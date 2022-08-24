https://crimea.ria.ru/20220824/medvedev-nazval-prichinu-provedeniya-spetsoperatsii-na-ukraine-1124282671.html

Медведев назвал причину проведения спецоперации на Украине

Медведев назвал причину проведения спецоперации на Украине - РИА Новости Крым, 24.08.2022

Медведев назвал причину проведения спецоперации на Украине

Специальная военная операция на Украине является превентивной мерой, чтобы "расквартированные" на Украине войска НАТО в перспективе не смогли атаковать Россию,... РИА Новости Крым, 24.08.2022

2022-08-24T19:22

2022-08-24T19:22

2022-08-24T19:22

дмитрий медведев

специальная военная операция рф на украине

украина

нато

крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 авг – РИА Новости Крым. Специальная военная операция на Украине является превентивной мерой, чтобы "расквартированные" на Украине войска НАТО в перспективе не смогли атаковать Россию, в том числе Крым. Об этом заявил зампредседстеля Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев на встрече с военнослужащими в Нижегородской области на полигоне "Мулино".Видеофрагмент его общения с военными опубликован на странице Медведева в соцсети "Вконтакте"Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции (СВО), ее главная задача – защита жителей Донецкой и Луганской народных республик, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду со стороны киевского режима. Глава государства отметил, что в ходе СВО Россия будет стремиться к демилитаризации и денацификации Украины, а также преданию суду тех, кто совершил кровавые преступления против мирных жителей. При этом он отметил, что в планы РФ не входит оккупация украинских территорий.Как неоднократно отмечали представители российского военного командования, ВС РФ в ходе спецоперации не наносят удары по объектам гражданской инфраструктуры и по жилому комплексу. При этом украинские военные формирования зачастую используют такие объекты и мирное население в качестве живого щита.На данный момент полностью освобождена ЛНР, большая часть территории ДНР, а также Херсонская область, приазовская часть Запорожской и часть Харьковской областей.

https://crimea.ria.ru/20220823/medvedev-predskazal-buduschee-zelenskogo-i-ego-komandy-1124256933.html

https://crimea.ria.ru/20220824/ekspert-otsenila-itogi-svo-za-polgoda-dlya-rossii-1124274413.html

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крым

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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