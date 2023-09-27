https://crimea.ria.ru/20230927/vasha-tvar--poluchite-zakharova-o-volne-brezglivosti-zapada-k-zelenskomu-1131696031.html

Ваша тварь – получите: Захарова о волне брезгливости Запада к Зеленскому

Ваша тварь – получите: Захарова о волне брезгливости Запада к Зеленскому - РИА Новости Крым, 27.09.2023

Ваша тварь – получите: Захарова о волне брезгливости Запада к Зеленскому

Запад стал заложником самого себя, так как это он воплотил в жизнь голливудский образ доктора Зло – камуфляжного Зеленского, мятого и грязного, на постановочной РИА Новости Крым, 27.09.2023

2023-09-27T14:43

2023-09-27T14:43

2023-09-27T14:43

мария захарова

министерство иностранных дел рф (мид рф)

новости

россия

владимир зеленский (президент украины)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 сен – РИА Новости Крым. Запад стал заложником самого себя, так как это он воплотил в жизнь голливудский образ доктора Зло – камуфляжного Зеленского, мятого и грязного, на постановочной передовой, и теперь сам должен думать, что с ним делать, вместо того, чтобы раздражаться и брезговать. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.По словам Захаровой, "того внимания и восторга с замиранием сердец, которое было раньше при виде Зеленского", на Западе уже не наблюдается. Наоборот, есть противоположная реакция – раздражение, брезгливость и насмешки.Это проявляется во всем: от статей в американских СМИ до издевательских видеооткрыток колоссального размера на улицах Нью-Йорка, отметила она.Однако те, кто сегодня брезгливо делают вид, что устал от Зеленского, стали заложниками самих себя, сказала представитель российского МИД.По ее словам, образ Зеленского сегодня – это воплощение карикатурного образа доктора Зло, которого когда-то разработал Голливуд. И что с ним теперь делать – забота авторов ожившего персонажа. Читайте также на РИА Новости Крым: "Новости кульДуры": Захарова о приглашении на Украину одиозной художницы Действия Запада лишь подталкивают Украину к самоуничтожению – Шойгу Овации украинскому нацисту на встрече Зеленского в Канаде: реакция в мире

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мария захарова, министерство иностранных дел рф (мид рф), новости, россия, владимир зеленский (президент украины)