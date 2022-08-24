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Медведев назвал причину проведения спецоперации на Украине
Медведев назвал причину проведения спецоперации на Украине - РИА Новости Крым, 24.08.2022
Медведев назвал причину проведения спецоперации на Украине
Специальная военная операция на Украине является превентивной мерой, чтобы "расквартированные" на Украине войска НАТО в перспективе не смогли атаковать Россию,... РИА Новости Крым, 24.08.2022
2022-08-24T19:22
2022-08-24T19:22
2022-08-24T19:22
дмитрий медведев
специальная военная операция рф на украине
украина
нато
крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 авг – РИА Новости Крым. Специальная военная операция на Украине является превентивной мерой, чтобы "расквартированные" на Украине войска НАТО в перспективе не смогли атаковать Россию, в том числе Крым. Об этом заявил зампредседстеля Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев на встрече с военнослужащими в Нижегородской области на полигоне "Мулино".Видеофрагмент его общения с военными опубликован на странице Медведева в соцсети "Вконтакте"Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции (СВО), ее главная задача – защита жителей Донецкой и Луганской народных республик, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду со стороны киевского режима. Глава государства отметил, что в ходе СВО Россия будет стремиться к демилитаризации и денацификации Украины, а также преданию суду тех, кто совершил кровавые преступления против мирных жителей. При этом он отметил, что в планы РФ не входит оккупация украинских территорий.Как неоднократно отмечали представители российского военного командования, ВС РФ в ходе спецоперации не наносят удары по объектам гражданской инфраструктуры и по жилому комплексу. При этом украинские военные формирования зачастую используют такие объекты и мирное население в качестве живого щита.На данный момент полностью освобождена ЛНР, большая часть территории ДНР, а также Херсонская область, приазовская часть Запорожской и часть Харьковской областей.
https://crimea.ria.ru/20220823/medvedev-predskazal-buduschee-zelenskogo-i-ego-komandy-1124256933.html
https://crimea.ria.ru/20220824/ekspert-otsenila-itogi-svo-za-polgoda-dlya-rossii-1124274413.html
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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дмитрий медведев, специальная военная операция рф на украине, украина, нато, крым
Медведев назвал причину проведения спецоперации на Украине
Медведев: решение об СВО было принято, чтобы войска НАТО не смогли напасть на Россию
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 авг – РИА Новости Крым. Специальная военная операция на Украине является превентивной мерой, чтобы "расквартированные" на Украине войска НАТО в перспективе не смогли атаковать Россию, в том числе Крым. Об этом заявил зампредседстеля Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев на встрече с военнослужащими в Нижегородской области на полигоне "Мулино".
Видеофрагмент его общения с военными опубликован на странице Медведева в соцсети "Вконтакте"
"Мы не можем примириться с тем, что Североатлантический альянс будет расквартирован на территории Украины и безумные начальники – эти или следующие, для нас это не имеет значения – примут решение, например, атаковать нашу территорию, тот же самый Крым. Именно поэтому такое решение, для того, чтобы провести превентивную операцию, было принято", – сказал зампред Совбеза России.
Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции (СВО), ее главная задача – защита жителей Донецкой и Луганской народных республик, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду со стороны киевского режима. Глава государства отметил, что в ходе СВО Россия будет стремиться к демилитаризации и денацификации Украины, а также преданию суду тех, кто совершил кровавые преступления против мирных жителей. При этом он отметил, что в планы РФ не входит оккупация украинских территорий.
Как неоднократно отмечали представители российского военного командования, ВС РФ в ходе спецоперации не наносят удары по объектам гражданской инфраструктуры и по жилому комплексу. При этом украинские военные формирования зачастую используют такие объекты и мирное население в качестве живого щита.
На данный момент полностью освобождена ЛНР, большая часть территории ДНР, а также Херсонская область, приазовская часть Запорожской и часть Харьковской областей.