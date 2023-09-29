https://crimea.ria.ru/20230929/natsist-v-parlamente-kanady--tschatelno-splanirovannaya-aktsiya-1131749956.html

Нацист в парламенте Канады – тщательно спланированная акция

Нацист в парламенте Канады – тщательно спланированная акция - РИА Новости Крым, 29.09.2023

Нацист в парламенте Канады – тщательно спланированная акция

Резонанс, вызванный приглашением украинского эсэсовца в парламент Канады, не вызовет внезапного и всеобщего отрезвления в отношении нацизма и не повлияет на... РИА Новости Крым, 29.09.2023

2023-09-29T19:39

2023-09-29T19:39

2023-09-29T19:39

канада

эксклюзивы риа новости крым

николай межевич

украина

в мире

политика

джастин трюдо

ярослав хунка

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/09/1d/1131752163_0:0:1180:664_1920x0_80_0_0_ca6c3edad4652db3231e7f546f5df42f.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен – РИА Новости Крым. Резонанс, вызванный приглашением украинского эсэсовца в парламент Канады, не вызовет внезапного и всеобщего отрезвления в отношении нацизма и не повлияет на поддержку Западом Украины. Акция, безусловно, была спланирована, имела цель, и ее отработали. Такое мнение РИА Новости Крым высказал профессор Санкт-Петербургского государственного университета, руководитель Центра белорусских исследований Института Европы РАН Николай Межевич.По словам Межевича, целью этой, безусловно, спланированной и тщательно организованной акции могла быть проверка общественного мнения.Возможно, "пройдет еще 50 или 100 лет, и ни депутаты парламента, ни простые канадцы вообще не будут помнить, что была такая война, кто-то там с кем-то воевал, кто такие Рузвельт и Сталин и так далее", предположил эксперт.Но сегодня выяснилось, что большинство людей на Западе, в частности в Канаде, "сохраняют более-менее здравый и трезвый подход к анализу ситуации", и когда такие вещи, как овации нацисту, стали показывать по их местному телевидению, возникли вопросы, заметил он.Это вовсе не означает, что теперь у всех широко отроются глаза на существование нацизма, в том числе на Украине, или прекратится поддержка Киева, считает Межевич.Тем не менее оппоненты России на Западе после этого случая, безусловно, "будут аккуратнее в своих действиях", тогда как еще недавно "они решили, что им можно вообще все", добавил он.Что касается плацдарма для исследований, то Канада была выбрана не случайно, отметил Межевич: "это достаточно далеко, чтобы серьезные обвинения не полетели лидерам, то есть Вашингтону, Лондону, Берлину, Брюсселю, и достаточно близко, чтобы люди не ломали голову, где такая страна".Ранее политолог Игорь Шатров высказал мнение, что острая реакция мирового сообщества на чествование украинского эсэсовца Хунки говорит о том, что в мире накопилась усталость от Украины и режима Зеленского. А также может свидетельствовать об ослаблении позиций США в мире и слабости американского президента Джо Байдена. Накануне официальный представитель МИД ДРФ Мария Захарова, комментируя ответ Хунка канадскому телевидению, в котором тот посетовал, что хотел "тихо покинуть этот мир в кругу своей семьи, а теперь вынужден уехать к своим друзьям в Южную Америку", заявила о необходимости запросить список "друзей Гунько" на этом континенте, где с конца 1940-х осели идеологи нацистского режима и коллаборационисты всех мастей. Скандал разгорелся после специального заседания парламента Канады, где встречали Владимира Зеленского 22 сентября. После ряда публикаций западных СМИ по итогам мероприятия внимание мировой общественности оказалось приковано к приглашенному туда 98-летнему Ярославу Хунке (укр. Гунька – ред.), которому участники встречи аплодировали стоя. В парламенте его представили как "борца за украинскую независимость против русских в годы Второй мировой войны", однако быстро всплыл тот факт, что он служил в нацистском формировании – 14-й гренадерской добровольческой дивизии войск СС "Галичина", массово убивая не только русских, но и поляков, евреев, белорусов и словаков. Произошедшее вызвало волну возмущения в мире на разных уровнях. Позже спикер палаты общин Энтони Рота извинился, а потом подал в отставку. Спустя несколько дней извинения принес и премьер-министр Канады Джастин Трюдо. Позже стало известно, что в Канаде закрыли образовательный фонд Хунка, открытый им и его семьей в исследовательском Университете Альберты. Читайте также на РИА Новости Крым:Переобувание Европы: какие страны отворачиваются от Украины и почему Вспышка "украинофилии" в Польше закончилась – политологВаша тварь – получите: Захарова о волне брезгливости Запада к Зеленскому

канада

украина

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

Анна Петрова

Анна Петрова

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Анна Петрова

канада, николай межевич, украина, в мире, политика, джастин трюдо, ярослав хунка