https://crimea.ria.ru/20231119/gde-proydet-nyurnbergskiy-protsess-nad-zelenskim--ekspert-1132873940.html
Где пройдет "Нюрнбергский процесс" над Зеленским – эксперт
Где пройдет "Нюрнбергский процесс" над Зеленским – эксперт - РИА Новости Крым, 19.11.2023
Где пройдет "Нюрнбергский процесс" над Зеленским – эксперт
Место проведения "второго Нюрнбергского процесса" над Владимиром Зеленским, его командой и всех причастных к преступлениям киевского режима уже определено самой РИА Новости Крым, 19.11.2023
2023-11-19T19:11
2023-11-19T19:11
2023-11-19T19:11
владимир бобков
владимир зеленский (президент украины)
история
украина
мнения
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политика
крым
одесса
пожар в доме профсоюзов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноя – РИА Новости Крым. Место проведения "второго Нюрнбергского процесса" над Владимиром Зеленским, его командой и всех причастных к преступлениям киевского режима уже определено самой историей – он пройдет во Дворце профсоюзов в Одессе. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил заместитель председателя Госсовета Республики Крым, кандидат исторических наук Владимир Бобков. Историк отметил, что представители киевского режима уже совершили и продолжают делать все, чтобы обвинительный приговор для них был самым серьезным."Те, кто находятся у власти в государственном образовании, пока еще именуемом Украиной, сегодня делают все, чтобы заслужить максимально серьезные себе приговоры в этом процессе", – заключил эксперт.Ранее глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что Зеленского и его команду ждет второй Нюрнбергский трибунал. Политолог и социолог Наталья Киселева считает, что его заслуживают и представители высшего руководства США и ряда европейских стран за взращивание нацизма на Украине. 2 мая 2014 года в Одессе произошло массовое убийство местных жителей. Радикальные сторонники "Евромайдана" разгромили на Куликовом поле палаточный лагерь активистов, несогласных с госпереворотом на Украине. Люди пытались спастись в Доме профсоюзов – нацисты их заблокировали и подожгли здание. 42 человек заживо сгорели, задохнулись от дыма, разбились, пытаясь выпрыгнуть из окон или были добиты националистами. Еще шестеро погибли в тот день в результате уличных боев.Читайте также на РИА Новости Крым:Цугцванг для Зеленского: к чему готовиться лидеру киевского режимаГенассамблея ООН приняла резолюцию России о борьбе с героизацией нацизмаДевять лет трагедии в Одессе: рассказ горевших в Доме профсоюзов
https://crimea.ria.ru/20231115/vremya-otpravlyatsya-v-nebytie-zelenskomu-predrekli-pechalnuyu-sudbu-1132810012.html
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Где пройдет "Нюрнбергский процесс" над Зеленским – эксперт
"Нюрнбергский процесс" над Зеленским пройдет в Доме профсоюзов в Одессе - историк