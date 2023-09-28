https://crimea.ria.ru/20230928/mir-ustal-ot-zelenskogo-ekspert-o-reaktsii-na-skandal-s-natsistom-v-kanade-1131718819.html
Мир устал от Зеленского: эксперт о реакции на скандал с нацистом в Канаде
Мир устал от Зеленского: эксперт о реакции на скандал с нацистом в Канаде - РИА Новости Крым, 28.09.2023
Мир устал от Зеленского: эксперт о реакции на скандал с нацистом в Канаде
Острая реакция мирового сообщества, прежде всего Израиля и Польши, на чествование в канадском парламенте бывшего эсэсовца Ярослава Хунки свидетельствует о том,... РИА Новости Крым, 28.09.2023
2023-09-28T19:45
2023-09-28T19:45
2023-09-28T19:45
радио "спутник в крыму"
канада
мнения
игорь шатров
владимир зеленский (президент украины)
украина
политика
в мире
сша
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Политолог Игорь Шатров: скандал с нацистом в Канаде показал, что мир устал от Зеленского
Политолог Игорь Шатров: скандал с нацистом в Канаде показал, что мир устал от Зеленского
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СИМФЕРОПОЛЬ 28 сен – РИА Новости Крым. Острая реакция мирового сообщества, прежде всего Израиля и Польши, на чествование в канадском парламенте бывшего эсэсовца Ярослава Хунки свидетельствует о том, что в мире уже накопилась усталость от Украины и режима Владимира Зеленского. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал политолог, руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития Игорь Шатров.Скандал в Канаде показал слабость позиций США в миреВ то же время США, по словам политолога, продолжают вести собственную игру. Эксперт не исключил, что американские спецслужбы участвовали в подготовке операции по приглашению нациста Хунки в канадский парламент.Если это соответствует действительности, произошедший скандал также может свидетельствовать об ослаблении позиций США в мире и слабости позиций американского президента Джо Байдена."При некоторых других президентах США даже такую откровенную преступную провокацию могли бы продавить, заранее всех подготовить и при необходимости заткнуть те же Израиль и Польшу. Сейчас тоже посчитали, что у них все карты на руках, и никто не посмеет пикнуть. А вот пикнули", – добавил Шатров.Вашингтону не нужна "темная лошадка" во главе УкраиныПолитолог не исключил, что в свете усталости от Зеленского в мире США могут заменить его другой фигурой. В то же время Шатров не согласился с мнением своего коллеги Марата Баширова, что новым украинским лидером может стать нынешний министр обороны страны Рустем Умеров."Умеров мне кажется технической фигурой. Конечно, его связи с США не скрываются, но такие персонажи откровенно несамостоятельные. Они и американцам не нужны. Им нужны те, кто, по крайней мере на европейском континенте, могут играть в самостоятельность и иметь какой-то свой бэкграунд. Использовать совсем "темных лошадок", на мой взгляд, - это не по-американски. Все-таки у этой "лошадки" должны быть какие-то достижения, поэтому, полагаю, Умеров – не та фигура", - пояснил аналитик.Скандал с эсесовцем Хункой в парламенте Канады22 сентября на заседание парламента Канады по случаю визита Владимира Зеленского был приглашен 98-летний Ярослав Хунка. Спикер палаты общин Канады Энтони Рота представил как "украино-канадского ветерана Второй мировой войны, сражавшегося за украинскую независимость против русских". Спикер также назвал Хунку украинским и канадским героем.Все присутствовавшие, включая канадского премьера Джастина Трюдо и Зеленского с женой, несколько раз приветствовали старика стоячей овацией. Скандал разразился, когда выяснилось, что Хунка воевал в составе 14-й гренадерской добровольческой дивизии войск СС "Галичина", которая не только противостояла Красной армии, но и отметилась зверствами в отношении евреев, поляков, белорусов и словаков. Это вызвало международный скандал.Россия направила Канаде ноту протестаМинистр образования Польши Пшемыслав Чарнек сообщил, что принял меры, которые позволят осуществить экстрадицию из Канады в Польшу 98-летнего Хунки, служившего в дивизии СС "Галиция". По словам Чарнека, он попросил главу Института национальной памяти Польши Кароля Навроцкого "срочно проверить в документах, разыскивается ли Ярослав Хунка за преступления против польского народа и поляков еврейского происхождения". Если факты подтвердятся документально, это даст "основания обратиться к Канаде с просьбой о его экстрадиции", пояснил Чарнек.Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо на фоне скандала потребовал прекратить поддержку Украины. Свое возмущение произошедшим в канадском парламенте также выразили историки, эксперты и другие представители гражданского общества в Израиле.Спикер канадской Палаты общин Рота взял на себя ответственность за произошедшее и принес извинения, отметив, что это была его личная инициатива и что "дополнительная информация, которая заставила пожалеть о принятом решении", стала ему известна "позднее". Впоследствии он заявил, что уходит в отставку.Премьер-министр Канады Джастин Трюдо не стал брать на себя ответственность за скандал.Читайте также на РИА Новости Крым:Выдать Хунку: Польша добивается наказания украинского нациста из КанадыОвации украинскому нацисту на встрече Зеленского в Канаде: реакция в миреВыдать Хунку: Польша добивается наказания украинского нациста из Канады
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канада, мнения, игорь шатров, владимир зеленский (президент украины), украина, политика, в мире, сша
СИМФЕРОПОЛЬ 28 сен – РИА Новости Крым.
