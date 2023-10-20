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Украинскому нацисту Хунке предъявлено обвинение в геноциде - РИА Новости Крым, 20.10.2023
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Украинскому нацисту Хунке предъявлено обвинение в геноциде
Украинскому нацисту Хунке предъявлено обвинение в геноциде - РИА Новости Крым, 20.10.2023
Украинскому нацисту Хунке предъявлено обвинение в геноциде
Украинскому националисту Ярославу Гунько (Хунке) предъявлено заочное обвинение в геноциде мирного населения в годы Великой Отечественной войны, сообщили в... РИА Новости Крым, 20.10.2023
2023-10-20T21:43
2023-10-20T21:43
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт - РИА Новости Крым. Украинскому националисту Ярославу Гунько (Хунке) предъявлено заочное обвинение в геноциде мирного населения в годы Великой Отечественной войны, сообщили в Следкоме России.Также уточняется, что 98-летний эсэсовец может быть объявлен в международный розыск, вопрос об этом уже решается.В Государственном архиве РФ и Центральном архиве Минобороны РФ следователи получили документальное подтверждение о местах дислокации, ведении боевых действий дивизией СС "Галичина", в которой находился Гунько.Ранее министр обороны России Сергей Шойгу поручил проработать с правоохранительными органами России и Беларуси обращение на экстрадицию из Канады военного преступника, военнослужащего дивизии СС "Галичина" Ярослава Гунько.Напомним, 22 сентября на заседание парламента Канады по случаю визита президента Украины Владимира Зеленского был приглашен 98-летний Ярослав Гунько. Спикер палаты общин Канады Энтони Рота представил его как "украино-канадского ветерана Второй мировой войны, сражавшегося за украинскую независимость против русских". Бывший эсэсовец был назван героем.Когда выяснилось, что Гунько воевал в составе 14-й гренадерской добровольческой дивизии войск СС "Галичина", которая не только противостояла Красной Армии, но и зверствовала в отношении евреев, поляков, белорусов и словаков, это вызвало международный скандал.Спикер канадской Палаты общин Рота взял на себя ответственность за произошедшее, извинился, а позже подал в отставку.Президент России Владимир Путин назвал отвратительным чествование нациста Гунько в канадском парламенте.Читайте также на РИА Новости Крым:Выдать Хунку: Польша добивается наказания украинского нациста из КанадыВспышка "украинофилии" в Польше закончилась – политологРоссия направила Канаде ноту протеста из-за эсэсовца в парламенте
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ск рф (следственный комитет российской федерации), государственный архив рф, новости, россия, министерство обороны рф, сергей шойгу, нацизм
Украинскому нацисту Хунке предъявлено обвинение в геноциде

СК РФ: украинскому националисту Хунке предъявили заочное обвинение в геноциде

21:43 20.10.2023
 
© Кадр трансляции телеканала CTV NewsЯрослав Хунка (Гунько) во время визита Владимира Зеленского в парламент Канады
Ярослав Хунка (Гунько) во время визита Владимира Зеленского в парламент Канады
© Кадр трансляции телеканала CTV News
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт - РИА Новости Крым. Украинскому националисту Ярославу Гунько (Хунке) предъявлено заочное обвинение в геноциде мирного населения в годы Великой Отечественной войны, сообщили в Следкоме России.
Также уточняется, что 98-летний эсэсовец может быть объявлен в международный розыск, вопрос об этом уже решается.

"В Главном следственном управлении СК России заочно предъявлено обвинение украинскому националисту Ярославу Хунке (он же Гунько, Гунька – ред.) в геноциде мирного населения на территории Украинской ССР (ст. 357 УК РФ) в годы Великой Отечественной войны", – сказано в сообщении Telegram-канала ведомства.

В Государственном архиве РФ и Центральном архиве Минобороны РФ следователи получили документальное подтверждение о местах дислокации, ведении боевых действий дивизией СС "Галичина", в которой находился Гунько.
Ранее министр обороны России Сергей Шойгу поручил проработать с правоохранительными органами России и Беларуси обращение на экстрадицию из Канады военного преступника, военнослужащего дивизии СС "Галичина" Ярослава Гунько.
Напомним, 22 сентября на заседание парламента Канады по случаю визита президента Украины Владимира Зеленского был приглашен 98-летний Ярослав Гунько. Спикер палаты общин Канады Энтони Рота представил его как "украино-канадского ветерана Второй мировой войны, сражавшегося за украинскую независимость против русских". Бывший эсэсовец был назван героем.
Когда выяснилось, что Гунько воевал в составе 14-й гренадерской добровольческой дивизии войск СС "Галичина", которая не только противостояла Красной Армии, но и зверствовала в отношении евреев, поляков, белорусов и словаков, это вызвало международный скандал.
Спикер канадской Палаты общин Рота взял на себя ответственность за произошедшее, извинился, а позже подал в отставку.
Президент России Владимир Путин назвал отвратительным чествование нациста Гунько в канадском парламенте.
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СК РФ (Следственный комитет Российской Федерации)Государственный архив РФНовостиРоссияМинистерство обороны РФСергей ШойгуНацизм
 
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