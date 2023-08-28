https://crimea.ria.ru/20230828/eks-sotrudnika-dipmissii-ssha-v-rossii-zaderzhali-za-sbor-dannykh-ob-svo-1130990876.html

Экс-сотрудника дипмиссии США в России задержали за сбор данных об СВО

Экс-сотрудника дипмиссии США в России задержали за сбор данных об СВО - РИА Новости Крым, 28.08.2023

Экс-сотрудника дипмиссии США в России задержали за сбор данных об СВО

Сотрудники ФСБ задержали бывшего сотрудника генконсульства США во Владивостоке по обвинению в сборе информации о мобилизации, ходе специальной военной операции... РИА Новости Крым, 28.08.2023

2023-08-28T10:01

2023-08-28T10:01

2023-08-28T10:01

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СИМФЕРОПОЛЬ 28 авг – РИА Новости Крым. Сотрудники ФСБ задержали бывшего сотрудника генконсульства США во Владивостоке по обвинению в сборе информации о мобилизации, ходе специальной военной операции и протестной активности россиян по заданию дипломатов из политического отдела американского посольства. Об этом сообщает центр общественных связей ФСБ в понедельник.По данным ведомства, с сентября прошлого года до момента задержания россиянин за вознаграждение выполнял задания сотрудников политического отдела посольства США в Москве Джеффри Силлина и Дэвида Бернстайна по сбору информации о ходе СВО, мобилизационных процессах в регионах России. Также дипломат собирал сведения о проблемных моментах и оценке их влияния на протестную активность населения в преддверии выборов президента России в 2024 году.Задержанный признал свою вину. По его словам, к нему обратились сотрудники посольства США, которые "выразили заинтересованность в сборе информации о происходящих в данный момент в России резонансных событиях – СВО, мобилизация, будущие выборы президента, присоединение новых территорий"."Я должен был собирать сведения негативного толка обо всех этих событиях, искать протестные настроения среди населения и отражать их в своих отчетах", - рассказал он.ФСБ также сообщила о планах провести допросы указанных американских дипломатов, в связи с чем в адрес посольства США в Москве направлены соответствующие повестки.Читайте также на РИА Новости Крым:Поджоги военкоматов в России - в ФСБ выявили организаторовШпионил в пользу Украины: житель ДНР попал под уголовное дело15 лет колонии: агентов украинской разведки осудили за шпионаж

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), россия, сша, москва, владивосток, происшествия, безопасность, новости сво, новости