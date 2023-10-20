https://crimea.ria.ru/20231020/ukrainskomu-natsistu-khunke-predyavleno-obvinenie-v-genotside-1132220644.html

Украинскому нацисту Хунке предъявлено обвинение в геноциде

Украинскому нацисту Хунке предъявлено обвинение в геноциде - РИА Новости Крым, 20.10.2023

Украинскому нацисту Хунке предъявлено обвинение в геноциде

Украинскому националисту Ярославу Гунько (Хунке) предъявлено заочное обвинение в геноциде мирного населения в годы Великой Отечественной войны, сообщили в... РИА Новости Крым, 20.10.2023

2023-10-20T21:43

2023-10-20T21:43

2023-10-20T21:43

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт - РИА Новости Крым. Украинскому националисту Ярославу Гунько (Хунке) предъявлено заочное обвинение в геноциде мирного населения в годы Великой Отечественной войны, сообщили в Следкоме России.Также уточняется, что 98-летний эсэсовец может быть объявлен в международный розыск, вопрос об этом уже решается.В Государственном архиве РФ и Центральном архиве Минобороны РФ следователи получили документальное подтверждение о местах дислокации, ведении боевых действий дивизией СС "Галичина", в которой находился Гунько.Ранее министр обороны России Сергей Шойгу поручил проработать с правоохранительными органами России и Беларуси обращение на экстрадицию из Канады военного преступника, военнослужащего дивизии СС "Галичина" Ярослава Гунько.Напомним, 22 сентября на заседание парламента Канады по случаю визита президента Украины Владимира Зеленского был приглашен 98-летний Ярослав Гунько. Спикер палаты общин Канады Энтони Рота представил его как "украино-канадского ветерана Второй мировой войны, сражавшегося за украинскую независимость против русских". Бывший эсэсовец был назван героем.Когда выяснилось, что Гунько воевал в составе 14-й гренадерской добровольческой дивизии войск СС "Галичина", которая не только противостояла Красной Армии, но и зверствовала в отношении евреев, поляков, белорусов и словаков, это вызвало международный скандал.Спикер канадской Палаты общин Рота взял на себя ответственность за произошедшее, извинился, а позже подал в отставку.Президент России Владимир Путин назвал отвратительным чествование нациста Гунько в канадском парламенте.Читайте также на РИА Новости Крым:Выдать Хунку: Польша добивается наказания украинского нациста из КанадыВспышка "украинофилии" в Польше закончилась – политологРоссия направила Канаде ноту протеста из-за эсэсовца в парламенте

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ск рф (следственный комитет российской федерации), государственный архив рф, новости, россия, министерство обороны рф, сергей шойгу, нацизм