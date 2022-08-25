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Пять сценариев развития ситуации на Украине от The Guardian - РИА Новости Крым, 25.08.2022
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Пять сценариев развития ситуации на Украине от The Guardian
Пять сценариев развития ситуации на Украине от The Guardian - РИА Новости Крым, 25.08.2022
Пять сценариев развития ситуации на Украине от The Guardian
Конфликт на Украине может затянуться на год, его интенсивность будет снижаться, но переговоров между сторонами не будет, пишет автор британского издания The... РИА Новости Крым, 25.08.2022
2022-08-25T11:21
2022-08-25T11:21
украина
политика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг — РИА Новости Крым. Конфликт на Украине может затянуться на год, его интенсивность будет снижаться, но переговоров между сторонами не будет, пишет автор британского издания The Guardian Дэн Саббаг.По его мнению, это не единственный возможный вариант развития событий на Украине.В соответствии с третьим, Россия продолжит продвигаться вперед, при этом с наступлением холодов основное внимание сосредоточит на сохранении своих достижений.Четвертый предполагает преимущество той стороны, которая лучше подготовится к зиме. При этом, Россия рассматривает наступление холодов как возможность заключить мир на своих условиях. Отмечается также, что холода спровоцируют новую волну беженцев из Украины, в том числе в Польшу.В своем заключительном прогнозе автор констатирует, что ситуация во многом будет зависеть от решений Запада. Если Украина перестанет получать военную помощь, она неизбежно потерпит поражение. При этом отмечается, что страна не имеет денег, чтобы рассчитываться за эту помощь:"У Украины дефицит бюджета в размере 5 миллиардов долларов в месяц, помощь и реконструкция обойдутся во много раз дороже", - констатирует Сббаг.Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции (СВО), ее главная задача – защита жителей Донецкой и Луганской народных республик, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду со стороны киевского режима. Глава государства отметил, что в ходе СВО Россия будет стремиться к демилитаризации и денацификации Украины, а также преданию суду тех, кто совершил кровавые преступления против мирных жителей. При этом он отметил, что в планы РФ не входит оккупация украинских территорий.Как неоднократно отмечали представители российского военного командования, ВС РФ в ходе спецоперации не наносят удары по объектам гражданской инфраструктуры и по жилому комплексу. При этом украинские военные формирования зачастую используют такие объекты и мирное население в качестве живого щита.На данный момент полностью освобождена ЛНР, большая часть территории ДНР, а также Херсонская область, приазовская часть Запорожской и часть Харьковской областей. Из бюджета РФ выделены средства на восстановление разрушенных населенных пунктов, ремонт инженерной и социальной инфраструктуры, строительство жилых домов и социальных объектов.
https://crimea.ria.ru/20220825/eks-senator-ssha-nazval-glupostyu-zhelanie-zelenskogo-vernut-krym-1124285581.html
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РИА Новости Крым
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4.7
96
news.crimea@rian.ru
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украина, политика
Пять сценариев развития ситуации на Украине от The Guardian

The Guardian: есть пять прогнозов по Украине

11:21 25.08.2022
 
© AP Photo Petr David JosekСторонники Украины несут большой украинский флаг на Карловом мосту в Праге. 22 января 2022 года
Сторонники Украины несут большой украинский флаг на Карловом мосту в Праге. 22 января 2022 года - РИА Новости, 1920, 25.08.2022
© AP Photo Petr David Josek
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг — РИА Новости Крым. Конфликт на Украине может затянуться на год, его интенсивность будет снижаться, но переговоров между сторонами не будет, пишет автор британского издания The Guardian Дэн Саббаг.
По его мнению, это не единственный возможный вариант развития событий на Украине.
"У Украины нет средств для эффективного контрнаступления, в этой ситуации оптимальны партизанские рейды", - озвучивает Саббаг второй вероятный сценарий.
В соответствии с третьим, Россия продолжит продвигаться вперед, при этом с наступлением холодов основное внимание сосредоточит на сохранении своих достижений.
Четвертый предполагает преимущество той стороны, которая лучше подготовится к зиме. При этом, Россия рассматривает наступление холодов как возможность заключить мир на своих условиях. Отмечается также, что холода спровоцируют новую волну беженцев из Украины, в том числе в Польшу.
В своем заключительном прогнозе автор констатирует, что ситуация во многом будет зависеть от решений Запада. Если Украина перестанет получать военную помощь, она неизбежно потерпит поражение. При этом отмечается, что страна не имеет денег, чтобы рассчитываться за эту помощь:
"У Украины дефицит бюджета в размере 5 миллиардов долларов в месяц, помощь и реконструкция обойдутся во много раз дороже", - констатирует Сббаг.
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На данный момент полностью освобождена ЛНР, большая часть территории ДНР, а также Херсонская область, приазовская часть Запорожской и часть Харьковской областей. Из бюджета РФ выделены средства на восстановление разрушенных населенных пунктов, ремонт инженерной и социальной инфраструктуры, строительство жилых домов и социальных объектов.
 
УкраинаПолитика
 
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