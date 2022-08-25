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Кризис на Украине – время возможностей для Эрдогана - РИА Новости Крым, 25.08.2022
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Кризис на Украине – время возможностей для Эрдогана
Кризис на Украине – время возможностей для Эрдогана - РИА Новости Крым, 25.08.2022
Кризис на Украине – время возможностей для Эрдогана
Украинский кризис для президента Турции Тайипа Эрдогана – время возможностей, он продвигает экономические, политические и военные интересы Турции и выбирает... РИА Новости Крым, 25.08.2022
2022-08-25T03:04
2022-08-25T03:04
турция
украина
крым
реджеп тайип эрдоган
политика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг – РИА Новости Крым, Елена Стрельченко. Украинский кризис для президента Турции Тайипа Эрдогана – время возможностей, он продвигает экономические, политические и военные интересы Турции и выбирает союзников невзирая на позицию других государств. Такое мнение в комментарии РИА Новости Крым выразил старший преподаватель Школы востоковедения НИУ ВШЭ Андрей Чупрыгин.Так, в Анкаре считают, что возвращение Крыма Украине должно быть частью любого соглашения между Москвой и Киевом. Об этом в среду, 24 августа, заявил официальный представитель президента республики Ибрагим Калын, напомнив, что позиция Турции в этом вопросе не изменилась с 2014 года. По мнению Чупрыгина, таким образом Эрдоган стремится к укреплению влияния на перспективных для Турции территориях, где проживают тюрко-говорящие народы.Кроме того, Чупрыгин считает, что в продвижении собственных интересов Эрдоган проявляется как зрелый политик, который однозначно оценивает международную обстановку."На фоне украинского кризиса Эрдоган показывается себя зрелым политиком, который, с одной стороны, продолжает кооперацию с Россией, невзирая на поток санкций, заявляя при этом, что Турецкая Республика самостоятельна в своих решениях и никто не может диктовать, с кем и как Турции сотрудничать. С другой стороны, он не выходит из общего политического поля принятия решений", – отметил он.Востоковед убежден, что турецкий президент стремится к политической экспансии, для этого он формирует экономическое и военное влияние на перспективных территориях, где проживают тюрко-язычные народы. В это же время он не рассматривает расширения границ возглавляемого им государства, а профессионально использует острые насущные проблемы в своих интересах.По мнению Чупрыгина, Эрдоган понимает, что любая попытка захвата территорий не стоит усилий и навредит Турции, поэтому экспансия Крыма не входит в его планы."Эрдоган не неоосманист (неоосманизм – концепция, согласно которой Турция наращивает политическое влияние в странах, ранее входивших в состав Османской империи – ред.) и понимает бесперспективность этой истории. С этой точки зрения Крым может быть спокоен, понимая, что Турция на него покушаться не будет", – резюмировал специалист.
https://crimea.ria.ru/20220824/predstavitel-erdogana-pozitsiya-ankary--vozvraschenie-kryma-ukraine-1124270092.html
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турция, украина, крым, реджеп тайип эрдоган, политика, в мире, мнения, авторы
Кризис на Украине – время возможностей для Эрдогана

Востоковед Чупрыгин: Эрдоган использует украинский кризис для продвижения интересов Турции

03:04 25.08.2022
 
© POOL / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин провел переговоры с президентом Турции Р. Эрдоганом
Президент РФ В. Путин провел переговоры с президентом Турции Р. Эрдоганом
© POOL
Перейти в фотобанк
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Елена Стрельченко
Елена Стрельченко
Корреспондент
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг – РИА Новости Крым, Елена Стрельченко. Украинский кризис для президента Турции Тайипа Эрдогана – время возможностей, он продвигает экономические, политические и военные интересы Турции и выбирает союзников невзирая на позицию других государств. Такое мнение в комментарии РИА Новости Крым выразил старший преподаватель Школы востоковедения НИУ ВШЭ Андрей Чупрыгин.
Так, в Анкаре считают, что возвращение Крыма Украине должно быть частью любого соглашения между Москвой и Киевом. Об этом в среду, 24 августа, заявил официальный представитель президента республики Ибрагим Калын, напомнив, что позиция Турции в этом вопросе не изменилась с 2014 года.
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Представитель Эрдогана: позиция Анкары — возвращение Крыма Украине
По мнению Чупрыгина, таким образом Эрдоган стремится к укреплению влияния на перспективных для Турции территориях, где проживают тюрко-говорящие народы.

"Не надо забывать, что Турция – член НАТО, у нее свои интересы, достаточно далекие от интересов Российской Федерации. Союз и кооперация между Россией и Турцией – ситуативная. У Эрдогана есть свои задачи, которые он считает приоритетными для возглавляемой им Турецкой Республики, в том числе так называемый тюркский мир, который он использует для укрепления влияния Турции не только в регионе Средиземноморья и Ближнем Востоке, но и за его пределами", – сказал эксперт.

Кроме того, Чупрыгин считает, что в продвижении собственных интересов Эрдоган проявляется как зрелый политик, который однозначно оценивает международную обстановку.
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"На фоне украинского кризиса Эрдоган показывается себя зрелым политиком, который, с одной стороны, продолжает кооперацию с Россией, невзирая на поток санкций, заявляя при этом, что Турецкая Республика самостоятельна в своих решениях и никто не может диктовать, с кем и как Турции сотрудничать. С другой стороны, он не выходит из общего политического поля принятия решений", – отметил он.
Востоковед убежден, что турецкий президент стремится к политической экспансии, для этого он формирует экономическое и военное влияние на перспективных территориях, где проживают тюрко-язычные народы. В это же время он не рассматривает расширения границ возглавляемого им государства, а профессионально использует острые насущные проблемы в своих интересах.
"Я часто слышу экспертные мнения, что Крым занимает чуть ли не центральную позицию в политике Эрдогана, потому что когда-то был турецким. Не думаю, что это так, скорее это ситуативно-оппортунистические действия со стороны Эрдогана, который эксплуатирует ситуацию с крымскими татарами. Он их пытается обнять и пригласить в свой проект тюркского мира. Для него это не столько помощь крымским татарам, сколько еще один из рычагов влияния на южное побережье черноморского региона", – сказал он.
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По мнению Чупрыгина, Эрдоган понимает, что любая попытка захвата территорий не стоит усилий и навредит Турции, поэтому экспансия Крыма не входит в его планы.
"Эрдоган не неоосманист (неоосманизм – концепция, согласно которой Турция наращивает политическое влияние в странах, ранее входивших в состав Османской империи – ред.) и понимает бесперспективность этой истории. С этой точки зрения Крым может быть спокоен, понимая, что Турция на него покушаться не будет", – резюмировал специалист.
 
ТурцияУкраинаКрымРеджеп Тайип ЭрдоганПолитикаВ миреМненияАвторы
 
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