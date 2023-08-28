Рейтинг@Mail.ru
Экс-сотрудника дипмиссии США в России задержали за сбор данных об СВО - РИА Новости Крым, 28.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20230828/eks-sotrudnika-dipmissii-ssha-v-rossii-zaderzhali-za-sbor-dannykh-ob-svo-1130990876.html
Экс-сотрудника дипмиссии США в России задержали за сбор данных об СВО
Экс-сотрудника дипмиссии США в России задержали за сбор данных об СВО - РИА Новости Крым, 28.08.2023
Экс-сотрудника дипмиссии США в России задержали за сбор данных об СВО
Сотрудники ФСБ задержали бывшего сотрудника генконсульства США во Владивостоке по обвинению в сборе информации о мобилизации, ходе специальной военной операции... РИА Новости Крым, 28.08.2023
2023-08-28T10:01
2023-08-28T10:01
фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)
россия
сша
москва
владивосток
происшествия
безопасность
новости сво
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0c/0f/1125902701_0:26:1620:937_1920x0_80_0_0_071dec80230f42ffcb6605d2c0e459cc.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ 28 авг – РИА Новости Крым. Сотрудники ФСБ задержали бывшего сотрудника генконсульства США во Владивостоке по обвинению в сборе информации о мобилизации, ходе специальной военной операции и протестной активности россиян по заданию дипломатов из политического отдела американского посольства. Об этом сообщает центр общественных связей ФСБ в понедельник.По данным ведомства, с сентября прошлого года до момента задержания россиянин за вознаграждение выполнял задания сотрудников политического отдела посольства США в Москве Джеффри Силлина и Дэвида Бернстайна по сбору информации о ходе СВО, мобилизационных процессах в регионах России. Также дипломат собирал сведения о проблемных моментах и оценке их влияния на протестную активность населения в преддверии выборов президента России в 2024 году.Задержанный признал свою вину. По его словам, к нему обратились сотрудники посольства США, которые "выразили заинтересованность в сборе информации о происходящих в данный момент в России резонансных событиях – СВО, мобилизация, будущие выборы президента, присоединение новых территорий"."Я должен был собирать сведения негативного толка обо всех этих событиях, искать протестные настроения среди населения и отражать их в своих отчетах", - рассказал он.ФСБ также сообщила о планах провести допросы указанных американских дипломатов, в связи с чем в адрес посольства США в Москве направлены соответствующие повестки.Читайте также на РИА Новости Крым:Поджоги военкоматов в России - в ФСБ выявили организаторовШпионил в пользу Украины: житель ДНР попал под уголовное дело15 лет колонии: агентов украинской разведки осудили за шпионаж
россия
сша
москва
владивосток
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0c/0f/1125902701_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_52bc19849f8222fddaacd0cc5660b773.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), россия, сша, москва, владивосток, происшествия, безопасность, новости сво, новости
Экс-сотрудника дипмиссии США в России задержали за сбор данных об СВО

ФСБ: экс-сотрудник генконсульства США в России признал вину в сборе данных о спецоперации

10:01 28.08.2023
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевБоец спецназа ФСБ
Боец спецназа ФСБ - РИА Новости, 1920, 28.08.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ 28 авг – РИА Новости Крым. Сотрудники ФСБ задержали бывшего сотрудника генконсульства США во Владивостоке по обвинению в сборе информации о мобилизации, ходе специальной военной операции и протестной активности россиян по заданию дипломатов из политического отдела американского посольства. Об этом сообщает центр общественных связей ФСБ в понедельник.

"Федеральной службой безопасности РФ пресечена противоправная деятельность информатора посольства США в Москве, бывшего сотрудника генерального консульства США во Владивостоке гражданина России. Ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ст. 275.1 УК России "Сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством",- говорится в сообщении.

По данным ведомства, с сентября прошлого года до момента задержания россиянин за вознаграждение выполнял задания сотрудников политического отдела посольства США в Москве Джеффри Силлина и Дэвида Бернстайна по сбору информации о ходе СВО, мобилизационных процессах в регионах России. Также дипломат собирал сведения о проблемных моментах и оценке их влияния на протестную активность населения в преддверии выборов президента России в 2024 году.
Задержанный признал свою вину. По его словам, к нему обратились сотрудники посольства США, которые "выразили заинтересованность в сборе информации о происходящих в данный момент в России резонансных событиях – СВО, мобилизация, будущие выборы президента, присоединение новых территорий".
"Я должен был собирать сведения негативного толка обо всех этих событиях, искать протестные настроения среди населения и отражать их в своих отчетах", - рассказал он.
ФСБ также сообщила о планах провести допросы указанных американских дипломатов, в связи с чем в адрес посольства США в Москве направлены соответствующие повестки.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Поджоги военкоматов в России - в ФСБ выявили организаторов
Шпионил в пользу Украины: житель ДНР попал под уголовное дело
15 лет колонии: агентов украинской разведки осудили за шпионаж
 
ФСБ РФ (Федеральная служба безопасности Российской Федерации)РоссияСШАМоскваВладивостокПроисшествияБезопасностьНовости СВОНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
10:01Экс-сотрудника дипмиссии США в России задержали за сбор данных об СВО
09:39Взрывы в Полтаве и Кривом Роге – поврежден промышленный объект
09:28Как работает Керченская переправа в понедельник
09:01Туриста с травмой ноги эвакуировали с пляжа в Севастополе
08:49Как вернуть престиж профессии водителя-дальнобойщика - мнение эксперта
08:27В некоторых школах Крыма занижена стоимость бесплатных обедов - эксперт
08:09Удивительная редкость: реставратор из Эрмитажа о находках в Херсонесе
07:41Прокуратура занялась ночным пожаром в многоэтажке в Крыму
07:26Красота и свобода: чем швейцарца покорил полуостров Крым
07:04Ситуация у Крымского моста на утро понедельника
06:35В Крыму уничтожат взрывчатку: где будет громко
06:08Атака на Москву пресечена: силы ПВО сбили беспилотник
00:01Погода в Крыму в понедельник
00:00Какой сегодня праздник: 28 августа
23:49На пожаре в центре Симферополя спасли человека
22:31Главные события и заявления дня: 27 августа
22:13Почему украинские солдаты бросают оружие НАТО на поле боя
21:36Трое детей ранены в результате обстрела ВСУ Донецка
21:09Обстановка на Крымском мосту вечером в воскресенье
20:44Большую Севастопольскую тропу открыли для туристов
Лента новостейМолния