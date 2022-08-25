https://crimea.ria.ru/20220825/krizis-na-ukraine--vremya-vozmozhnostey-dlya-erdogana-1124282871.html

Кризис на Украине – время возможностей для Эрдогана

Кризис на Украине – время возможностей для Эрдогана - РИА Новости Крым, 25.08.2022

Кризис на Украине – время возможностей для Эрдогана

Украинский кризис для президента Турции Тайипа Эрдогана – время возможностей, он продвигает экономические, политические и военные интересы Турции и выбирает... РИА Новости Крым, 25.08.2022

2022-08-25T03:04

2022-08-25T03:04

2022-08-25T03:04

турция

украина

крым

реджеп тайип эрдоган

политика

в мире

мнения

авторы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/13/1123275875_0:264:2951:1924_1920x0_80_0_0_d938b175910be2271b54ad822ddee786.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг – РИА Новости Крым, Елена Стрельченко. Украинский кризис для президента Турции Тайипа Эрдогана – время возможностей, он продвигает экономические, политические и военные интересы Турции и выбирает союзников невзирая на позицию других государств. Такое мнение в комментарии РИА Новости Крым выразил старший преподаватель Школы востоковедения НИУ ВШЭ Андрей Чупрыгин.Так, в Анкаре считают, что возвращение Крыма Украине должно быть частью любого соглашения между Москвой и Киевом. Об этом в среду, 24 августа, заявил официальный представитель президента республики Ибрагим Калын, напомнив, что позиция Турции в этом вопросе не изменилась с 2014 года. По мнению Чупрыгина, таким образом Эрдоган стремится к укреплению влияния на перспективных для Турции территориях, где проживают тюрко-говорящие народы.Кроме того, Чупрыгин считает, что в продвижении собственных интересов Эрдоган проявляется как зрелый политик, который однозначно оценивает международную обстановку."На фоне украинского кризиса Эрдоган показывается себя зрелым политиком, который, с одной стороны, продолжает кооперацию с Россией, невзирая на поток санкций, заявляя при этом, что Турецкая Республика самостоятельна в своих решениях и никто не может диктовать, с кем и как Турции сотрудничать. С другой стороны, он не выходит из общего политического поля принятия решений", – отметил он.Востоковед убежден, что турецкий президент стремится к политической экспансии, для этого он формирует экономическое и военное влияние на перспективных территориях, где проживают тюрко-язычные народы. В это же время он не рассматривает расширения границ возглавляемого им государства, а профессионально использует острые насущные проблемы в своих интересах.По мнению Чупрыгина, Эрдоган понимает, что любая попытка захвата территорий не стоит усилий и навредит Турции, поэтому экспансия Крыма не входит в его планы."Эрдоган не неоосманист (неоосманизм – концепция, согласно которой Турция наращивает политическое влияние в странах, ранее входивших в состав Османской империи – ред.) и понимает бесперспективность этой истории. С этой точки зрения Крым может быть спокоен, понимая, что Турция на него покушаться не будет", – резюмировал специалист.

https://crimea.ria.ru/20220824/predstavitel-erdogana-pozitsiya-ankary--vozvraschenie-kryma-ukraine-1124270092.html

https://crimea.ria.ru/20220819/itogi-vstrechi-erdogana-i-zelenskogo--otsenka-politologa-1124217164.html

https://crimea.ria.ru/20220811/turtsiya-ne-prisoedinitsya-k-antirossiyskim-sanktsiyam-1124133829.html

турция

украина

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2022

Елена Стрельченко https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/18/1123323926_611:0:2659:2048_100x100_80_0_0_734f976001446393928339ea5d7c84cc.jpg

Елена Стрельченко https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/18/1123323926_611:0:2659:2048_100x100_80_0_0_734f976001446393928339ea5d7c84cc.jpg

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Елена Стрельченко https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/18/1123323926_611:0:2659:2048_100x100_80_0_0_734f976001446393928339ea5d7c84cc.jpg

турция, украина, крым, реджеп тайип эрдоган, политика, в мире, мнения, авторы