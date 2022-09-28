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Расстрелявший военкома в Усть-Илимске признал свою вину частично
Расстрелявший военкома в Усть-Илимске признал свою вину частично - РИА Новости Крым, 28.09.2022
Расстрелявший военкома в Усть-Илимске признал свою вину частично
Устроивший стрельбу в военкомате в Усть-Илимске Иркутской области частично признал свою вину, ему грозит пожизненный срок. Об этом со ссылкой на пресс-службу... РИА Новости Крым, 28.09.2022
2022-09-28T17:07
2022-09-28T17:07
2022-09-28T17:07
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 сен – РИА Новости Крым. Устроивший стрельбу в военкомате в Усть-Илимске Иркутской области частично признал свою вину, ему грозит пожизненный срок. Об этом со ссылкой на пресс-службу городского суда пишут РИА Новости.В понедельник утром в военкомате города Усть-Илимск Иркутской области произошла стрельба, нападавший тяжело ранил военкома Александра Елисеева из обреза. Подозреваемого задержали, СК возбудил уголовное дело о посягательстве на жизнь правоохранителя и незаконном хранении оружия. Раненого военкома доставили в реанимацию Центральной городской больницы Усть-Илимска.Сегодня горсуд арестовал 25-летнего подозреваемого на два месяца.Кроме того, сообщается, что после операции Елисеева перевезли на лечение в Иркутск. По словам исполняющего обязанности минздрава Иркутской области Алексея Шелехова, военкома ранило в грудь и поясницу, после операции мужчина находится в тяжелом состоянии.
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происшествия, новости, закон и право
Расстрелявший военкома в Усть-Илимске признал свою вину частично
Суд арестовал стрелявшего в военкомате Усть-Илимска на два месяца, ему грозит пожизненное
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 сен – РИА Новости Крым. Устроивший стрельбу в военкомате в Усть-Илимске Иркутской области частично признал свою вину, ему грозит пожизненный срок. Об этом со ссылкой на пресс-службу городского суда пишут РИА Новости.
В понедельник утром в военкомате города Усть-Илимск Иркутской области произошла стрельба
, нападавший тяжело ранил военкома Александра Елисеева из обреза. Подозреваемого задержали, СК возбудил уголовное дело о посягательстве на жизнь правоохранителя и незаконном хранении оружия. Раненого военкома доставили в реанимацию Центральной городской больницы Усть-Илимска.
Сегодня горсуд арестовал 25-летнего подозреваемого на два месяца.
"По предъявленному обвинению вину в совершении преступления признал частично… В ходатайстве об избрании меры пресечения… следственный отдел по городу Усть-Илимску СУСК РФ по Иркутской области обосновал, что задержанный обвиняется в совершении особо тяжкого преступления, наказание за которое предусмотрено исключительно в виде лишения свободы сроком вплоть до пожизненного", – цитирует пресс-службу суда РИА Новости.
Кроме того, сообщается, что после операции Елисеева перевезли на лечение в Иркутск. По словам исполняющего обязанности минздрава Иркутской области Алексея Шелехова, военкома ранило в грудь и поясницу, после операции мужчина находится в тяжелом состоянии.