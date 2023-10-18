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Экстрадиция нациста Гунько из Канады: Шойгу дал поручение - РИА Новости Крым, 18.10.2023
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Экстрадиция нациста Гунько из Канады: Шойгу дал поручение
Экстрадиция нациста Гунько из Канады: Шойгу дал поручение - РИА Новости Крым, 18.10.2023
Экстрадиция нациста Гунько из Канады: Шойгу дал поручение
Министр обороны России Сергей Шойгу поручил проработать с правоохранительными органами России и Беларуси обращение на экстрадицию из Канады военного... РИА Новости Крым, 18.10.2023
2023-10-18T16:17
2023-10-18T16:30
сергей шойгу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт – РИА Новости Крым. Министр обороны России Сергей Шойгу поручил проработать с правоохранительными органами России и Беларуси обращение на экстрадицию из Канады военного преступника, военнослужащего дивизии СС "Галичина" Ярослава Гунько. Соответствующее поручение Шойгу озвучил в ходе закрытой части совместной коллегии министерств обороны РФ и Белоруссии, сообщает пресс-служба Минобороны России.Шойгу отметил, что факты непосредственного участия нациста Гунько в зверствах против мирного советского населения на территории Львовской области, в том числе геноциде поляков и евреев, дают Москве и Минску все основания требовать его выдачи для привлечения к ответственности.Он также напомнил, что Канада в свое время ратифицировала конвенцию ООН "О предупреждении преступления геноцида и наказании за него", согласно которой подобные преступления против человечности не имеют сроков давности.Скандал с эсесовцем Гунько в парламенте Канады22 сентября на заседание парламента Канады по случаю визита президента Украины Владимира Зеленского был приглашен 98-летний Ярослав Гунько. Спикер палаты общин Канады Энтони Рота представил его как "украино-канадского ветерана Второй мировой войны, сражавшегося за украинскую независимость против русских". Спикер также назвал его "украинским и канадским героем".Все присутствовавшие, включая канадского премьера Джастина Трюдо и Зеленского с женой, несколько раз приветствовали старика овацией.Скандал разразился, когда выяснилось, что Гунько воевал в составе 14-й гренадерской добровольческой дивизии войск СС "Галичина", которая не только противостояла Красной армии, но и отметилась зверствами в отношении евреев, поляков, белорусов и словаков. Это вызвало международный скандал.Спикер канадской Палаты общин Рота взял на себя ответственность за произошедшее и принес извинения, отметив, что это была его личная инициатива и что "дополнительная информация, которая заставила пожалеть о принятом решении", стала ему известна "позднее". Впоследствии Рота подал в отставку.Президент России Владимир Путин назвал отвратительным чествование нациста Гунько в канадском парламенте. По его словам, если ушедший с поста после скандала Энтони Рота не знает про Гитлера, который в годы Второй мировой войны сражался против России, то он идиот, а если знает и пригласил в парламент эсэсовца, то он – негодяй.
https://crimea.ria.ru/20230905/putin-zapad-postavil-vo-glave-ukrainy-evreya-chtoby-prikryt-natsizm-1131185452.html
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сергей шойгу, министерство обороны рф, новости, россия, канада, нацизм, фашизм
Экстрадиция нациста Гунько из Канады: Шойгу дал поручение

Шойгу поручил проработать обращение на экстрадицию из Канады эсэсовца Ярослава Гунько

16:17 18.10.2023 (обновлено: 16:30 18.10.2023)
 
© Кадр трансляции телеканала CTV NewsЯрослав Хунка (Гунько) во время визита Владимира Зеленского в парламент Канады
Ярослав Хунка (Гунько) во время визита Владимира Зеленского в парламент Канады
© Кадр трансляции телеканала CTV News
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт – РИА Новости Крым. Министр обороны России Сергей Шойгу поручил проработать с правоохранительными органами России и Беларуси обращение на экстрадицию из Канады военного преступника, военнослужащего дивизии СС "Галичина" Ярослава Гунько. Соответствующее поручение Шойгу озвучил в ходе закрытой части совместной коллегии министерств обороны РФ и Белоруссии, сообщает пресс-служба Минобороны России.

"С учетом официального признания правительством Канады и международными организациями принадлежности Ярослава Гунько к военным преступникам как бывшего военнослужащего дивизии СС "Галичина", поручаю оперативно проработать с правоохранительными органами России и Белоруссии обращение к канадским властям, а также в Интерпол, на его экстрадицию для проведения публичного судебного процесса", – сказал руководитель оборонного ведомства.

Шойгу отметил, что факты непосредственного участия нациста Гунько в зверствах против мирного советского населения на территории Львовской области, в том числе геноциде поляков и евреев, дают Москве и Минску все основания требовать его выдачи для привлечения к ответственности.
Он также напомнил, что Канада в свое время ратифицировала конвенцию ООН "О предупреждении преступления геноцида и наказании за него", согласно которой подобные преступления против человечности не имеют сроков давности.

"Укрывательство этого нацистского преступника, а проще говоря, изувера, на руках которого кровь сотен, если не тысяч наших граждан, включая детей, не может быть оправдано никакими причинами. Гунько должен понести ответственность за свои кровавые преступления в полной мере", – заключил министр.

Скандал с эсесовцем Гунько в парламенте Канады

22 сентября на заседание парламента Канады по случаю визита президента Украины Владимира Зеленского был приглашен 98-летний Ярослав Гунько. Спикер палаты общин Канады Энтони Рота представил его как "украино-канадского ветерана Второй мировой войны, сражавшегося за украинскую независимость против русских". Спикер также назвал его "украинским и канадским героем".
Все присутствовавшие, включая канадского премьера Джастина Трюдо и Зеленского с женой, несколько раз приветствовали старика овацией.
Скандал разразился, когда выяснилось, что Гунько воевал в составе 14-й гренадерской добровольческой дивизии войск СС "Галичина", которая не только противостояла Красной армии, но и отметилась зверствами в отношении евреев, поляков, белорусов и словаков. Это вызвало международный скандал.
Спикер канадской Палаты общин Рота взял на себя ответственность за произошедшее и принес извинения, отметив, что это была его личная инициатива и что "дополнительная информация, которая заставила пожалеть о принятом решении", стала ему известна "позднее". Впоследствии Рота подал в отставку.
Президент России Владимир Путин назвал отвратительным чествование нациста Гунько в канадском парламенте. По его словам, если ушедший с поста после скандала Энтони Рота не знает про Гитлера, который в годы Второй мировой войны сражался против России, то он идиот, а если знает и пригласил в парламент эсэсовца, то он – негодяй.
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