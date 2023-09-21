https://crimea.ria.ru/20230921/konflikt-polshi-i-ukrainy--proval-politiki-vashingtona-1131571404.html

Конфликт Польши и Украины – провал политики Вашингтона

Конфликт Польши и Украины – провал политики Вашингтона - РИА Новости Крым, 21.09.2023

Конфликт Польши и Украины – провал политики Вашингтона

Отказ Польши отправлять Украине вооружение – очередной виток эскалации в отношениях и лишнее доказательство того, что на теме Украины происходит раскол в... РИА Новости Крым, 21.09.2023

2023-09-21T12:41

2023-09-21T12:41

2023-09-21T12:58

владимир шаповалов

мнения

польша

украина

новости

матеуш моравецкий

владимир зеленский (президент украины)

анджей дуда

в мире

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен – РИА Новости Крым. Отказ Польши отправлять Украине вооружение – очередной виток эскалации в отношениях и лишнее доказательство того, что на теме Украины происходит раскол в европейском обществе, а в Вашигтоне уже крайне недовольны поведением Зеленского. Таким мнением в эфире радио "Спутник в Крыму" поделился политолог, член правления Российской ассоциации политической науки Владимир Шаповалов.Накануне польский премьер Матеуш Моравецкий завил, что Польша больше не отправляет Украине оружия, поскольку занята собственным перевооружением. "Мы делаем ставку на модернизацию и быстрое вооружение польской армии так, чтобы она стала одной из сильнейших армий в Европе за очень короткое время", – сказал польский премьер.По словам Владимира Шаповалова, у разрастающегося конфликта между Польшей и Украиной есть несколько причин, и изначально они имеют отношение не к одному лишь зерну и вообще рынкам и торговле.Прежде всего, в основе противостояния лежит конфликт на самом Западе, а именно в Европе, считает политолог.Таким образом, обострение отношений между Польшей и Украиной "разрушает миф о консолидированном Западе, который изначально был ложным", добавил эксперт.Второй важной причиной накала страстей вокруг Польши и Украины является актуальная политическая ситуация в самой Польше, где идет предвыборная кампания, и правящей партии необходима поддержка народа, в том числе фермеров, добавил Шаповалов.В-третьих, нужно учитывать, что польско-украинские интересы, "несмотря на "обнимашки" Дуды и Зеленского, никогда не были простыми", подчеркнул политолог."Явно выраженная дружба, союзнические отношения являлись очень сильно наносными, внешними и лицемерными, поскольку за ними стоит многовековая вражда, волынская резня, действия бандеровцев на территории как советской Украины, так и Польши. И, конечно, это неизбывная рана польского народа", – сказал эксперт.В этом смысле разжиганию не погашенного, а лишь притушенного конфликта сегодня во многом способствует наплыв в Польшу украинских беженцев, в том числе военнообязанных мужчин.По его мнению, действия Зеленского в данном случае "в очередной раз являются триггером тех проблем, которые существуют и продолжают накапливаться в западном обществе"."По сути, Зеленский и его окружение допускают заявления и действия, которые вызывают сильное раздражение в Вашингтоне, потому что приводят к серьезным проблемам внутри западного сообщества", – заключил эксперт.И новые шаги Польши, в частности, связанные с поставками Украине вооружения, лишнее тому доказательство.Ранее политолог, руководитель Экспертного совета Фонда стратегического развития Игорь Шатров высказал свои прогнозы относительно того, к чему приведет "зерновое" противостояние между Польшей и Украиной. Читайте также на РИА Новости Крым:Может утянуть на дно: Дуда сравнил Украину с утопающим Дуда об иске в ВТО: Киеву следует помнить о транзите оружия через Польшу Польша сократит поддержку беженцев из Украины после зернового скандала

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир шаповалов, мнения, польша, украина, новости, матеуш моравецкий, владимир зеленский (президент украины), анджей дуда, в мире