https://crimea.ria.ru/20230928/mediagruppa-rossiya-segodnya-zapuskaet-kheshteg-otmeninatsistskuyukanadu-1131719854.html

Медиагруппа "Россия сегодня" запускает хештег #отменинацистскуюканаду

Медиагруппа "Россия сегодня" запускает хештег #отменинацистскуюканаду - РИА Новости Крым, 28.09.2023

Медиагруппа "Россия сегодня" запускает хештег #отменинацистскуюканаду

Медиагруппа "Россия сегодня" после чествования в канадском парламенте в рамках визита Владимира Зеленского украинского эсэсовца Ярослава Хунки запускает хештег... РИА Новости Крым, 28.09.2023

2023-09-28T12:54

2023-09-28T12:54

2023-09-28T12:54

медиагруппа "россия сегодня"

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россия

#отменинацистскуюканаду

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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Медиагруппа "Россия сегодня" после чествования в канадском парламенте в рамках визита Владимира Зеленского украинского эсэсовца Ярослава Хунки запускает хештег #отменинацистскуюканаду.Призываем всех, кто чтит память погибших в Великой Отечественной войне, принять участие в акции, инициированной журналистами "России сегодня". Входящие в медиагруппу ресурсы будут отмечать материалы о ситуации вокруг произошедшего и заявления причастных к ней политиков хештегом на русском и английском языках #отменинацистскуюканаду и #cancelnazicanada.На заседание канадского парламента в минувшую пятницу в честь визита Владимира Зеленского был в числе прочих приглашен 98-летний Ярослав Хунка, которого представили залу как ветерана борьбы против русских. Эсэсовцу Зеленский и канадские политики рукоплескали сообща.В действительности Хунка оказался бывшим бойцом добровольческой дивизии "Галичина" войск СС, которая комплектовалась из украинских националистов и не только сражалась с Красной Армией, но и отметилась зверствами в отношении евреев, поляков, белорусов и словаков.Ответственность за приглашение в парламент украинского националиста взял на себя спикер палаты общин Энтони Рота, заявивший,что "дополнительная информация, которая заставила пожалеть о принятом решении", стала известна ему "позже". Во вторник он объявил, что уходит в отставку.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что канадские власти обязаны предать правосудию или выдать эсэсовца, выступавшегов парламенте страны.

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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