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Патрушев: Вашингтон объявит дефолт - РИА Новости Крым, 22.08.2022
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Патрушев: Вашингтон объявит дефолт
Патрушев: Вашингтон объявит дефолт - РИА Новости Крым, 22.08.2022
Патрушев: Вашингтон объявит дефолт
Государственный долг США превысил 30 триллионов долларов, есть основания считать, что Вашингтон в обозримом будущем объявит дефолт по внешнему долгу. Об этом... РИА Новости Крым, 22.08.2022
2022-08-22T12:45
2022-08-22T12:45
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 авг – РИА Новости Крым. Государственный долг США превысил 30 триллионов долларов, есть основания считать, что Вашингтон в обозримом будущем объявит дефолт по внешнему долгу. Об этом заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев, пишет РИА Новости.Основной причиной скачка цен на продовольствие и энергоносители, по его оценке, является работающий в США и Европе печатный станок.Сообщается, что за время пандемии произошла крупнейшая за 40 лет эмиссия денежных средств: Соединенные Штаты напечатали 5,9 триллиона долларов, Европа – 2,9 триллиона евро, а возникающее на этом фоне бремя инфляции на Западе цинично перекладывают на развивающиеся страны. Неконтролируемый рост заимствований привел к тому, что госдолг США превысил 30 триллионов долларов.Ранее Патрушев заявлял, что Запад не прекращает готовиться к открытому вооруженному конфликту с Россией, а спецоперация на Украине используется им исключительно как предлог для антироссийской кампании.
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сша, экономика
Патрушев: Вашингтон объявит дефолт

Госдолг США превысил 30 триллионов долларов, им грозит дефолт — Патрушев

12:45 22.08.2022
 
© РИА Новости . Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкФлаг США
Флаг США - РИА Новости, 1920, 22.08.2022
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 авг – РИА Новости Крым. Государственный долг США превысил 30 триллионов долларов, есть основания считать, что Вашингтон в обозримом будущем объявит дефолт по внешнему долгу. Об этом заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев, пишет РИА Новости.

"С учетом такой динамики есть все основания считать, что в обозримой перспективе возникнут проблемы с обслуживанием этого долга. В результате Вашингтон объявит дефолт, как они это уже сделали, в отношении обязательств перед Россией. Финансовые активы любого государства, номинированные в долларах США и евро, будут попросту украдены", - цитирует Патрушева пресс-служба аппарата Совбеза РФ.

Основной причиной скачка цен на продовольствие и энергоносители, по его оценке, является работающий в США и Европе печатный станок.
Сообщается, что за время пандемии произошла крупнейшая за 40 лет эмиссия денежных средств: Соединенные Штаты напечатали 5,9 триллиона долларов, Европа – 2,9 триллиона евро, а возникающее на этом фоне бремя инфляции на Западе цинично перекладывают на развивающиеся страны. Неконтролируемый рост заимствований привел к тому, что госдолг США превысил 30 триллионов долларов.
Ранее Патрушев заявлял, что Запад не прекращает готовиться к открытому вооруженному конфликту с Россией, а спецоперация на Украине используется им исключительно как предлог для антироссийской кампании.
СШАЭкономика
 
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