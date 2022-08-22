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Патрушев: Вашингтон объявит дефолт

Патрушев: Вашингтон объявит дефолт - РИА Новости Крым, 22.08.2022

Патрушев: Вашингтон объявит дефолт

Государственный долг США превысил 30 триллионов долларов, есть основания считать, что Вашингтон в обозримом будущем объявит дефолт по внешнему долгу. Об этом... РИА Новости Крым, 22.08.2022

2022-08-22T12:45

2022-08-22T12:45

2022-08-22T12:45

сша

экономика

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 авг – РИА Новости Крым. Государственный долг США превысил 30 триллионов долларов, есть основания считать, что Вашингтон в обозримом будущем объявит дефолт по внешнему долгу. Об этом заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев, пишет РИА Новости.Основной причиной скачка цен на продовольствие и энергоносители, по его оценке, является работающий в США и Европе печатный станок.Сообщается, что за время пандемии произошла крупнейшая за 40 лет эмиссия денежных средств: Соединенные Штаты напечатали 5,9 триллиона долларов, Европа – 2,9 триллиона евро, а возникающее на этом фоне бремя инфляции на Западе цинично перекладывают на развивающиеся страны. Неконтролируемый рост заимствований привел к тому, что госдолг США превысил 30 триллионов долларов.Ранее Патрушев заявлял, что Запад не прекращает готовиться к открытому вооруженному конфликту с Россией, а спецоперация на Украине используется им исключительно как предлог для антироссийской кампании.

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2022

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сша, экономика