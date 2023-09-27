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Зачем Зеленский отпускает насильников и воров - РИА Новости Крым, 27.09.2023
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Зачем Зеленский отпускает насильников и воров
Зачем Зеленский отпускает насильников и воров - РИА Новости Крым, 27.09.2023
Зачем Зеленский отпускает насильников и воров
Новый закон Зеленского о пробационном надзоре свидетельствует о крайнем истощении украинской экономики, в связи с чем Киев решил отказаться от содержания... РИА Новости Крым, 27.09.2023
2023-09-27T20:28
2023-09-27T20:28
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 сен - РИА Новости Крым. Новый закон Зеленского о пробационном надзоре свидетельствует о крайнем истощении украинской экономики, в связи с чем Киев решил отказаться от содержания заключенных и оставить их на улицах городов, совершенно не заботясь о последствиях своего решения. Такое мнение РИА Новости Крым выразил генеральный директор центра политической информации Алексей Мухин.Накануне президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о пробационном надзоре, по которому избежать тюрьмы смогут насильники, грабители, воры, мошенники - всего в списке 140 преступлений. В том числе, теперь на Украине можно избежать лишения свободы за побои и пытки, заражение вирусом иммунодефицита человека, эксплуатацию детей, распространение порнографии и так далее. По словам эксперта, это решение - очередное подтверждение краха украинской экономики. При этом, украинские власти совершенно не интересуются происходящим в стране: все бюджеты по приказу Запада должны быть направлены на войну с РФ, чтобы продолжать получать финансирование от западных кураторов на эту же войну, а заодно на собственное содержание. Проблемы простых украинцев Киев не интересуют. В конечном счете, уверен Мухин, закон приведет к еще большей криминализации общества, с чем на Украине и сейчас все сложно."Ожидаем ухудшение криминальных показателей по всем направлениям. Потому что явно следить за всем этим контингентом будет некому, для этого нужна четко отлаженная система, которой на Украине нет. Более того, Киеву не интересно этим заниматься", - констатирует эксперт.Ранее на Украине предложили использовать заключенных для "наполнения энергосистемы страны", – они смогут это делать, крутя в колониях педали специальных велогенерационных установок. Соответствующий законопроект зарегистрирован в Верховной раде. Читайте также на РИА Новости Крым:"Гитлерюгенд" по-Зеленски: эксперт о планах Киева по мобилизации детейАрмия хроников: в Крыму оценили новый приказ ВСУ о мобилизацииВозможен ли военный переворот на Украине – мнение
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мнения, украина, владимир зеленский (президент украины), экономика, общество, в мире, новости
Зачем Зеленский отпускает насильников и воров

Политолог Мухин объяснил природу нового украинского закона о пробационном надзоре

20:28 27.09.2023
 
© Telegram Владимир ЗеленскийПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский
© Telegram Владимир Зеленский
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Галина Оленева, собственный корреспондент МИА Россия сегодня
Галина Оленева
Собственный корреспондент
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 сен - РИА Новости Крым. Новый закон Зеленского о пробационном надзоре свидетельствует о крайнем истощении украинской экономики, в связи с чем Киев решил отказаться от содержания заключенных и оставить их на улицах городов, совершенно не заботясь о последствиях своего решения. Такое мнение РИА Новости Крым выразил генеральный директор центра политической информации Алексей Мухин.
Накануне президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о пробационном надзоре, по которому избежать тюрьмы смогут насильники, грабители, воры, мошенники - всего в списке 140 преступлений. В том числе, теперь на Украине можно избежать лишения свободы за побои и пытки, заражение вирусом иммунодефицита человека, эксплуатацию детей, распространение порнографии и так далее.
"В данном случае это вопрос экономии. Конечно, эти люди могут скрываться, а находясь в заключении они как раз являются удобным мобилизационным ресурсом. Но речь идет о том, что киевское руководство решило сэкономить на содержании заключенных. Перевести их, что называется, на подножный корм, перекладывая содержание на плечи их родственников", - полагает Мухин.
По словам эксперта, это решение - очередное подтверждение краха украинской экономики. При этом, украинские власти совершенно не интересуются происходящим в стране: все бюджеты по приказу Запада должны быть направлены на войну с РФ, чтобы продолжать получать финансирование от западных кураторов на эту же войну, а заодно на собственное содержание. Проблемы простых украинцев Киев не интересуют. В конечном счете, уверен Мухин, закон приведет к еще большей криминализации общества, с чем на Украине и сейчас все сложно.
"Ожидаем ухудшение криминальных показателей по всем направлениям. Потому что явно следить за всем этим контингентом будет некому, для этого нужна четко отлаженная система, которой на Украине нет. Более того, Киеву не интересно этим заниматься", - констатирует эксперт.
Ранее на Украине предложили использовать заключенных для "наполнения энергосистемы страны", – они смогут это делать, крутя в колониях педали специальных велогенерационных установок. Соответствующий законопроект зарегистрирован в Верховной раде.
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