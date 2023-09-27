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Ваша тварь – получите: Захарова о волне брезгливости Запада к Зеленскому - РИА Новости Крым, 27.09.2023
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Ваша тварь – получите: Захарова о волне брезгливости Запада к Зеленскому
Ваша тварь – получите: Захарова о волне брезгливости Запада к Зеленскому - РИА Новости Крым, 27.09.2023
Ваша тварь – получите: Захарова о волне брезгливости Запада к Зеленскому
Запад стал заложником самого себя, так как это он воплотил в жизнь голливудский образ доктора Зло – камуфляжного Зеленского, мятого и грязного, на постановочной РИА Новости Крым, 27.09.2023
2023-09-27T14:43
2023-09-27T14:43
мария захарова
министерство иностранных дел рф (мид рф)
новости
россия
владимир зеленский (президент украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 сен – РИА Новости Крым. Запад стал заложником самого себя, так как это он воплотил в жизнь голливудский образ доктора Зло – камуфляжного Зеленского, мятого и грязного, на постановочной передовой, и теперь сам должен думать, что с ним делать, вместо того, чтобы раздражаться и брезговать. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.По словам Захаровой, "того внимания и восторга с замиранием сердец, которое было раньше при виде Зеленского", на Западе уже не наблюдается. Наоборот, есть противоположная реакция – раздражение, брезгливость и насмешки.Это проявляется во всем: от статей в американских СМИ до издевательских видеооткрыток колоссального размера на улицах Нью-Йорка, отметила она.Однако те, кто сегодня брезгливо делают вид, что устал от Зеленского, стали заложниками самих себя, сказала представитель российского МИД.По ее словам, образ Зеленского сегодня – это воплощение карикатурного образа доктора Зло, которого когда-то разработал Голливуд. И что с ним теперь делать – забота авторов ожившего персонажа. Читайте также на РИА Новости Крым: "Новости кульДуры": Захарова о приглашении на Украину одиозной художницы Действия Запада лишь подталкивают Украину к самоуничтожению – Шойгу Овации украинскому нацисту на встрече Зеленского в Канаде: реакция в мире
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РИА Новости Крым
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96
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мария захарова, министерство иностранных дел рф (мид рф), новости, россия, владимир зеленский (президент украины)
Ваша тварь – получите: Захарова о волне брезгливости Запада к Зеленскому

Захарова: создавший доктора Зло – Зеленского – Запад стал заложником самого себя

14:43 27.09.2023
 
© AP Photo Yves HermanВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 27.09.2023
© AP Photo Yves Herman
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 сен – РИА Новости Крым. Запад стал заложником самого себя, так как это он воплотил в жизнь голливудский образ доктора Зло – камуфляжного Зеленского, мятого и грязного, на постановочной передовой, и теперь сам должен думать, что с ним делать, вместо того, чтобы раздражаться и брезговать. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
По словам Захаровой, "того внимания и восторга с замиранием сердец, которое было раньше при виде Зеленского", на Западе уже не наблюдается. Наоборот, есть противоположная реакция – раздражение, брезгливость и насмешки.
Это проявляется во всем: от статей в американских СМИ до издевательских видеооткрыток колоссального размера на улицах Нью-Йорка, отметила она.
Однако те, кто сегодня брезгливо делают вид, что устал от Зеленского, стали заложниками самих себя, сказала представитель российского МИД.

"Они создавали Зеленскому такой образ: придумывали весь этот камуфляж, потертые грязные майки и штаны непонятного цвета, разрабатывали фотопостановочные репортажи в бункерах на Банковой. И они получили образ диктатора, от которого уже не избавиться", – заметила Захарова.

По ее словам, образ Зеленского сегодня – это воплощение карикатурного образа доктора Зло, которого когда-то разработал Голливуд. И что с ним теперь делать – забота авторов ожившего персонажа.
"Это клиент ваш. Это ваше создание, ваше творение. В большей степени, конечно, хочется сказать не творение, а тварь. Вот вы с ним теперь и нянчитесь, и не надо им теперь брезговать", – заключила Захарова.
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Мария ЗахароваМинистерство иностранных дел РФ (МИД РФ)НовостиРоссияВладимир Зеленский (президент Украины)
 
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