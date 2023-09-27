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Вспышка "украинофилии" в Польше закончилась – политолог - РИА Новости Крым, 27.09.2023
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Вспышка "украинофилии" в Польше закончилась – политолог
Вспышка "украинофилии" в Польше закончилась – политолог - РИА Новости Крым, 27.09.2023
Вспышка "украинофилии" в Польше закончилась – политолог
Нынешнее ухудшение отношений Варшавы и Киева объясняется не только запретом на импорт украинского зерна, но и тем, что Украина стремится создать конкуренцию... РИА Новости Крым, 27.09.2023
2023-09-27T10:16
2023-09-27T10:16
радио "спутник в крыму"
алексей кочетков
мнения
украина
польша
политика
в мире
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Политолог Кочетков: Украина посягает на роль Польши как "главного форпоста" против России
Политолог Кочетков: Украина посягает на роль Польши как "главного форпоста" против России
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 сен – РИА Новости Крым. Нынешнее ухудшение отношений Варшавы и Киева объясняется не только запретом на импорт украинского зерна, но и тем, что Украина стремится создать конкуренцию Польше в качестве "главного антироссийского форпоста" в Европе. Такое мнение высказал глава координационного совета движения "Русский союз", политолог Алексей Кочетков в эфире радио "Спутник в Крыму"."Поляки на протяжении веков промышляли тем, что позиционировали себя "главным форпостом от варваров и язычников с Востока", и что "если бы не они, Европа уже умылась кровью". На этом фоне Польша просит больше денег, а тут Украина в лице президента Зеленского занимается тем же самым и заявляет, что они – главный "форпост" (против России – ред.)", – сказал эксперт.По словам Кочеткова, Польша ведет свою собственную игру, активно перевооружает свою армию, чтобы доминировать как минимум в Центральной и Восточной Европе, поэтому Варшава очень серьезно относится к соблюдению своих интересов.Польша считает, что она и так уже очень много сделала для Украины, отметил политолог. При этом поляки никогда к украинцам по-настоящему не относились хорошо и относиться не будут из-за слишком сложных исторических взаимоотношений, уверен аналитик.Антипольские выпады Киева и реакция ВаршавыРанее Владимир Зеленский с трибуны ООН обвинил Варшаву в том, что, блокируя импорт украинского зерна, она "играет в одном оркестре с Россией".Польский лидер Анджей Дуда в ответ заявил, что речь Зеленского "оскорбила миллионы поляков, которые безоговорочно оказывали помощь украинцам". Следовательно, по словам Дуды, следует ждать всплеска антиукраинских настроений в Польше, которая уж точно не будет навязывать свою дружбу Киеву.Ранее Анджей Дуда сравнил Украину с утопающим, который может тянуть за собой на дно, и призвал Киев помнить о помощи со стороны Польши. Заявление прозвучало на фоне скандала по поводу импорта украинского зерна.8 сентября польский премьер Матеуш Моравецкий предъявил ультиматум Еврокомиссии, заявив, что для Польши превыше всего интересы польских фермеров, и она не поменяет позиции относительно ввоза зерна с Украины, какое бы решение не приняла ЕК по этому вопросу 15 сентября.В указанный срок Еврокомиссия объявила о прекращении действия ограничений на ввоз зерна и других продуктов из Украины в Евросоюз.19 сентября Киев подал иски во Всемирную торговую организацию (ВТО) в отношении Польши, Венгрии и Словакии в связи с введением этими тремя странами запретов на ввоз украинской сельскохозяйственной продукции.Читайте также на РИА Новости Крым:Конфликт Польши и Украины – провал политики ВашингтонаКиев предлагает Польше зерновые варианты – что дальшеОвации украинскому нацисту на встрече Зеленского в Канаде: реакция в мире
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алексей кочетков, мнения, украина, польша, политика, в мире
Вспышка "украинофилии" в Польше закончилась – политолог

Политолог Кочетков: Украина посягает на роль Польши как "главного форпоста" против России

10:16 27.09.2023
 
© AP Photo Petr David JosekКонфликт Польши и Украины
Конфликт Польши и Украины - РИА Новости, 1920, 27.09.2023
© AP Photo Petr David Josek
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 сен – РИА Новости Крым. Нынешнее ухудшение отношений Варшавы и Киева объясняется не только запретом на импорт украинского зерна, но и тем, что Украина стремится создать конкуренцию Польше в качестве "главного антироссийского форпоста" в Европе. Такое мнение высказал глава координационного совета движения "Русский союз", политолог Алексей Кочетков в эфире радио "Спутник в Крыму".
Политолог Кочетков: Украина посягает на роль Польши как "главного форпоста" против России
10:16
"Поляки на протяжении веков промышляли тем, что позиционировали себя "главным форпостом от варваров и язычников с Востока", и что "если бы не они, Европа уже умылась кровью". На этом фоне Польша просит больше денег, а тут Украина в лице президента Зеленского занимается тем же самым и заявляет, что они – главный "форпост" (против России – ред.)", – сказал эксперт.
По словам Кочеткова, Польша ведет свою собственную игру, активно перевооружает свою армию, чтобы доминировать как минимум в Центральной и Восточной Европе, поэтому Варшава очень серьезно относится к соблюдению своих интересов.
Польша считает, что она и так уже очень много сделала для Украины, отметил политолог. При этом поляки никогда к украинцам по-настоящему не относились хорошо и относиться не будут из-за слишком сложных исторических взаимоотношений, уверен аналитик.
"Поляки считали, считают и будут всегда считать украинцев беглыми холопами. Даже эта вспышка условной "украинофилии", которую мы наблюдали в прошлом году, достаточно быстро сошла на нет. Сейчас украинцы больше вызывают раздражение у поляков – и огромным количеством ничего не делающих и слоняющихся по Польше мужчин, постоянными стычками, и какими-то требованиями, и пропагандой бандеровщины", - добавил Кочетков.

Антипольские выпады Киева и реакция Варшавы

Ранее Владимир Зеленский с трибуны ООН обвинил Варшаву в том, что, блокируя импорт украинского зерна, она "играет в одном оркестре с Россией".
Польский лидер Анджей Дуда в ответ заявил, что речь Зеленского "оскорбила миллионы поляков, которые безоговорочно оказывали помощь украинцам". Следовательно, по словам Дуды, следует ждать всплеска антиукраинских настроений в Польше, которая уж точно не будет навязывать свою дружбу Киеву.
Ранее Анджей Дуда сравнил Украину с утопающим, который может тянуть за собой на дно, и призвал Киев помнить о помощи со стороны Польши. Заявление прозвучало на фоне скандала по поводу импорта украинского зерна.
8 сентября польский премьер Матеуш Моравецкий предъявил ультиматум Еврокомиссии, заявив, что для Польши превыше всего интересы польских фермеров, и она не поменяет позиции относительно ввоза зерна с Украины, какое бы решение не приняла ЕК по этому вопросу 15 сентября.
В указанный срок Еврокомиссия объявила о прекращении действия ограничений на ввоз зерна и других продуктов из Украины в Евросоюз.
19 сентября Киев подал иски во Всемирную торговую организацию (ВТО) в отношении Польши, Венгрии и Словакии в связи с введением этими тремя странами запретов на ввоз украинской сельскохозяйственной продукции.
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