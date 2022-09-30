https://crimea.ria.ru/20220930/fsb-predotvratila-terakt-protiv-voenkomatov-novosibirska-1124671401.html

ФСБ предотвратила теракт против военкоматов Новосибирска

ФСБ предотвратила теракт против военкоматов Новосибирска - РИА Новости Крым, 30.09.2022

ФСБ предотвратила теракт против военкоматов Новосибирска

Сотрудники ФСБ задержали организатора поджогов военкоматов в Новосибирске. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на официального представителя ведомства по... РИА Новости Крым, 30.09.2022

2022-09-30T10:34

2022-09-30T10:34

2022-09-30T10:35

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен – РИА Новости Крым. Сотрудники ФСБ задержали организатора поджогов военкоматов в Новосибирске. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на официального представителя ведомства по Новосибирской области Ирину Зеброву.Уточняется, что задержанный признался, что поджоги должны были устрашить население, заставить людей отказаться от участия и поддержки специальной военной операции на Украине. Он пояснил, что выполнял задание западных заказчиков.В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье о покушении на организацию совершения теракта. Он заключен под стражу сроком на два месяца.В заявлении официального представителя УФСБ подчеркивается, что задержанный не имеет отношения к поджогу военкомата в Новосибирске 29 сентября.В понедельник утром в военкомате города Усть-Илимск Иркутской области произошла стрельба, нападавший тяжело ранил военкома Александра Елисеева из обреза. Подозреваемого задержали, СК возбудил уголовное дело о посягательстве на жизнь правоохранителя и незаконном хранении оружия. Раненого военкома доставили в реанимацию Центральной городской больницы Усть-Илимска. Устроивший стрельбу частично признал свою вину, ему грозит пожизненный срок.

https://crimea.ria.ru/20220928/rasstrelyavshiy-voenkoma-v-ust-ilimske-priznal-svoyu-vinu-chastichno-1124653262.html

https://crimea.ria.ru/20220926/v-irkutskom-ust-ilimske-muzhchina-rasstrelyal-v-upor-voenkoma-1124622411.html

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), происшествия