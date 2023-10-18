https://crimea.ria.ru/20231018/shoygu-poruchil-prorabotat-vopros-ekstraditsii-natsista-gunko-iz-kanady-1132176391.html

Экстрадиция нациста Гунько из Канады: Шойгу дал поручение

Экстрадиция нациста Гунько из Канады: Шойгу дал поручение - РИА Новости Крым, 18.10.2023

Экстрадиция нациста Гунько из Канады: Шойгу дал поручение

Министр обороны России Сергей Шойгу поручил проработать с правоохранительными органами России и Беларуси обращение на экстрадицию из Канады военного... РИА Новости Крым, 18.10.2023

2023-10-18T16:17

2023-10-18T16:17

2023-10-18T16:30

сергей шойгу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт – РИА Новости Крым. Министр обороны России Сергей Шойгу поручил проработать с правоохранительными органами России и Беларуси обращение на экстрадицию из Канады военного преступника, военнослужащего дивизии СС "Галичина" Ярослава Гунько. Соответствующее поручение Шойгу озвучил в ходе закрытой части совместной коллегии министерств обороны РФ и Белоруссии, сообщает пресс-служба Минобороны России.Шойгу отметил, что факты непосредственного участия нациста Гунько в зверствах против мирного советского населения на территории Львовской области, в том числе геноциде поляков и евреев, дают Москве и Минску все основания требовать его выдачи для привлечения к ответственности.Он также напомнил, что Канада в свое время ратифицировала конвенцию ООН "О предупреждении преступления геноцида и наказании за него", согласно которой подобные преступления против человечности не имеют сроков давности.Скандал с эсесовцем Гунько в парламенте Канады22 сентября на заседание парламента Канады по случаю визита президента Украины Владимира Зеленского был приглашен 98-летний Ярослав Гунько. Спикер палаты общин Канады Энтони Рота представил его как "украино-канадского ветерана Второй мировой войны, сражавшегося за украинскую независимость против русских". Спикер также назвал его "украинским и канадским героем".Все присутствовавшие, включая канадского премьера Джастина Трюдо и Зеленского с женой, несколько раз приветствовали старика овацией.Скандал разразился, когда выяснилось, что Гунько воевал в составе 14-й гренадерской добровольческой дивизии войск СС "Галичина", которая не только противостояла Красной армии, но и отметилась зверствами в отношении евреев, поляков, белорусов и словаков. Это вызвало международный скандал.Спикер канадской Палаты общин Рота взял на себя ответственность за произошедшее и принес извинения, отметив, что это была его личная инициатива и что "дополнительная информация, которая заставила пожалеть о принятом решении", стала ему известна "позднее". Впоследствии Рота подал в отставку.Президент России Владимир Путин назвал отвратительным чествование нациста Гунько в канадском парламенте. По его словам, если ушедший с поста после скандала Энтони Рота не знает про Гитлера, который в годы Второй мировой войны сражался против России, то он идиот, а если знает и пригласил в парламент эсэсовца, то он – негодяй.

https://crimea.ria.ru/20230905/putin-zapad-postavil-vo-glave-ukrainy-evreya-chtoby-prikryt-natsizm-1131185452.html

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сергей шойгу, министерство обороны рф, новости, россия, канада, нацизм, фашизм