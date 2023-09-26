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Из-за скандала с эсэсовцем спикер палаты общин Канады подал в отставку - РИА Новости Крым, 26.09.2023
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Из-за скандала с эсэсовцем спикер палаты общин Канады подал в отставку
Из-за скандала с эсэсовцем спикер палаты общин Канады подал в отставку - РИА Новости Крым, 26.09.2023
Из-за скандала с эсэсовцем спикер палаты общин Канады подал в отставку
Спикер палаты общин Канады Энтони Рота уходит в отставку после устроенного в парламенте чествования бывшего участника дивизии СС "Галичина" Ярослава Хунки. РИА Новости Крым, 26.09.2023
2023-09-26T21:29
2023-09-26T21:36
канада
нацизм
в мире
олег степанов
политика
новости
энтони рота
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сен - РИА Новости Крым. Спикер палаты общин Канады Энтони Рота уходит в отставку после устроенного в парламенте чествования бывшего участника дивизии СС "Галичина" Ярослава Хунки.Ярослав Хунка был приглашен 22 сентября на спецзаседание парламента Канады по случаю визита президента Украины Владимира Зеленского. 98-летнего нациста чествовали стоя овациями как "борца за украинскую независимость против русских в годы Второй мировой войны". При этом он являлся бывшим участником добровольческой дивизии СС "Галиция" ("Галичина"), известной не только борьбой с советскими войсками, но и "чистками" поляков, евреев, белорусов и словаков.В Кремле чествование бывшего эсэсовца назвали возмутительной неряшливостью по отношению к истории, в Польше потребовали извинений в связи с произошедшим, во Франции объявили, что это – позор.Во вторник Россия направила Оттаве ноту протеста в связи с произошедшим. По словам российского посла в Канаде Олега Степанова, общество и СМИ Канады бурлят в связи с инцидентом. Однако премьер-министр Джастин Трюдо и его кабинет до сих пор не извинились за приглашение нациста в парламент. При этом "козлом отпущения делают спикера палаты общин Энтони Роту", добавил Степанов.Как прокомментировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, таким образом вывели из-под удара Трюдо и его соратников, среди которых, по ее словам, были потомки коллаборационистов из ОУН-УПА*. "За нацистские лозунги "Слава Украине", которыми встречали Зеленского, никто не извинился. Уверена, такое же бесславное будущее ждет всех, кто по всему миру поддерживает "лесных братьев", "галичину", факельные шествия, бандеровцев и прочую нацистскую шваль", - написала Захарова в своем Telegram-канале. * Экстремистская организация, запрещенные в России
https://crimea.ria.ru/20230925/ovatsii-ukrainskomu-natsistu-na-vstreche-zelenskogo-v-kanade-reaktsiya-v-mire-1131650397.html
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канада, нацизм, в мире, олег степанов, политика, новости, энтони рота
Из-за скандала с эсэсовцем спикер палаты общин Канады подал в отставку

Спикер палаты общин Канады уходит в отставку из-за скандала с украинским нацистом

21:29 26.09.2023 (обновлено: 21:36 26.09.2023)
 
© РИА Новости . Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкФлажок на машине посла Канады в России
Флажок на машине посла Канады в России - РИА Новости, 1920, 26.09.2023
© РИА Новости . Виталий Белоусов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сен - РИА Новости Крым. Спикер палаты общин Канады Энтони Рота уходит в отставку после устроенного в парламенте чествования бывшего участника дивизии СС "Галичина" Ярослава Хунки.
"С тяжелым сердцем я информирую членов (парламента) о своей отставке с поста спикера палаты общин", - цитирует Роту РИА Новости.
Ярослав Хунка был приглашен 22 сентября на спецзаседание парламента Канады по случаю визита президента Украины Владимира Зеленского. 98-летнего нациста чествовали стоя овациями как "борца за украинскую независимость против русских в годы Второй мировой войны". При этом он являлся бывшим участником добровольческой дивизии СС "Галиция" ("Галичина"), известной не только борьбой с советскими войсками, но и "чистками" поляков, евреев, белорусов и словаков.
В Кремле чествование бывшего эсэсовца назвали возмутительной неряшливостью по отношению к истории, в Польше потребовали извинений в связи с произошедшим, во Франции объявили, что это – позор.
Во вторник Россия направила Оттаве ноту протеста в связи с произошедшим. По словам российского посла в Канаде Олега Степанова, общество и СМИ Канады бурлят в связи с инцидентом. Однако премьер-министр Джастин Трюдо и его кабинет до сих пор не извинились за приглашение нациста в парламент. При этом "козлом отпущения делают спикера палаты общин Энтони Роту", добавил Степанов.
Как прокомментировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, таким образом вывели из-под удара Трюдо и его соратников, среди которых, по ее словам, были потомки коллаборационистов из ОУН-УПА*.
"За нацистские лозунги "Слава Украине", которыми встречали Зеленского, никто не извинился. Уверена, такое же бесславное будущее ждет всех, кто по всему миру поддерживает "лесных братьев", "галичину", факельные шествия, бандеровцев и прочую нацистскую шваль", - написала Захарова в своем Telegram-канале.
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