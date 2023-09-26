https://crimea.ria.ru/20230926/novosti-kuldury-zakharova-o-priglashenii-na-ukrainu-odioznoy-khudozhnitsy-1131671777.html

"Новости кульДуры": Захарова о приглашении на Украину одиозной художницы

"Новости кульДуры": Захарова о приглашении на Украину одиозной художницы - РИА Новости Крым, 26.09.2023

"Новости кульДуры": Захарова о приглашении на Украину одиозной художницы

Решение Зеленского пригласить художницу Марину Абрамович "амбассадором Украины" – новая украинская нормальность, Зеленский выбрал достойного "творца" для того,... РИА Новости Крым, 26.09.2023

2023-09-26T15:14

2023-09-26T15:14

2023-09-26T15:14

мария захарова

министерство иностранных дел рф (мид рф)

новости

в мире

украина

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сен - РИА Новости. Решение Зеленского пригласить художницу Марину Абрамович "амбассадором Украины" – новая украинская нормальность, Зеленский выбрал достойного "творца" для того, чтобы увековечить собственные злодеяния. Об этом в своем Telegram-канале заявила во вторник официальный представитель МИД России Мария Захарова.Дипломат добавила, что "Абрамович, по просвещенному мнению западных же СМИ, – сатанистка"."Она периодически устраивает ритуалы с использованием свиной крови и приглашает принять в них участие политиков", – отметила она. "Вместо кистей она использует собственное тело, а основное средство художественной выразительности Марины – физическая боль", – указала Захарова.Также дипломат подчеркнула, что "самое ужасное даже не это. А то, что, будь это правда или деза (дезинформация – ред.), воспринимается такая новость в мировом сообществе абсолютно органично. Как до недавнего времени воспринимались "ветераны" подразделений SS в странах Прибалтики и на Украине. Мировое сообщество приучено западными СМИ к подобной "новой нормальности".Читайте также на РИА Новости Крым:Зэковатты свободы и провальные Зе-гастроли: что там у соседей?Во Франции призвали остановить ЗеленскогоКиевский террор дошел до могил: на очереди захоронение генерала Ватутина

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мария захарова, министерство иностранных дел рф (мид рф), новости, в мире, украина