https://crimea.ria.ru/20220825/dolzhny-vsemu-miru-gosdolg-ukrainy-vyros-do-68-vvp-1124295456.html

Должны всему миру: госдолг Украины вырос до 68% ВВП

Должны всему миру: госдолг Украины вырос до 68% ВВП - РИА Новости Крым, 25.08.2022

Должны всему миру: госдолг Украины вырос до 68% ВВП

Государственный долг Украины за полгода увеличился с 49 до 68% ВВП и составил 105,39 млрд долларов. Об этом сообщил глава налогового комитета Верховной рады... РИА Новости Крым, 25.08.2022

2022-08-25T18:11

2022-08-25T18:11

2022-08-25T18:11

украина

экономика

специальная военная операция рф на украине

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг – РИА Новости Крым. Государственный долг Украины за полгода увеличился с 49 до 68% ВВП и составил 105,39 млрд долларов. Об этом сообщил глава налогового комитета Верховной рады Украины Даниил Гетманцев в своем Telegram, пишут "Ведомости"."За первое полугодие этого года прямой и гарантированный государственный долг увеличился с 97,96 млрд долларов до 105,39 млрд. Долговая нагрузка за это время возросла с 49% ВВП до 68% ВВП и, по прогнозам МВФ, может возрасти до 86% ВВП к концу текущего года", — написал украинский политик.Медведев об украинском конфликте: есть только полтора сценария >>Как известно, для того чтобы снизить долговую нагрузку на бюджет и экономику страны на время спецоперации украинские власти приняли решение реструктуризировать часть внешнего долга и отсрочить платежи до 2024 года."Долговые риски на более отдаленную перспективу будут оставаться весомыми, что будет обуславливать ограниченные возможности и сдержанные подходы в дальнейшем наращивании государственного долга", — отметил Гетманцев.Пожертвуйте на Украину – Зеленский обратился к США >>Ранее советник президента Украины Владимира Зеленского по экономическим вопросам Олег Устенко заявил, что Украину в конце этого года ждет глобальный дефицит бюджета на уровне 30-35% от ВВП страны, что в денежном эквиваленте составляет примерно 50 млрд долларов.

https://crimea.ria.ru/20220825/krizis-na-ukraine--vremya-vozmozhnostey-dlya-erdogana-1124282871.html

украина

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

украина, экономика, специальная военная операция рф на украине