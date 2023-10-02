https://crimea.ria.ru/20231002/obnarodovat-poimenno-i-predat-sudu-ot-kanady-trebuyut-dannye-o-natsistakh-1131804601.html

Обнародовать поименно и предать суду: от Канады требуют данные о нацистах

Обнародовать поименно и предать суду: от Канады требуют данные о нацистах - РИА Новости Крым, 02.10.2023

Обнародовать поименно и предать суду: от Канады требуют данные о нацистах

Члены Израильского антифашистского движения убеждены, что руководство Канады должно обнародовать данные о нацистских преступниках, которые укрылись в этой... РИА Новости Крым, 02.10.2023

2023-10-02T20:27

2023-10-02T20:27

2023-10-02T20:27

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт - РИА Новости Крым. Члены Израильского антифашистского движения убеждены, что руководство Канады должно обнародовать данные о нацистских преступниках, которые укрылись в этой стране после Второй мировой войны. Об этом в комментарии РИА Новости заявил председатель движения Дмитрий Трапиров.Также Трапиров напомнил, что преступления, которые были совершены нацистами, не имеют срока давности. Канада ведет "грязную политику", потому что вот уже 80 лет "укрывает и покрывает" нацистов и фашистов, которые нашли пристанище в этой стране.Собеседник агентства отметил, что Израильское антифашистское движение требует, чтобы нацистских военных преступников предали суду.Накануне экс-министр юстиции Канады Ирвин Котлер сделал заявление, что в стране укрылись после Второй мировой войны нацистские военные преступники, чьи преступления остались безнаказанными. Кроме того, он напомнил о работе комиссии Жюля Дешена по запросу о военных преступниках в Канаде в 1985 году, тогда расследовались дела сотен людей, обвиняемых в совершении военных преступлений. Экс-министр призвал Оттаву обнародовать результаты работы этой комиссии.Напомним, ранее спикер палаты общин Канады Энтони Рота подал в отставку после устроенного в парламенте чествования бывшего участника дивизии СС "Галичина" Ярослава Хунки.Как позже сообщил посол России Олег Степанов, РФ передала Канаде ноту протеста в связи с чествованием на заседании местного парламента в день приезда Зеленского украинского эсэсовца. А в Польше серьезно взялись за проверку фактов об украинском нацисте, бывшем бойце нацбатальона СС "Галичина", 98-летнем Ярославе Хунке, которому аплодировали в парламенте Канады, где встречали Зеленского.По мнению руководителя экспертного совета Фонда стратегического развития Игоря Шатрова, острая реакция мирового сообщества, прежде всего Израиля и Польши, на чествование в канадском парламенте бывшего эсэсовца Ярослава Хунки свидетельствует о том, что в мире уже накопилась усталость от Украины и режима Владимира Зеленского.Читайте также на РИА Новости Крым:Когда власти Украины уйдут в отставку за нацистские маршиМир устал от Зеленского: эксперт о реакции на скандал с нацистом в КанадеНацист в парламенте Канады – тщательно спланированная акция

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израиль, канада, в мире, политика, новости