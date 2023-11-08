https://crimea.ria.ru/20231108/rasstrel-za-khleb-karatelya-vsu-prigovorili-k-19-godam-strogogo-rezhima-1132644192.html

Расстрел за "хлеб": карателя ВСУ приговорили к 19 годам строгого режима

Расстрел за "хлеб": карателя ВСУ приговорили к 19 годам строгого режима - РИА Новости Крым, 08.11.2023

Расстрел за "хлеб": карателя ВСУ приговорили к 19 годам строгого режима

Боевик вооруженных сил Украины осужден за расстрел мирного жителя в Донецкой народной республике. Об этом сообщает пресс-служба Южного окружного военного суда. РИА Новости Крым, 08.11.2023

2023-11-08T12:39

2023-11-08T12:39

2023-11-08T12:39

донецкая народная республика (днр)

новости

приговор

суд

всу (вооруженные силы украины)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 ноя - РИА Новости Крым. Боевик вооруженных сил Украины осужден за расстрел мирного жителя в Донецкой народной республике. Об этом сообщает пресс-служба Южного окружного военного суда.Далее, по информации суда, он потребовал от одного из потерпевших "правильно" произнести слово "хлеб" на украинском языке. Однако, по мнению боевика, мирный житель не смог этого сделать, за что в него было произведено два выстрела из автомата. Мужчина скончался на месте.Следствием установлено, что подсудимый поступил на военную службу в вооруженные силы Украины добровольно в марте 2016 года. Задержан он был 3 апреля 2022 года во время выполнения боевой задачи военнослужащими ДНР.Читайте также на РИА Новости Крым:Убил за посещение Крыма: бойца ВСУ осудили за расстрел мирного жителя ДНРБоевик "Азова"* получил 25 лет колонии за расстрел мирного жителяС февраля 2022 года ВСУ убили 4,6 тысяч мирных граждан

донецкая народная республика (днр)

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

донецкая народная республика (днр), новости, приговор, суд, всу (вооруженные силы украины)