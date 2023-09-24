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Киев предлагает Польше зерновые варианты – что дальше - РИА Новости Крым, 24.09.2023
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Эксклюзивы РИА Новости Крым
https://crimea.ria.ru/20230924/kiev-predlagaet-polshe-zernovye-varianty--chto-dalshe-1131629823.html
Киев предлагает Польше зерновые варианты – что дальше
Киев предлагает Польше зерновые варианты – что дальше - РИА Новости Крым, 24.09.2023
Киев предлагает Польше зерновые варианты – что дальше
Помощь Украине противоречит интересам и желаниям Польши, однако Варшава не может ослушаться США, поэтому будет соглашаться на варианты урегулирования зернового... РИА Новости Крым, 24.09.2023
2023-09-24T15:13
2023-09-24T15:13
эксклюзивы риа новости крым
в мире
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европейский союз
мнения
алексей подберезкин
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СИМФЕРОПОЛЬ. 24 сен - РИА Новости Крым. Помощь Украине противоречит интересам и желаниям Польши, однако Варшава не может ослушаться США, поэтому будет соглашаться на варианты урегулирования зернового конфликта, хотя и урежет помощь Киеву. Такое мнение в комментарии РИА Новости Крым выразил директор Центра военно-политических исследований Алексей Подберезкин.В воскресенье замминистра экономики Украины Тарас Качка заявил, что Киев предложил Варшаве наладить поставки зерна "вручную" - с согласованием каждой партии с польскими властями."Полякам по понятным причинам проблемы Украины уже надоели, тем более перед выборами. У них своих проблем достаточно. Поэтому уж очень отвлекаться им стало тяжело и они поурезали амбиции украинского попрошайничества", - констатирует Подберезкин.При этом, являясь членом работающего против России альянса, Варшава не может ослушаться США. Поэтому украино-польский конфликт пока нарастать не будет."Совсем отказываться от помощи Украине не будут, потому что США приказывают работать для Украины. Поэтому будут продолжать, но при этом сокращать помощь", - прогнозирует эксперт.Политолог также подчеркивает: конечный интерес Польши во всем украинском кейсе - территориальный, однако мечты Варшавы о западноукраинских землях едва ли реализуемы.Ранее польский президент Анджей Дуда сравнил Украину с утопающим, который может тянуть за собой на дно, и призвал Киев помнить о помощи со стороны Польши. Заявление прозвучало на фоне скандала по поводу импорта украинского зерна.8 сентября польский премьер Матеуш Моравецкий предъявил ультиматум Еврокомиссии, заявив, что для Польши превыше всего интересы польских фермеров, и она не поменяет позиции относительно ввоза зерна с Украины, какое бы решение не приняла ЕК по этому вопросу 15 сентября.В указанный срок Еврокомиссия объявила о прекращении действия ограничений на ввоз зерна и других продуктов из Украины в Евросоюз. В этот же день запрет на ввоз украинского зерна ввели не только Польша, но и Словакия, и Венгрия. Моравецкий тогда заявил, что все они не намерены "слушать Берлин и Брюссель".19 сентября Киев подал иски во Всемирную торговую организацию (ВТО) в отношении Польши, Венгрии и Словакии в связи с введением этими тремя странами запретов на ввоз украинской сельскохозяйственной продукции.Читайте также на РИА Новости Крым:Во власти яростных холопов: почему Европа боится мира России с УкраинойЗахарова метко дополнила заявление Дуды об утопающей УкраинеПольша сократит поддержку беженцев из Украины после зернового скандала
https://crimea.ria.ru/20230921/konflikt-polshi-i-ukrainy--proval-politiki-vashingtona-1131571404.html
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в мире, украина, польша, зерно, сша, европа, европейский союз, мнения, алексей подберезкин, экономика, политика
Киев предлагает Польше зерновые варианты – что дальше

Подберезкин: Польша под давлением США продолжит помогать Киеву, рассчитывая на земли

15:13 24.09.2023
 
© РИА Новости . Александр Кряжев / Перейти в фотобанкУборка урожая зерновых
Уборка урожая зерновых - РИА Новости, 1920, 24.09.2023
© РИА Новости . Александр Кряжев
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Галина Оленева, собственный корреспондент МИА Россия сегодня
Галина Оленева
Собственный корреспондент
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СИМФЕРОПОЛЬ. 24 сен - РИА Новости Крым. Помощь Украине противоречит интересам и желаниям Польши, однако Варшава не может ослушаться США, поэтому будет соглашаться на варианты урегулирования зернового конфликта, хотя и урежет помощь Киеву. Такое мнение в комментарии РИА Новости Крым выразил директор Центра военно-политических исследований Алексей Подберезкин.
В воскресенье замминистра экономики Украины Тарас Качка заявил, что Киев предложил Варшаве наладить поставки зерна "вручную" - с согласованием каждой партии с польскими властями.
"Полякам по понятным причинам проблемы Украины уже надоели, тем более перед выборами. У них своих проблем достаточно. Поэтому уж очень отвлекаться им стало тяжело и они поурезали амбиции украинского попрошайничества", - констатирует Подберезкин.
При этом, являясь членом работающего против России альянса, Варшава не может ослушаться США. Поэтому украино-польский конфликт пока нарастать не будет.
"Совсем отказываться от помощи Украине не будут, потому что США приказывают работать для Украины. Поэтому будут продолжать, но при этом сокращать помощь", - прогнозирует эксперт.
Политолог также подчеркивает: конечный интерес Польши во всем украинском кейсе - территориальный, однако мечты Варшавы о западноукраинских землях едва ли реализуемы.

"Вероятность того, что Украина посыплется окончательно, очень высока. И поляки хотят быть в этом процессе, когда это произойдет. Во всяком случае, в случае развала Украины, они сделают все, чтобы Россия не вошла на эти территории. Они попытаются сохранить эти земли за собой. Хотя надежды, по большому счету, никакой, но претензии останутся", - считает Подберезкин.

Ранее польский президент Анджей Дуда сравнил Украину с утопающим, который может тянуть за собой на дно, и призвал Киев помнить о помощи со стороны Польши. Заявление прозвучало на фоне скандала по поводу импорта украинского зерна.
8 сентября польский премьер Матеуш Моравецкий предъявил ультиматум Еврокомиссии, заявив, что для Польши превыше всего интересы польских фермеров, и она не поменяет позиции относительно ввоза зерна с Украины, какое бы решение не приняла ЕК по этому вопросу 15 сентября.
В указанный срок Еврокомиссия объявила о прекращении действия ограничений на ввоз зерна и других продуктов из Украины в Евросоюз.
В этот же день запрет на ввоз украинского зерна ввели не только Польша, но и Словакия, и Венгрия. Моравецкий тогда заявил, что все они не намерены "слушать Берлин и Брюссель".
19 сентября Киев подал иски во Всемирную торговую организацию (ВТО) в отношении Польши, Венгрии и Словакии в связи с введением этими тремя странами запретов на ввоз украинской сельскохозяйственной продукции.
Конфликт Польши и Украины - РИА Новости, 1920, 21.09.2023
21 сентября, 12:41
Конфликт Польши и Украины – провал политики Вашингтона
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