https://crimea.ria.ru/20230809/stali-oruzhiem-psikholog-poyasnil-prichiny-podzhogov-voenkomatov-po-strane-1130541613.html

Стали оружием: психолог пояснил причины поджогов военкоматов по стране

Стали оружием: психолог пояснил причины поджогов военкоматов по стране - РИА Новости Крым, 09.08.2023

Стали оружием: психолог пояснил причины поджогов военкоматов по стране

Вполне законопослушные граждане сами готовят зажигательные смеси, разливают их по бутылкам и бросают в здания, на которые им указывает голос из телефона... РИА Новости Крым, 09.08.2023

2023-08-09T06:31

2023-08-09T06:31

2023-08-09T06:31

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психология

мошенничество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 авг – РИА Новости Крым. Вполне законопослушные граждане сами готовят зажигательные смеси, разливают их по бутылкам и бросают в здания, на которые им указывает голос из телефона. Например, в военкоматы. Сообщения об этом все чаще стали появляться в прессе. Так, в Петербурге неизвестный мужчина, дождавшись вечера, поджег двери военного комиссариата. Спустя несколько дней в этом же городе "взяли" гражданку, которая собиралась сделать тоже самое, но уже в другом районе. Полицейским она призналась: думала, мол, что это двери офиса мошенников, укравших мои деньги. В Ставрополе и Челябинской области задержали женщин, пытавшихся поджечь местные военкоматы. Житель Нижегородской области по заданию от неизвестного также собирался поджечь военкомат коктейлями Молотова, но потом передумал.Новая тактика украинских мошенниковНа фоне участившихся поджогов военкоматов в стране в МВД сделали заявление: мошенники с Украины применяют новую тактику против россиян.Правоохранители уточнили, что аферисты начинают разговор с жертвами, используя "стандартные приемы": сообщают о сомнительных банковских операциях или выступают с предложением "помочь правоохранительным органам остановить преступников". Когда схема реализована и деньги у злоумышленников в кармане, они не останавливаются на достигнутом, "теперь они пытаются толкнуть своих легко поддающихся влиянию жертв на преступление".Так, по телефону жертве сообщают, что ее деньги намереваются похитить (или уже похитили). И чтобы их вернуть, нужно совершить поджог. Другой вариант — предлагают отомстить аферистам или же оказать содействие в их задержании. Иногда же они просто угрожают убийством родных и близких.Людьми в стрессе управлять прощеСейчас многие люди, находясь в информационном поле военных действий, испытывают стресс, многие эмоционально истощены. В таком состоянии может притупляться способность анализировать причинно-следственные связи и умение понимать, как устроена реальность. Такие люди становятся оружием в руках тех, кто знает, как использовать психологические законы для управления массами. Об этом в комментарии РИА Новости Крым рассказала кандидат психологических наук, заведующая кафедрой гуманитарных и практических дисциплин Таврической духовной семинарии Таисия Данилова.По ее словам, на уловки мошенников попадается только определенная категория людей, которая в психологии обозначена термином "гипнабельная"."Эти люди очень сильно внушаемы, они легко поддаются манипуляциям, которые помогают вводить их состояние некоторого транса. Есть техники, благодаря которым мошенники, действуя с напором и авторитарно, сбивают своих собеседников с толку", — продолжает она.Психолог объясняет: у внушаемых людей, которые попадаются на уловки мошенников, "включаются архаические моменты коллективного бессознательного, они теряют свою индивидуальность, критичность мышления".Как противостоять мошенникамПротивостоять негативным лидерам, которые жаждут манипулировать массовым сознанием и управлять поведением большого количества людей, можно. Главное правило – не вступать с ними в контакт.При этом, если диалог уже начался, и вы чувствуете, что на вас давят, то лучше передать телефон другому члену семьи, кому-то более грамотному и сознательному, тому, кто психологически более устойчив и обладает критичностью мышления.Здоровье становится хуже"В результате перманентного стресса могут развиться панические атаки и другие психические расстройства, требующие профессиональной помощи психотерапевта и медикаментозного лечения", — объясняет в комментарии РИА Новости Крым психотерапевт-нейропсихолог, магистр психолого-педагогических наук Екатерина Климашевская.Так, под воздействием негативных психоэмоциональных факторов активизируется адаптационная реакция организма, что приводит к повышению уровня гормонов.При этом регулярный и продолжительный повышенный гормональный фон приводит к развитию соматических заболеваний, повреждению внутренних органов. Человек ощущает слабость, усталость и сонливость, у него часто болит голова, нарушается сон и аппетит, появляется изжога и учащенное сердцебиение, возникают соответствующие реакции на яркий свет и громкий звук.Если вы замечаете у себя симптомы перманентного стресса, в первую очередь нужно проанализировать, какие внешние факторы являются для вас стрессором, и исключить их, обратиться за консультацией к психотерапевту, предупреждает специалист.Надо работать с населениемПо мнению депутата Госсовета Крыма, бывшего сотрудника органов госбезопасности Сергея Дремова, правоохранителям необходимо усилить разъяснительную работу среди населения, чтобы мошенники не втягивали людей в свои преступные схемы.Плохое материальное положение, злость на все окружение, негативный опыт общения с чиновниками исполнительной власти – "больные точки" и "слабые места" у всех разные. Бывает, что человеку по телефону внушили, что надо поджечь какое-то здание и тогда в его жизни наступит позитив. Это одно. Но если он осознанно пошел на этот шаг, понимая, что там находится – это другое. То, что будет квалифицироваться как достаточно серьезное преступление, считает депутат.Наказание предусмотрено строгое"Все эти преступления совершены гражданами Российской Федерации по так называемым "указаниям", поступившим им по телефону с территории Украины. Установлено, что звонки носили массовый характер, и по времени совпадали с датами успешного продвижения Вооруженных Сил Российской Федерации в зоне проведения специальной военной операции. Лица, финансированием которых занимаются организации, связанные с киевским режимом, представлялись сотрудниками правоохранительных органов и кредитных учреждений, и якобы в целях погашения кредитных обязательств, оказания содействия в задержании преступников или предотвращения иных общественно опасных деяний склоняли граждан к совершению преступлений", — говорится сообщении Telegram-канала Генпрокуратуры России.В Генпрокуратуре страны напомнили, что правоохранительные органы РФ не привлекают граждан к содействию посредством телефонных переговоров и не осуществляют борьбу с преступностью противозаконными способами.Так что атаки на военные и стратегически важные объекты действующим законодательством могут квалифицироваться как диверсия или террористический акт.Это особо тяжкие преступления, за совершение которых предусмотрено наказание до 20 лет лишения свободы.Читайте также на РИА Новости Крым:Житель Крыма получил 10 лет "строгача" за поджог военкоматаВ Приднестровье неизвестные попытались поджечь военкомат и нефтебазу

https://crimea.ria.ru/20230627/-stop-moshennik-kak-raspoznat-aferistov-1129588809.html

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2023

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Ирина Мезенцева https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/02/0f/1127000693_0:3:354:357_100x100_80_0_0_3ed5148baf02d41020095f9d4ad7764c.jpg

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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Ирина Мезенцева https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/02/0f/1127000693_0:3:354:357_100x100_80_0_0_3ed5148baf02d41020095f9d4ad7764c.jpg

мнения, таисия данилова, екатерина климашевская, сергей дремов, психология, мошенничество, генеральная прокуратура рф