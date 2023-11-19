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Где пройдет "Нюрнбергский процесс" над Зеленским – эксперт - РИА Новости Крым, 19.11.2023
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Где пройдет "Нюрнбергский процесс" над Зеленским – эксперт
Где пройдет "Нюрнбергский процесс" над Зеленским – эксперт - РИА Новости Крым, 19.11.2023
Где пройдет "Нюрнбергский процесс" над Зеленским – эксперт
Место проведения "второго Нюрнбергского процесса" над Владимиром Зеленским, его командой и всех причастных к преступлениям киевского режима уже определено самой РИА Новости Крым, 19.11.2023
2023-11-19T19:11
2023-11-19T19:11
владимир бобков
владимир зеленский (президент украины)
история
украина
мнения
общество
политика
крым
одесса
пожар в доме профсоюзов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноя – РИА Новости Крым. Место проведения "второго Нюрнбергского процесса" над Владимиром Зеленским, его командой и всех причастных к преступлениям киевского режима уже определено самой историей – он пройдет во Дворце профсоюзов в Одессе. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил заместитель председателя Госсовета Республики Крым, кандидат исторических наук Владимир Бобков. Историк отметил, что представители киевского режима уже совершили и продолжают делать все, чтобы обвинительный приговор для них был самым серьезным."Те, кто находятся у власти в государственном образовании, пока еще именуемом Украиной, сегодня делают все, чтобы заслужить максимально серьезные себе приговоры в этом процессе", – заключил эксперт.Ранее глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что Зеленского и его команду ждет второй Нюрнбергский трибунал. Политолог и социолог Наталья Киселева считает, что его заслуживают и представители высшего руководства США и ряда европейских стран за взращивание нацизма на Украине. 2 мая 2014 года в Одессе произошло массовое убийство местных жителей. Радикальные сторонники "Евромайдана" разгромили на Куликовом поле палаточный лагерь активистов, несогласных с госпереворотом на Украине. Люди пытались спастись в Доме профсоюзов – нацисты их заблокировали и подожгли здание. 42 человек заживо сгорели, задохнулись от дыма, разбились, пытаясь выпрыгнуть из окон или были добиты националистами. Еще шестеро погибли в тот день в результате уличных боев.Читайте также на РИА Новости Крым:Цугцванг для Зеленского: к чему готовиться лидеру киевского режимаГенассамблея ООН приняла резолюцию России о борьбе с героизацией нацизмаДевять лет трагедии в Одессе: рассказ горевших в Доме профсоюзов
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владимир бобков, владимир зеленский (президент украины), история, украина, мнения, общество, политика, крым, одесса, пожар в доме профсоюзов, нюрнбергский процесс
Где пройдет "Нюрнбергский процесс" над Зеленским – эксперт

"Нюрнбергский процесс" над Зеленским пройдет в Доме профсоюзов в Одессе - историк

19:11 19.11.2023
 
© AP Photo Yves HermanВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 19.11.2023
© AP Photo Yves Herman
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноя – РИА Новости Крым. Место проведения "второго Нюрнбергского процесса" над Владимиром Зеленским, его командой и всех причастных к преступлениям киевского режима уже определено самой историей – он пройдет во Дворце профсоюзов в Одессе. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил заместитель председателя Госсовета Республики Крым, кандидат исторических наук Владимир Бобков.

"Второй Нюрнбергской процесс" над Владимиром Зеленским будет во Дворце профсоюзов в Одессе. Это место избрано самой историей", – сказал Бобков.

Историк отметил, что представители киевского режима уже совершили и продолжают делать все, чтобы обвинительный приговор для них был самым серьезным.
"Те, кто находятся у власти в государственном образовании, пока еще именуемом Украиной, сегодня делают все, чтобы заслужить максимально серьезные себе приговоры в этом процессе", – заключил эксперт.
Ранее глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что Зеленского и его команду ждет второй Нюрнбергский трибунал. Политолог и социолог Наталья Киселева считает, что его заслуживают и представители высшего руководства США и ряда европейских стран за взращивание нацизма на Украине.
2 мая 2014 года в Одессе произошло массовое убийство местных жителей. Радикальные сторонники "Евромайдана" разгромили на Куликовом поле палаточный лагерь активистов, несогласных с госпереворотом на Украине. Люди пытались спастись в Доме профсоюзов – нацисты их заблокировали и подожгли здание. 42 человек заживо сгорели, задохнулись от дыма, разбились, пытаясь выпрыгнуть из окон или были добиты националистами. Еще шестеро погибли в тот день в результате уличных боев.
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