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Медведев об украинском конфликте: есть только полтора сценария - РИА Новости Крым, 25.08.2022
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Медведев об украинском конфликте: есть только полтора сценария
Медведев об украинском конфликте: есть только полтора сценария - РИА Новости Крым, 25.08.2022
Медведев об украинском конфликте: есть только полтора сценария
Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев считает, что есть только "полтора сценария" развития украинского конфликта. Так политик прокомментировал РИА Новости Крым, 25.08.2022
2022-08-25T14:31
2022-08-25T14:31
украина
специальная военная операция рф на украине
дмитрий медведев
политика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг – РИА Новости Крым. Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев считает, что есть только "полтора сценария" развития украинского конфликта. Так политик прокомментировал публикацию в газете The Guardian.Кризис на Украине – время возможностей для Эрдогана &gt;&gt;Ранее автор британского издания Дэн Саббаг представил пять возможных вариантов развития конфликта на Украине.По словам зампреда Совбеза России, "сценариев всего полтора": первый – достижение всех целей СВО и недвусмысленное признание ее итогов в Киеве; второй – военный переворот на Украине, а уже затем признание итогов спецоперации.Не указывайте Папе: Ватикан недоволен Зеленским - СМИ &gt;&gt;24 августа Медведев заявил, что специальная военная операция на Украине является превентивной мерой, чтобы "расквартированные" на Украине войска НАТО в перспективе не смогли атаковать Россию, в том числе Крым.Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции (СВО), ее главная задача – защита жителей Донецкой и Луганской народных республик, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду со стороны киевского режима. Глава государства отметил, что в ходе СВО Россия будет стремиться к демилитаризации и денацификации Украины, а также преданию суду тех, кто совершил кровавые преступления против мирных жителей. При этом он отметил, что в планы РФ не входит оккупация украинских территорий.Как неоднократно отмечали представители российского военного командования, ВС РФ в ходе спецоперации не наносят удары по объектам гражданской инфраструктуры и по жилому комплексу. При этом украинские военные формирования зачастую используют такие объекты и мирное население в качестве живого щита.На данный момент полностью освобождена ЛНР, большая часть территории ДНР, а также Херсонская область, приазовская часть Запорожской и часть Харьковской областей. Из бюджета РФ выделены средства на восстановление разрушенных населенных пунктов, ремонт инженерной и социальной инфраструктуры, строительство жилых домов и социальных объектов.
https://crimea.ria.ru/20220822/ekspert-otsenil-slova-zelenskogo-o-posledney-cherte-konflikta-na-ukraine-1124244400.html
https://crimea.ria.ru/20220824/v-ssha-priznali-chto-ukraina-mozhet-lishitsya-territoriy-i-vykhoda-k-moryu-1124269923.html
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РИА Новости Крым
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украина, специальная военная операция рф на украине, дмитрий медведев, политика
Медведев об украинском конфликте: есть только полтора сценария

Медведев: существует всего полтора сценария развития конфликта на Украине

14:31 25.08.2022
 
© Пресс-служба Офиса президента УкраиныФлаг Украины
Флаг Украины
© Пресс-служба Офиса президента Украины
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг – РИА Новости Крым. Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев считает, что есть только "полтора сценария" развития украинского конфликта. Так политик прокомментировал публикацию в газете The Guardian.
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Ранее автор британского издания Дэн Саббаг представил пять возможных вариантов развития конфликта на Украине.
"Аналитики всех мастей упражняются в подготовке прогнозов по украинскому конфликту. Вот The Guardian пять штук придумала. Прогнозы победы строят в Киеве и в украинофильствующих странах Запада. На самом деле все это вранье чистой воды и демагогия для обработки электората. Все все понимают. Но отрабатывают роли", – написал Медведев в своем Telegram-канале.
По словам зампреда Совбеза России, "сценариев всего полтора": первый – достижение всех целей СВО и недвусмысленное признание ее итогов в Киеве; второй – военный переворот на Украине, а уже затем признание итогов спецоперации.
Не указывайте Папе: Ватикан недоволен Зеленским - СМИ >>
24 августа Медведев заявил, что специальная военная операция на Украине является превентивной мерой, чтобы "расквартированные" на Украине войска НАТО в перспективе не смогли атаковать Россию, в том числе Крым.
Президент Украины Владимир Зеленский
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Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции (СВО), ее главная задача – защита жителей Донецкой и Луганской народных республик, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду со стороны киевского режима. Глава государства отметил, что в ходе СВО Россия будет стремиться к демилитаризации и денацификации Украины, а также преданию суду тех, кто совершил кровавые преступления против мирных жителей. При этом он отметил, что в планы РФ не входит оккупация украинских территорий.
Как неоднократно отмечали представители российского военного командования, ВС РФ в ходе спецоперации не наносят удары по объектам гражданской инфраструктуры и по жилому комплексу. При этом украинские военные формирования зачастую используют такие объекты и мирное население в качестве живого щита.
На данный момент полностью освобождена ЛНР, большая часть территории ДНР, а также Херсонская область, приазовская часть Запорожской и часть Харьковской областей. Из бюджета РФ выделены средства на восстановление разрушенных населенных пунктов, ремонт инженерной и социальной инфраструктуры, строительство жилых домов и социальных объектов.
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