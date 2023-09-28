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Медиагруппа "Россия сегодня" запускает хештег #отменинацистскуюканаду - РИА Новости Крым, 28.09.2023
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Медиагруппа "Россия сегодня" запускает хештег #отменинацистскуюканаду
Медиагруппа "Россия сегодня" запускает хештег #отменинацистскуюканаду - РИА Новости Крым, 28.09.2023
Медиагруппа "Россия сегодня" запускает хештег #отменинацистскуюканаду
Медиагруппа "Россия сегодня" после чествования в канадском парламенте в рамках визита Владимира Зеленского украинского эсэсовца Ярослава Хунки запускает хештег... РИА Новости Крым, 28.09.2023
2023-09-28T12:54
2023-09-28T12:54
медиагруппа "россия сегодня"
новости
общество
россия
#отменинацистскуюканаду
риа новости
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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Медиагруппа "Россия сегодня" после чествования в канадском парламенте в рамках визита Владимира Зеленского украинского эсэсовца Ярослава Хунки запускает хештег #отменинацистскуюканаду.Призываем всех, кто чтит память погибших в Великой Отечественной войне, принять участие в акции, инициированной журналистами "России сегодня". Входящие в медиагруппу ресурсы будут отмечать материалы о ситуации вокруг произошедшего и заявления причастных к ней политиков хештегом на русском и английском языках #отменинацистскуюканаду и #cancelnazicanada.На заседание канадского парламента в минувшую пятницу в честь визита Владимира Зеленского был в числе прочих приглашен 98-летний Ярослав Хунка, которого представили залу как ветерана борьбы против русских. Эсэсовцу Зеленский и канадские политики рукоплескали сообща.В действительности Хунка оказался бывшим бойцом добровольческой дивизии "Галичина" войск СС, которая комплектовалась из украинских националистов и не только сражалась с Красной Армией, но и отметилась зверствами в отношении евреев, поляков, белорусов и словаков.Ответственность за приглашение в парламент украинского националиста взял на себя спикер палаты общин Энтони Рота, заявивший,что "дополнительная информация, которая заставила пожалеть о принятом решении", стала известна ему "позже". Во вторник он объявил, что уходит в отставку.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что канадские власти обязаны предать правосудию или выдать эсэсовца, выступавшегов парламенте страны.
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Новости
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https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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медиагруппа "россия сегодня", новости, общество, россия, #отменинацистскуюканаду, риа новости

Медиагруппа "Россия сегодня" запускает хештег #отменинацистскуюканаду

12:54 28.09.2023
 
© РИА НовостиМИА Россия сегодня
МИА Россия сегодня - РИА Новости, 1920, 28.09.2023
© РИА Новости
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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Медиагруппа "Россия сегодня" после чествования в канадском парламенте в рамках визита Владимира Зеленского украинского эсэсовца Ярослава Хунки запускает хештег #отменинацистскуюканаду.

"Своими действиями, попыткой обелить очевидно черное, Канада поставила "равно" между своим названием и словом "нацизм". Обыкновенный нацизм — он именно такой. Покрывательство, нежелание замечать очевидное, подмена понятий — то, что было характерно для союзников в начале войны, они проявляют и сейчас. Мы отменяем такое поведение. Мы против любых санкций и ограничений, но не можем не выразить в такой вопиющей ситуации свою гражданскую позицию. Мы отменяем не страну и ее народ, а возможность такого поведения, таких политиков, приветствующих вместе с Зеленским эсэсовца", — заявили РИА Новости в пресс-службе медиагруппы.

Призываем всех, кто чтит память погибших в Великой Отечественной войне, принять участие в акции, инициированной журналистами "России сегодня". Входящие в медиагруппу ресурсы будут отмечать материалы о ситуации вокруг произошедшего и заявления причастных к ней политиков хештегом на русском и английском языках #отменинацистскуюканаду и #cancelnazicanada.
На заседание канадского парламента в минувшую пятницу в честь визита Владимира Зеленского был в числе прочих приглашен 98-летний Ярослав Хунка, которого представили залу как ветерана борьбы против русских. Эсэсовцу Зеленский и канадские политики рукоплескали сообща.
В действительности Хунка оказался бывшим бойцом добровольческой дивизии "Галичина" войск СС, которая комплектовалась из украинских националистов и не только сражалась с Красной Армией, но и отметилась зверствами в отношении евреев, поляков, белорусов и словаков.
Ответственность за приглашение в парламент украинского националиста взял на себя спикер палаты общин Энтони Рота, заявивший,
что "дополнительная информация, которая заставила пожалеть о принятом решении", стала известна ему "позже". Во вторник он объявил, что уходит в отставку.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что канадские власти обязаны предать правосудию или выдать эсэсовца, выступавшего
в парламенте страны.
 
Медиагруппа "Россия сегодня"НовостиОбществоРоссия#отменинацистскуюканадуРИА Новости
 
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