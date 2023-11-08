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Расстрел за "хлеб": карателя ВСУ приговорили к 19 годам строгого режима
Расстрел за "хлеб": карателя ВСУ приговорили к 19 годам строгого режима - РИА Новости Крым, 08.11.2023
Расстрел за "хлеб": карателя ВСУ приговорили к 19 годам строгого режима
Боевик вооруженных сил Украины осужден за расстрел мирного жителя в Донецкой народной республике. Об этом сообщает пресс-служба Южного окружного военного суда. РИА Новости Крым, 08.11.2023
2023-11-08T12:39
2023-11-08T12:39
2023-11-08T12:39
донецкая народная республика (днр)
новости
приговор
суд
всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 ноя - РИА Новости Крым. Боевик вооруженных сил Украины осужден за расстрел мирного жителя в Донецкой народной республике. Об этом сообщает пресс-служба Южного окружного военного суда.Далее, по информации суда, он потребовал от одного из потерпевших "правильно" произнести слово "хлеб" на украинском языке. Однако, по мнению боевика, мирный житель не смог этого сделать, за что в него было произведено два выстрела из автомата. Мужчина скончался на месте.Следствием установлено, что подсудимый поступил на военную службу в вооруженные силы Украины добровольно в марте 2016 года. Задержан он был 3 апреля 2022 года во время выполнения боевой задачи военнослужащими ДНР.Читайте также на РИА Новости Крым:Убил за посещение Крыма: бойца ВСУ осудили за расстрел мирного жителя ДНРБоевик "Азова"* получил 25 лет колонии за расстрел мирного жителяС февраля 2022 года ВСУ убили 4,6 тысяч мирных граждан
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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донецкая народная республика (днр), новости, приговор, суд, всу (вооруженные силы украины)
Расстрел за "хлеб": карателя ВСУ приговорили к 19 годам строгого режима
Боевик ВСУ осужден за расстрел мирного жителя из-за неверного произношения на украинском
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 ноя - РИА Новости Крым. Боевик вооруженных сил Украины осужден за расстрел мирного жителя в Донецкой народной республике. Об этом сообщает пресс-служба Южного окружного военного суда.
"27 марта 2022 года в поселке Мирный ДНР подсудимый остановил двух гражданских жителей, произведя выстрелы из автомата, приказал им лечь на землю, после чего ударил одного стволом автомата в лицо. После этого подсудимый заставил потерпевших встать и раздеться", – говорится в сообщении.
Далее, по информации суда, он потребовал от одного из потерпевших "правильно" произнести слово "хлеб" на украинском языке. Однако, по мнению боевика, мирный житель не смог этого сделать, за что в него было произведено два выстрела из автомата. Мужчина скончался на месте.
Следствием установлено, что подсудимый поступил на военную службу в вооруженные силы Украины добровольно в марте 2016 года. Задержан он был 3 апреля 2022 года во время выполнения боевой задачи военнослужащими ДНР.
"Подсудимый признан виновным и ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 19 лет в исправительной колонии строгого режима с отбыванием первых 3 лет в тюрьме", – говорится в сообщении Южного окружного военного суда.
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