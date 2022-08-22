https://crimea.ria.ru/20220822/patrushev-vashington-obyavit-defolt-1124246217.html
Патрушев: Вашингтон объявит дефолт
Патрушев: Вашингтон объявит дефолт - РИА Новости Крым, 22.08.2022
Патрушев: Вашингтон объявит дефолт
Государственный долг США превысил 30 триллионов долларов, есть основания считать, что Вашингтон в обозримом будущем объявит дефолт по внешнему долгу. Об этом... РИА Новости Крым, 22.08.2022
2022-08-22T12:45
2022-08-22T12:45
2022-08-22T12:45
сша
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/01/18/1122132110_0:0:3269:1839_1920x0_80_0_0_f908f7529a245a15ff6f161ffd7a1331.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 авг – РИА Новости Крым. Государственный долг США превысил 30 триллионов долларов, есть основания считать, что Вашингтон в обозримом будущем объявит дефолт по внешнему долгу. Об этом заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев, пишет РИА Новости.Основной причиной скачка цен на продовольствие и энергоносители, по его оценке, является работающий в США и Европе печатный станок.Сообщается, что за время пандемии произошла крупнейшая за 40 лет эмиссия денежных средств: Соединенные Штаты напечатали 5,9 триллиона долларов, Европа – 2,9 триллиона евро, а возникающее на этом фоне бремя инфляции на Западе цинично перекладывают на развивающиеся страны. Неконтролируемый рост заимствований привел к тому, что госдолг США превысил 30 триллионов долларов.Ранее Патрушев заявлял, что Запад не прекращает готовиться к открытому вооруженному конфликту с Россией, а спецоперация на Украине используется им исключительно как предлог для антироссийской кампании.
сша
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/01/18/1122132110_529:0:3260:2048_1920x0_80_0_0_973cc8e33d521b182913660a3dc5b901.jpg.webp
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, экономика
Патрушев: Вашингтон объявит дефолт
Госдолг США превысил 30 триллионов долларов, им грозит дефолт — Патрушев
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 авг – РИА Новости Крым. Государственный долг США превысил 30 триллионов долларов, есть основания считать, что Вашингтон в обозримом будущем объявит дефолт по внешнему долгу. Об этом заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев, пишет РИА Новости.
"С учетом такой динамики есть все основания считать, что в обозримой перспективе возникнут проблемы с обслуживанием этого долга. В результате Вашингтон объявит дефолт, как они это уже сделали, в отношении обязательств перед Россией. Финансовые активы любого государства, номинированные в долларах США и евро, будут попросту украдены", - цитирует Патрушева пресс-служба аппарата Совбеза РФ.
Основной причиной скачка цен на продовольствие и энергоносители, по его оценке, является работающий в США и Европе печатный станок.
Сообщается, что за время пандемии произошла крупнейшая за 40 лет эмиссия денежных средств: Соединенные Штаты напечатали 5,9 триллиона долларов, Европа – 2,9 триллиона евро, а возникающее на этом фоне бремя инфляции на Западе цинично перекладывают на развивающиеся страны. Неконтролируемый рост заимствований привел к тому, что госдолг США превысил 30 триллионов долларов.
Ранее Патрушев заявлял
, что Запад не прекращает готовиться к открытому вооруженному конфликту с Россией, а спецоперация на Украине используется им исключительно как предлог для антироссийской кампании.