым. Сотрудники ФСБ задержали организатора поджогов военкоматов в Новосибирске. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на официального представителя ведомства по Новосибирской области Ирину Зеброву.
Уточняется, что задержанный признался, что поджоги должны были устрашить население, заставить людей отказаться от участия и поддержки специальной военной операции на Украине. Он пояснил, что выполнял задание западных заказчиков.
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"В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками УФСБ установлен безработный житель Новосибирска 1999 года рождения, осуществлявший поиск исполнителей для совершения поджогов зданий военных комиссариатов Новосибирской области", – сообщила Зеброва.
В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье о покушении на организацию совершения теракта. Он заключен под стражу сроком на два месяца.
В заявлении официального представителя УФСБ подчеркивается, что задержанный не имеет отношения к поджогу военкомата в Новосибирске 29 сентября.
В заявлении официального представителя УФСБ подчеркивается, что задержанный не имеет отношения к поджогу военкомата в Новосибирске 29 сентября.
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