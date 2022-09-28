https://crimea.ria.ru/20220928/rasstrelyavshiy-voenkoma-v-ust-ilimske-priznal-svoyu-vinu-chastichno-1124653262.html

Расстрелявший военкома в Усть-Илимске признал свою вину частично

Расстрелявший военкома в Усть-Илимске признал свою вину частично - РИА Новости Крым, 28.09.2022

Расстрелявший военкома в Усть-Илимске признал свою вину частично

Устроивший стрельбу в военкомате в Усть-Илимске Иркутской области частично признал свою вину, ему грозит пожизненный срок. Об этом со ссылкой на пресс-службу... РИА Новости Крым, 28.09.2022

2022-09-28T17:07

2022-09-28T17:07

2022-09-28T17:07

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 сен – РИА Новости Крым. Устроивший стрельбу в военкомате в Усть-Илимске Иркутской области частично признал свою вину, ему грозит пожизненный срок. Об этом со ссылкой на пресс-службу городского суда пишут РИА Новости.В понедельник утром в военкомате города Усть-Илимск Иркутской области произошла стрельба, нападавший тяжело ранил военкома Александра Елисеева из обреза. Подозреваемого задержали, СК возбудил уголовное дело о посягательстве на жизнь правоохранителя и незаконном хранении оружия. Раненого военкома доставили в реанимацию Центральной городской больницы Усть-Илимска.Сегодня горсуд арестовал 25-летнего подозреваемого на два месяца.Кроме того, сообщается, что после операции Елисеева перевезли на лечение в Иркутск. По словам исполняющего обязанности минздрава Иркутской области Алексея Шелехова, военкома ранило в грудь и поясницу, после операции мужчина находится в тяжелом состоянии.

https://crimea.ria.ru/20220926/stalo-izvestno-o-sostoyanii-ranenogo-voenkoma-ust-ilimska-1124628573.html

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происшествия, новости, закон и право