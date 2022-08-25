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Должны всему миру: госдолг Украины вырос до 68% ВВП - РИА Новости Крым, 25.08.2022
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Должны всему миру: госдолг Украины вырос до 68% ВВП
Должны всему миру: госдолг Украины вырос до 68% ВВП - РИА Новости Крым, 25.08.2022
Должны всему миру: госдолг Украины вырос до 68% ВВП
Государственный долг Украины за полгода увеличился с 49 до 68% ВВП и составил 105,39 млрд долларов. Об этом сообщил глава налогового комитета Верховной рады... РИА Новости Крым, 25.08.2022
2022-08-25T18:11
2022-08-25T18:11
украина
экономика
специальная военная операция рф на украине
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг – РИА Новости Крым. Государственный долг Украины за полгода увеличился с 49 до 68% ВВП и составил 105,39 млрд долларов. Об этом сообщил глава налогового комитета Верховной рады Украины Даниил Гетманцев в своем Telegram, пишут "Ведомости"."За первое полугодие этого года прямой и гарантированный государственный долг увеличился с 97,96 млрд долларов до 105,39 млрд. Долговая нагрузка за это время возросла с 49% ВВП до 68% ВВП и, по прогнозам МВФ, может возрасти до 86% ВВП к концу текущего года", — написал украинский политик.Медведев об украинском конфликте: есть только полтора сценария &gt;&gt;Как известно, для того чтобы снизить долговую нагрузку на бюджет и экономику страны на время спецоперации украинские власти приняли решение реструктуризировать часть внешнего долга и отсрочить платежи до 2024 года."Долговые риски на более отдаленную перспективу будут оставаться весомыми, что будет обуславливать ограниченные возможности и сдержанные подходы в дальнейшем наращивании государственного долга", — отметил Гетманцев.Пожертвуйте на Украину – Зеленский обратился к США &gt;&gt;Ранее советник президента Украины Владимира Зеленского по экономическим вопросам Олег Устенко заявил, что Украину в конце этого года ждет глобальный дефицит бюджета на уровне 30-35% от ВВП страны, что в денежном эквиваленте составляет примерно 50 млрд долларов.
https://crimea.ria.ru/20220825/krizis-na-ukraine--vremya-vozmozhnostey-dlya-erdogana-1124282871.html
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РИА Новости Крым
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украина, экономика, специальная военная операция рф на украине
Должны всему миру: госдолг Украины вырос до 68% ВВП

Власти прогнозируют госдолг Украины в 86% ВВП

18:11 25.08.2022
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкТабличка на здании министерства финансов Украины в Киеве.
Табличка на здании министерства финансов Украины в Киеве. - РИА Новости, 1920, 25.08.2022
© РИА Новости . Стрингер
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг – РИА Новости Крым. Государственный долг Украины за полгода увеличился с 49 до 68% ВВП и составил 105,39 млрд долларов. Об этом сообщил глава налогового комитета Верховной рады Украины Даниил Гетманцев в своем Telegram, пишут "Ведомости".
"За первое полугодие этого года прямой и гарантированный государственный долг увеличился с 97,96 млрд долларов до 105,39 млрд. Долговая нагрузка за это время возросла с 49% ВВП до 68% ВВП и, по прогнозам МВФ, может возрасти до 86% ВВП к концу текущего года", — написал украинский политик.
Медведев об украинском конфликте: есть только полтора сценария >>
Как известно, для того чтобы снизить долговую нагрузку на бюджет и экономику страны на время спецоперации украинские власти приняли решение реструктуризировать часть внешнего долга и отсрочить платежи до 2024 года.
"Долговые риски на более отдаленную перспективу будут оставаться весомыми, что будет обуславливать ограниченные возможности и сдержанные подходы в дальнейшем наращивании государственного долга", — отметил Гетманцев.
Пожертвуйте на Украину – Зеленский обратился к США >>
Ранее советник президента Украины Владимира Зеленского по экономическим вопросам Олег Устенко заявил, что Украину в конце этого года ждет глобальный дефицит бюджета на уровне 30-35% от ВВП страны, что в денежном эквиваленте составляет примерно 50 млрд долларов.
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