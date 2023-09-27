https://crimea.ria.ru/20230927/vydat-khunku-polsha-dobivaetsya-nakazaniya-ukrainskogo-natsista-iz-kanady-1131692007.html

Выдать Хунку: Польша добивается наказания украинского нациста из Канады

Выдать Хунку: Польша добивается наказания украинского нациста из Канады - РИА Новости Крым, 27.09.2023

Выдать Хунку: Польша добивается наказания украинского нациста из Канады

В Польше серьезно взялись за проверку фактов об украинском нацисте, бывшем бойце нацбатальона СС "Галичина", 98-летнем Ярославе Хунке, которому недавно... РИА Новости Крым, 27.09.2023

2023-09-27T12:43

2023-09-27T12:43

2023-09-27T12:43

ярослав хунка

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 сен – РИА Новости Крым. В Польше серьезно взялись за проверку фактов об украинском нацисте, бывшем бойце нацбатальона СС "Галичина", 98-летнем Ярославе Хунке, которому недавно аплодировали в парламенте Канады, где встречали Зеленского. Подтверждение информации о его участии в зверствах ищут не только в польских архивах – прокуратура готовит запросы в другие страны. Об этом сообщил пресс-секретарь Института национальной памяти Польши Рафал Лешкевич, его слова приводит Польское агентство печати.По словам Лешкевича, комиссия института по расследованию преступлений против народа уже приступила к поиску в архивах доказательств причастности украинского нациста Ярослава Хунки к массовым убийствам поляков в 1944 году в городе Гута Пеняцкая, где были уничтожены около 800 человек, а также другим преступлениям в период Второй мировой войны.Следователи проверяют сотни томов материалов, собранных в рамках расследования преступлений дивизии СС "Галиция", и намерены искать информацию о Хунке в архивах других стран, если доказательств не будет хватать, отметил представитель учреждения.Лешкевич отметил, что дело Хунки напоминает дело Ивана Демьянюка – украинца, который был охранником в фашистских концлагерях и после войны скрылся в США, однако был депортирован по запросу Германии и осужден. Затребовать в таком же порядке Хунку теперь намерена и Польша.Накануне, 26 сентября, министр образования Польши Пшемыслав Чарнек сообщил, что обратился к главе Института национальной памяти Польши Каролю Навроцкому с просьбой "срочно проверить в документах, разыскивается ли Ярослав Хунка за преступления против польского народа и поляков еврейского происхождения". Он заявил, что если факты подтвердятся, то у Польши появятся основания запросить экстрадицию украинского эсэсовца Хунки из Канады. Комментируя это, лидер Новой демократической партии Канады Джагмит Сингх сообщил, что, "следуя нормам закона", власти Канады должны будут рассмотреть запрос Польши на экстрадицию Хунки, если такой поступит.Также 26 сентября стало известно что из-за скандала с эсэсовцем в палате общин Канады ее спикер Энтони Рота подал в отставку.Комментируя это, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Рота – стрелочник, а виновные остаются пока безнаказанными.Захарова подчеркнула, что за нацистские лозунги, которыми встречали Зеленского, никто не извинился. При этом выразила уверенность, что "бесславное будущее ждет всех, кто по всему миру поддерживает "лесных братьев", "галичину", факельные шествия, бандеровцев и прочую нацистскую шваль".Ранее Москва направила Оттаве ноту протеста в связи с приглашением в канадский парламент эсэсовца, которого, к тому же, чествовали с овациями. Скандальная история произошла 22 сентября на спецзаседании парламента Канады, созванном по случаю визита президента Украины Владимира Зеленского. На мероприятие как "борца за украинскую независимость против русских в годы Второй мировой войны" пригласили 98-летнего Ярослава Хунку – бывшего участника добровольческой дивизии СС "Галиция" ("Галичина"), известной не только борьбой с советскими войсками, но и "чистками" поляков, евреев, белорусов и словаков в годы Второй мировой войны.Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что ни ему, ни делегации Зеленского не было известно о планах пригласить этого человека. Никаких извинений официально от него не последовало. В то же время в прессе стало появляться все больше фото и видео, на которых во время выступления Зеленского собравшиеся приветствуют Хунку овациями и стоя. Скандал разрастался.Ответственность за произошедшее взял на себя спикер канадской Палаты общин Энтони Рота, заявив, что "дополнительная информация, которая заставила пожалеть о принятом решении", стала ему известна "позднее".В Кремле тогда заявили о непозволительной неряшливости по отношению к истории, в Польше призвали Канаду официально извиниться, во Франции назвали произошедшее позором.Читайте также на РИА Новости Крым:Во власти яростных холопов: почему Европа боится мира России с Украиной "На алтари возносятся подонки": Захарова о музее Мазепы в Киевской Лавре Во Франции призвали остановить Зеленского

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ярослав хунка, новости, польша, канада, политика, в мире, нацизм