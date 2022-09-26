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В иркутском Усть-Илимске мужчина расстрелял в упор военкома - РИА Новости Крым, 26.09.2022
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В иркутском Усть-Илимске мужчина расстрелял в упор военкома
В иркутском Усть-Илимске мужчина расстрелял в упор военкома - РИА Новости Крым, 26.09.2022
В иркутском Усть-Илимске мужчина расстрелял в упор военкома
В Усть-Илимске Иркутской области молодой мужчина устроил стрельбу в военкомате, ранения получил военком Александр Елисеев. О происшествии в своем... РИА Новости Крым, 26.09.2022
2022-09-26T10:14
2022-09-26T10:15
происшествия
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сен - РИА Новости Крым. В Усть-Илимске Иркутской области молодой мужчина устроил стрельбу в военкомате, ранения получил военком Александр Елисеев. О происшествии в своем Telegram-канале написал губернатор области Игорь Кобзев.По его словам, стрелок задержан. В области усилены меры безопасности.Как сообщает СК по региону, подозреваемый в преступлении 25-летний местный житель задержан сотрудниками Росгвардии. Возбуждены уголовные дела по статьям с формулировками "посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа" и "незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов"."На месте работает следственно-оперативная группа, в числе которой следователи СК и криминалисты. Подозреваемый допрашивается, выясняются мотивы преступления", - сообщает пресс-служба местного подразделения СК.Как пишет РИА Новости со ссылкой на источник в местном подразделении МВД, происшествие случилось около 12.20 ( 7.30 мск), выстрелы в военкома были произведены в упор, он получил шесть ранений в грудь. Кроме Елисеева никто не пострадал.
https://crimea.ria.ru/20220925/ukrainskiy-diversant-pogib-v-melitopole-pri-vzryve-avtomobilya---vlasti-1124620523.html
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происшествия, новости
В иркутском Усть-Илимске мужчина расстрелял в упор военкома

В Иркутской области мужчина устроил стрельбу в военкомате, ранен военком

10:14 26.09.2022 (обновлено: 10:15 26.09.2022)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевРосгвардия
Росгвардия - РИА Новости, 1920, 26.09.2022
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сен - РИА Новости Крым. В Усть-Илимске Иркутской области молодой мужчина устроил стрельбу в военкомате, ранения получил военком Александр Елисеев. О происшествии в своем Telegram-канале написал губернатор области Игорь Кобзев.
"Сегодня в области произошло чрезвычайное происшествие. В Усть-Илимске молодой человек устроил стрельбу в военкомате. Военком Александр Владимирович Елисеев находится в реанимации, в крайне тяжелом состоянии. Врачи борются за его жизнь", - написал Кобзев.
По его словам, стрелок задержан. В области усилены меры безопасности.
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Как сообщает СК по региону, подозреваемый в преступлении 25-летний местный житель задержан сотрудниками Росгвардии. Возбуждены уголовные дела по статьям с формулировками "посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа" и "незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов".
"На месте работает следственно-оперативная группа, в числе которой следователи СК и криминалисты. Подозреваемый допрашивается, выясняются мотивы преступления", - сообщает пресс-служба местного подразделения СК.
Как пишет РИА Новости со ссылкой на источник в местном подразделении МВД, происшествие случилось около 12.20 ( 7.30 мск), выстрелы в военкома были произведены в упор, он получил шесть ранений в грудь. Кроме Елисеева никто не пострадал.
 
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