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Застряла в девяностых: Украина не смогла выйти на уровень ВВП 1990 года - РИА Новости Крым, 24.08.2023
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Застряла в девяностых: Украина не смогла выйти на уровень ВВП 1990 года
Застряла в девяностых: Украина не смогла выйти на уровень ВВП 1990 года - РИА Новости Крым, 24.08.2023
Застряла в девяностых: Украина не смогла выйти на уровень ВВП 1990 года
Рост Государственного долга Украины с момента госпереворота достиг 128,8 млрд долларов США. Соответствующие цифры приводит Sputnik Ближнее зарубежье. РИА Новости Крым, 24.08.2023
2023-08-24T21:13
2023-08-24T22:26
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 авг - РИА Новости Крым. Рост Государственного долга Украины с момента госпереворота достиг 128,8 млрд долларов США. Соответствующие цифры приводит Sputnik Ближнее зарубежье.По данным ресурса, еще в 2023 году госдолг страны составлял 73,1 млрд долларов. В 2021 году цифра увеличилась до 97,95 млрд. Далее Украина ежегодно прибавляла к долгу примерно по 20 млрд долларов: 111,3 млрд - по итогам 2022 года, 128,81 - в 2023-ем.На фоне этой статистики отмечается также, что Украина, вероятно, "старается быть похожей" на США, которые достигли предельного уровня госдолга в 31,4 трлн долларов, показав рост более чем на 26 трлн за 22 года.Кроме того, в соответствии с аналитикой ресурса, Украина оказалось единственной страной на постсоветском пространстве, не сумевшей выйти на уровень ВВП 1990-го года. Этот показатель снижается: в 1990 году он составлял 16,4%, в 2021 -12,9 , в текущем упал до 10,7%.В августе 2022 года глава налогового комитета Верховной рады Украины Даниил Гетманцев сообщал, что Государственный долг Украины за полгода увеличился с 49 до 68% ВВП и составил 105,39 млрд долларов.Читайте также на РИА Новости Крым:Украине грозит дефицит бюджета в 50 млрд долларов — советник ЗеленскогоПатрушев: Вашингтон объявит дефолт
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новости, украина, долги, деньги, ввп (валовый внутренний продукт)
Застряла в девяностых: Украина не смогла выйти на уровень ВВП 1990 года

Украина - единственная после развала СССР не сумела выйти на уровень ВВП 1990-го года

21:13 24.08.2023 (обновлено: 22:26 24.08.2023)
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 авг - РИА Новости Крым. Рост Государственного долга Украины с момента госпереворота достиг 128,8 млрд долларов США. Соответствующие цифры приводит Sputnik Ближнее зарубежье.
© SputnikРост Государственного долга Украины с момента госпереворота достиг 128,8 млрд долларов США
Рост Государственного долга Украины с момента госпереворота достиг 128,8 млрд долларов США
© Sputnik
Рост Государственного долга Украины с момента госпереворота достиг 128,8 млрд долларов США
По данным ресурса, еще в 2023 году госдолг страны составлял 73,1 млрд долларов. В 2021 году цифра увеличилась до 97,95 млрд. Далее Украина ежегодно прибавляла к долгу примерно по 20 млрд долларов: 111,3 млрд - по итогам 2022 года, 128,81 - в 2023-ем.
На фоне этой статистики отмечается также, что Украина, вероятно, "старается быть похожей" на США, которые достигли предельного уровня госдолга в 31,4 трлн долларов, показав рост более чем на 26 трлн за 22 года.
Кроме того, в соответствии с аналитикой ресурса, Украина оказалось единственной страной на постсоветском пространстве, не сумевшей выйти на уровень ВВП 1990-го года. Этот показатель снижается: в 1990 году он составлял 16,4%, в 2021 -12,9 , в текущем упал до 10,7%.
Украина - единственная на постсоветском пространстве не смогла выйти на уровень ВВП 1990 года
В августе 2022 года глава налогового комитета Верховной рады Украины Даниил Гетманцев сообщал, что Государственный долг Украины за полгода увеличился с 49 до 68% ВВП и составил 105,39 млрд долларов.
Читайте также на РИА Новости Крым:
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