Киев предлагает Польше зерновые варианты – что дальше
Подберезкин: Польша под давлением США продолжит помогать Киеву, рассчитывая на земли
СИМФЕРОПОЛЬ. 24 сен - РИА Новости Крым. Помощь Украине противоречит интересам и желаниям Польши, однако Варшава не может ослушаться США, поэтому будет соглашаться на варианты урегулирования зернового конфликта, хотя и урежет помощь Киеву. Такое мнение в комментарии РИА Новости Крым выразил директор Центра военно-политических исследований Алексей Подберезкин.
В воскресенье замминистра экономики Украины Тарас Качка заявил, что Киев предложил Варшаве наладить поставки зерна "вручную" - с согласованием каждой партии с польскими властями.
"Полякам по понятным причинам проблемы Украины уже надоели, тем более перед выборами. У них своих проблем достаточно. Поэтому уж очень отвлекаться им стало тяжело и они поурезали амбиции украинского попрошайничества", - констатирует Подберезкин.
При этом, являясь членом работающего против России альянса, Варшава не может ослушаться США. Поэтому украино-польский конфликт пока нарастать не будет.
"Совсем отказываться от помощи Украине не будут, потому что США приказывают работать для Украины. Поэтому будут продолжать, но при этом сокращать помощь", - прогнозирует эксперт.
Политолог также подчеркивает: конечный интерес Польши во всем украинском кейсе - территориальный, однако мечты Варшавы о западноукраинских землях едва ли реализуемы.
"Вероятность того, что Украина посыплется окончательно, очень высока. И поляки хотят быть в этом процессе, когда это произойдет. Во всяком случае, в случае развала Украины, они сделают все, чтобы Россия не вошла на эти территории. Они попытаются сохранить эти земли за собой. Хотя надежды, по большому счету, никакой, но претензии останутся", - считает Подберезкин.
Ранее польский президент Анджей Дуда сравнил Украину с утопающим, который может тянуть за собой на дно, и призвал Киев помнить о помощи со стороны Польши. Заявление прозвучало на фоне скандала по поводу импорта украинского зерна.
8 сентября польский премьер Матеуш Моравецкий предъявил ультиматум Еврокомиссии, заявив, что для Польши превыше всего интересы польских фермеров, и она не поменяет позиции относительно ввоза зерна с Украины, какое бы решение не приняла ЕК по этому вопросу 15 сентября.
В указанный срок Еврокомиссия объявила о прекращении действия ограничений на ввоз зерна и других продуктов из Украины в Евросоюз.
В этот же день запрет на ввоз украинского зерна ввели не только Польша, но и Словакия, и Венгрия. Моравецкий тогда заявил, что все они не намерены "слушать Берлин и Брюссель".
19 сентября Киев подал иски во Всемирную торговую организацию (ВТО) в отношении Польши, Венгрии и Словакии в связи с введением этими тремя странами запретов на ввоз украинской сельскохозяйственной продукции.
21 сентября, 12:41Конфликт Польши и Украины – провал политики Вашингтона
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