Острая реакция мирового сообщества, прежде всего Израиля и Польши, на чествование в канадском парламенте бывшего эсэсовца Ярослава Хунки свидетельствует о том, что в мире уже накопилась усталость от Украины и режима Владимира Зеленского. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму"
высказал политолог, руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития Игорь Шатров.
Скандал в Канаде показал слабость позиций США в мире
"Зеленский уже просто утомил мир, и ему посылают по этому поводу всяческие сигналы. Когда те же Израиль и Польша возмутились (событием в парламенте Канады – ред.), все остальные хором их поддержали, воспользовавшись этой ситуацией. В другой момент, например, в начале конфликта, эту историю и пропустили бы. Но сейчас все воспользовались этим инцидентом, чтобы показать Зеленскому, что в мире существует всеобщая усталость, а также понимание, куда может завести мир поддержка таких режимов, как нынешнего киевского", – сказал Шатров.
В то же время США, по словам политолога, продолжают вести собственную игру. Эксперт не исключил, что американские спецслужбы участвовали в подготовке операции по приглашению нациста Хунки в канадский парламент.
Если это соответствует действительности, произошедший скандал также может свидетельствовать об ослаблении позиций США в мире и слабости позиций американского президента Джо Байдена.
"При некоторых других президентах США даже такую откровенную преступную провокацию могли бы продавить, заранее всех подготовить и при необходимости заткнуть те же Израиль и Польшу. Сейчас тоже посчитали, что у них все карты на руках, и никто не посмеет пикнуть. А вот пикнули", – добавил Шатров.
Вашингтону не нужна "темная лошадка" во главе Украины
Политолог не исключил, что в свете усталости от Зеленского в мире США могут заменить его другой фигурой. В то же время Шатров не согласился с мнением своего коллеги Марата Баширова, что новым украинским лидером может стать нынешний министр обороны страны Рустем Умеров.
"Умеров мне кажется технической фигурой. Конечно, его связи с США не скрываются, но такие персонажи откровенно несамостоятельные. Они и американцам не нужны. Им нужны те, кто, по крайней мере на европейском континенте, могут играть в самостоятельность и иметь какой-то свой бэкграунд. Использовать совсем "темных лошадок", на мой взгляд, - это не по-американски. Все-таки у этой "лошадки" должны быть какие-то достижения, поэтому, полагаю, Умеров – не та фигура", - пояснил аналитик.
Скандал с эсесовцем Хункой в парламенте Канады
22 сентября на заседание парламента Канады по случаю визита Владимира Зеленского был приглашен 98-летний Ярослав Хунка. Спикер палаты общин Канады Энтони Рота представил как "украино-канадского ветерана Второй мировой войны, сражавшегося за украинскую независимость против русских". Спикер также назвал Хунку украинским и канадским героем.
Все присутствовавшие, включая канадского премьера Джастина Трюдо и Зеленского с женой, несколько раз приветствовали старика стоячей овацией. Скандал разразился, когда выяснилось, что Хунка воевал в составе 14-й гренадерской добровольческой дивизии войск СС "Галичина", которая не только противостояла Красной армии, но и отметилась зверствами в отношении евреев, поляков, белорусов и словаков. Это вызвало международный скандал.
Министр образования Польши Пшемыслав Чарнек сообщил, что принял меры, которые позволят осуществить экстрадицию из Канады в Польшу 98-летнего Хунки, служившего в дивизии СС "Галиция". По словам Чарнека, он попросил главу Института национальной памяти Польши Кароля Навроцкого "срочно проверить в документах, разыскивается ли Ярослав Хунка за преступления против польского народа и поляков еврейского происхождения". Если факты подтвердятся документально, это даст "основания обратиться к Канаде с просьбой о его экстрадиции", пояснил Чарнек.
Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо на фоне скандала потребовал прекратить поддержку Украины. Свое возмущение произошедшим в канадском парламенте также выразили историки, эксперты и другие представители гражданского общества в Израиле.
Спикер канадской Палаты общин Рота взял на себя ответственность за произошедшее и принес извинения, отметив, что это была его личная инициатива и что "дополнительная информация, которая заставила пожалеть о принятом решении", стала ему известна "позднее". Впоследствии он заявил, что уходит в отставку.
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо не стал брать на себя ответственность за скандал.
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