https://crimea.ria.ru/20231103/genassambleya-oon-prinyal-rezolyutsiyu-rossii-o-borbe-s-geroizatsiey-natsizma-1132559669.html

Генассамблея ООН приняла резолюцию России о борьбе с героизацией нацизма

Генассамблея ООН приняла резолюцию России о борьбе с героизацией нацизма - РИА Новости Крым, 03.11.2023

Генассамблея ООН приняла резолюцию России о борьбе с героизацией нацизма

Третий комитет Генеральной ассамблеи ООН принял резолюцию России о борьбе с героизацией нацизма, сообщает РИА Новости. РИА Новости Крым, 03.11.2023

2023-11-03T19:01

2023-11-03T19:01

2023-11-03T19:02

оон

россия

в мире

украина

сша

великобритания

германия

канада

политика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111272/46/1112724624_0:123:3202:1924_1920x0_80_0_0_4b7ad17cd906ff589252b1a05b27d8ed.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 ноя – РИА Новости. Третий комитет Генеральной ассамблеи ООН принял резолюцию России о борьбе с героизацией нацизма, сообщает РИА Новости.За принятие документа проголосовали 112 стран. Против высказались 50 государств, в том числе Украина, США, Великобритания, Германия, Канада. Воздержались 14 стран.Документ рекомендует странам принять надлежащие конкретные меры, в том числе в законодательной области и в сфере образования, чтобы предотвратить пересмотр истории и итогов Второй мировой войны и отрицание преступлений против человечности и военных преступлений, совершенных во время Второй мировой войны.Резолюция решительно осуждает инциденты, связанные с героизацией и пропагандой нацизма, в частности нанесение граффити и рисунков пронацистского содержания, в том числе на памятники жертвам Второй мировой войны.Также в документе содержится настоятельный призыв к странам мира устранить все формы расовой дискриминации.Ранее премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что украинцы имеют право на героизацию нацистского преступника, пособника Третьего рейха Степана Бандеры. Об этом она сказала в разговоре с российскими пранкерами Владимиром Кузнецовым (Вован) и Алексеем Столяровым (Лексус), которые представились высокопоставленными африканскими чиновниками.Политолог Андрей Никифоров напомнил, что Адольфа Гитлера научил фашизму именно итальянский лидер Бенито Муссолини, симпатии к которому в Италии далеко не единичны, в том числе в непосредственном окружении нынешнего премьера Мелони.По его словам, идеи нацизма и фашизма теплятся не только в головах представителей итальянских элит.Скандал с эсесовцем Гунько в парламенте Канады22 сентября на заседание парламента Канады по случаю визита президента Украины Владимира Зеленского был приглашен 98-летний Ярослав Гунько (Хунка). Спикер палаты общин Канады Энтони Рота представил его как "украино-канадского ветерана Второй мировой войны, сражавшегося за украинскую независимость против русских". Спикер также назвал его "украинским и канадским героем".Все присутствовавшие, включая канадского премьера Джастина Трюдо и Зеленского с женой, несколько раз приветствовали старика овацией.Международный скандал разразился, когда выяснилось, что Гунько воевал в составе 14-й гренадерской добровольческой дивизии войск СС "Галичина", которая не только противостояла Красной армии, но и отметилась зверствами в отношении евреев, поляков, белорусов и словаков.Спикер канадской Палаты общин Рота взял на себя ответственность за произошедшее и принес извинения, отметив, что это была его личная инициатива и что "дополнительная информация, которая заставила пожалеть о принятом решении", стала ему известна "позднее". Впоследствии Рота подал в отставку.Президент России Владимир Путин назвал отвратительным чествование нациста Гунько в канадском парламенте. По его словам, если ушедший с поста после скандала Энтони Рота не знает про Гитлера, который в годы Второй мировой войны сражался против России, то он идиот, а если знает и пригласил в парламент эсэсовца, то он – негодяй.Следственный комитет РФ предъявил Гунько заочное обвинение в геноциде мирного населения в годы Великой Отечественной войны.Министр обороны России Сергей Шойгу поручил проработать с правоохранительными органами России и Беларуси обращение на экстрадицию нацистского претупника из Канады.Читайте также на РИА Новости Крым:Обнародовать поименно и предать суду: от Канады требуют данные о нацистахНацист в парламенте Канады – тщательно спланированная акцияЭсэсовец Хунка бежит в Южную Америку - реакция Захаровой

россия

украина

сша

великобритания

германия

канада

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

оон, россия, в мире, украина, сша, великобритания, германия, канада, политика