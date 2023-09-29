https://crimea.ria.ru/20230929/kogda-vlasti-ukrainy-uydut-v-otstavku-za-natsistskie-marshi-1131739655.html

Когда власти Украины уйдут в отставку за нацистские марши

Когда власти Украины уйдут в отставку за нацистские марши - РИА Новости Крым, 29.09.2023

Когда власти Украины уйдут в отставку за нацистские марши

Киев давно культивирует нацизм и неонацизм, и пока украинцев не истребят в "мясных штурмах", никто на Украине за нацистские проявления и "зиги" в отставку не... РИА Новости Крым, 29.09.2023

2023-09-29T09:54

2023-09-29T09:54

2023-09-29T09:54

владимир константинов

государственный совет рк (госсовет)

мнения

энтони рота

канада

украина

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен - РИА Новости Крым. Киев давно культивирует нацизм и неонацизм, и пока украинцев не истребят в "мясных штурмах", никто на Украине за нацистские проявления и "зиги" в отставку не уйдет. Об этом, комментируя отставку спикера палаты общин Канады Энтони Рота после приглашения к депутатам ветерана войск СС, заявил председатель Госсовета Республики Крым Владимир Константинов.Напомним, ранее спикер палаты общин Канады Энтони Рота подал в отставку после устроенного в парламенте чествования бывшего участника дивизии СС "Галичина" Ярослава Хунки.Как позже сообщил посол России Олег Степанов, РФ передала Канаде ноту протеста в связи с чествованием на заседании местного парламента в день приезда Зеленского украинского эсэсовца. А в Польше серьезно взялись за проверку фактов об украинском нацисте, бывшем бойце нацбатальона СС "Галичина", 98-летнем Ярославе Хунке, которому аплодировали в парламенте Канады, где встречали Зеленского.Так, он напомнил про "вояк", которые "с ног до головы" обколоты свастиками, а также об эсесовских символах разных подразделений ВСУ.При этом, по мнению Константинова, на "нацистский шабаш" в канадском парламенте "мировая общественность закрыть глаза не смогла", возможно, не захотела. Через время будет понятно, "это разовая акция" или же в мире что-то действительно начинает меняться, отметил он.Напомним, премьер-министр Канады Джастин Трюдо не стал брать на себя ответственность за скандал.По словам Константинова, Энтони Рота стал в сложившейся ситуации "козлом отпущения", на которого свалили всю ответственность за случившееся. Так, по мнению Константинова, премьер Трюдо, возможно, виноват не меньше. И "было бы правильным и ему в отставку уйти. Тем более, что Канада давно превратилась в пристанище нацистов и неонацистов", написал председатель Госсовета Крыма, отметив, что это "превращение" произошло не при Трюдо, а гораздо раньше. Однако нынешний канадский премьер ничего не предпринимает, чтобы противостоять нацизму и неонацизму. "Напротив, он его культивирует. Как в Канаде, так и на территории той же Украины".Ранее политолог, руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития Игорь Шатров отметил, что острая реакция мирового сообщества, прежде всего Израиля и Польши, на чествование в канадском парламенте бывшего эсэсовца Ярослава Хунки свидетельствует о том, что в мире уже накопилась усталость от Украины и режима Владимира Зеленского.Медиагруппа "Россия сегодня" после чествования в канадском парламенте в рамках визита Владимира Зеленского украинского эсэсовца Ярослава Хунки запускает хештег #отменинацистскуюканаду.Читайте также на РИА Новости Крым:Овации украинскому нацисту на встрече Зеленского в Канаде: реакция в миреВо власти яростных холопов: почему Европа боится мира России с Украиной"На алтари возносятся подонки": Захарова о музее Мазепы в Киевской Лавре

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир константинов, государственный совет рк (госсовет), мнения, энтони рота , канада, украина, новости