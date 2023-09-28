https://crimea.ria.ru/20230928/pereobuvanie-evropy-kakie-strany-otvorachivayutsya-ot-ukrainy-i-pochemu-1131735040.html

Переобувание Европы: какие страны отворачиваются от Украины и почему

Переобувание Европы: какие страны отворачиваются от Украины и почему - РИА Новости Крым, 28.09.2023

Переобувание Европы: какие страны отворачиваются от Украины и почему

Киевский режим выживает исключительно за счет вливаний коллективного Запада. Рост государственного долга страны с момента госпереворота достиг 128,8 млрд... РИА Новости Крым, 28.09.2023

2023-09-28T23:23

2023-09-28T23:23

2023-09-28T23:11

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 сен - РИА Новости Крым. Киевский режим выживает исключительно за счет вливаний коллективного Запада. Рост государственного долга страны с момента госпереворота достиг 128,8 млрд долларов США, прибавив 17,5 млрд только за 2023-ий. Власти "незалежной" даже не скрывают: Украина неспособна выжить без денег Запада. И вот уже Зеленский отпускает из тюрем насильников и воров - весь этот контингент нужно кормить, а нечем. Финансовые инъекции Запада, конечно, не безвозмездны и делаются с одной только целью: зомби-страна должна продолжать воевать с РФ во имя США, пусть даже вопреки интересам американских сателлитов в Европе (особенно восточной). Однако некоторые, кажется, стали что-то подозревать. Какие страны отворачиваются от Украины и почему - об этом в подборке РИА Новости Крым.Зерно раздора"Тонущий чрезвычайно опасен, потому что может утопить спасателя", — заявил 20 сентября польский лидер Анджей Дуда на фоне скандала по поводу импорта украинского зерна. Это Варшава обиделась на Киев, который подал иски во Всемирную торговую организацию в отношении Польши, отказавшейся ввозить украинское зерно, поскольку свое девать некуда. Далее последовали ряд заявлений: Польша сократит поддержку миллиона украинских беженцев уже со следующего года. Также Дуда в очередной раз напомнил Киеву, что Украина получает через Польшу помощь, в частности, вооружение, и подчеркнул, что Варшава будет защищать свои интересы. А тут еще генпрокурор Польши 28 сентября подтвердил, что упавшая на территории республики в ноябре 2022 и убившая двух человек ракета принадлежала Украине. К чему бы это?Будапешт и БратиславаЗерновые иски, кстати, Киев направил также в отношении Венгрии и Словакии - эти страны тоже запретили ввоз украинского зерна. Но венгры обиделись на другое. 25 сентября премьер-министр Виктор Орбан на открытии осенней сессии венгерского парламента сказал так:"Венгрия не поддержит позицию Украины ни в одном международном вопросе, пока Киев не восстановит в правах закарпатских венгров". Дело в том, что Украина уже в течение нескольких лет мешает работе венгерских школ на Закарпатье, стремясь к тотальной украинизации. При этом в регионе, по подсчетам Будапешта, проживают 150 тысяч этнических венгров.Что касается Словакии, президент республики Зузана Чапутова заявила об ослаблении поддержки Украины еще в марте, поскольку "источники экономической помощи Киеву не бесконечны, а граждане, хоть и поддерживают принятие украинских беженцев, считают, что их прибытие негативно отразилось на жизни словаков".На тебе, Боже, что нам негоже25 сентября вдруг выяснилось (хотя мы и раньше догадывались), что лучшие друзья Киева подсовывали самой "незалежной" армии мира отработанное и устаревшее оружие. Главный поставщик военного хлама - Германия. Саморазоблачение главы немецкого МИД Анналены Бербок прозвучало в эфире CNN.Такая утилизация приобретает популярность. Вот и парламент Болгарии одобрил передачу Украине неисправных ракет для ЗРК С-300. Решение накануне одобрило Народное собрание страны. В национальный парламент его внесли крупнейшие фракции, а депутат Делян Пеевски заявил: "Решение принято и тема закрыта".Пока другие дают что попало, Швейцария и вовсе не дает. Как пишут местные СМИ, национальный совет страны 27 сентября отклонил инициативу по реэкспорту своего оружия в страны, вовлеченные в военные конфликты. Это касается и Украины. Вообще, у них это нельзя законодательно - швейцарский нейтралитет. Однако ранее в сенате страны пытались "протащить" военный реэкспорт на Украину. И вот, не "протащили".Самый главный гегемонПрозревающих все больше. В перечень "неблагонадежных" с точки зрения поддержки Киева попали еще и Бельгия, Португалия, Люксембург, Дания, Латвия, Греция, Румыния, Словения. Об этом ряд зарубежных СМИ написали еще в апреле. Истинное отношение Европы к Киеву – усталость и разочарование. Терпение во имя Вашингтона заканчивается. Тем более "тревожные звоночки" звучат и из-за океана. Там, конечно, за милую душу бесконечно воевали бы с РФ руками украинцев, но тут провальный "контрнаступ", а на носу выборы и вообще - заканчиваются деньги."У нас есть еще немного средств. Я думаю, нам их хватит еще на несколько недель или около того. Но отсутствие дополнительного финансирования, которое мы запросили (у Конгресса США - ред.), абсолютно скажется на наших возможностях поддерживать Украину дальше осенью и в зимние месяцы", – сказал накануне координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби. Кстати, ранее американские СМИ сообщили, что на фоне провала ВСУ отношение конгрессменов к Зеленскому изменилось. И вот спикер палаты представителей США Кевин Маккарти говорит, что не будет гарантировать Киеву новое финансирование, а потребует отчетность за уже предоставленную американскую помощь и закрывает перед Зеленским двери в конгресс:"Времени для выступления перед конгрессом недостаточно, учитывая занятость законодателей".Поцеловав дверь конгресса, Зеленский отправился на аудиенцию к президенту США Джозефу Байдену. Байден помощь пообещал, однако новый пакет никак не тянет на то, чтобы спасти провальный "контрнаступ". Похоже, даже в Белом доме притормозили, чтобы обдумать дальнейшее финансирование своей украинской авантюры. Читайте также на РИА Новости Крым:Что ж ты, Байден, сдал назад: зачем США заметили воровство на УкраинеВо Франции призвали остановить ЗеленскогоМарионетка в отчаянии: почему Зеленский решил воевать в любую погоду

https://crimea.ria.ru/20230927/vasha-tvar--poluchite-zakharova-o-volne-brezglivosti-zapada-k-zelenskomu-1131696031.html

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2023

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Галина Оленева https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/0b/1123202584_276:0:1356:1080_100x100_80_0_0_05e62ebe044d26cdd489a8c57948ca83.jpg

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Галина Оленева https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/0b/1123202584_276:0:1356:1080_100x100_80_0_0_05e62ebe044d26cdd489a8c57948ca83.jpg

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