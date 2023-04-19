С февраля 2022 года ВСУ убили 4,6 тысяч мирных граждан
МИД России: с февраля 2022 года от обстрелов ВСУ погибли 4,6 тысяч мирных жителей
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 апр - РИА Новости Крым. С февраля прошлого года из-за непрекращающихся ударов украинских боевиков погибли более 4,5 тысяч мирных жителей, среди которых 200 детей. Об этом сообщили в МИД России.
По данным ведомства, ВСУ продолжают совершать преступления против жителей Донбасса, Херсонской и Запорожской областей. Из-за артиллерийских ударов по этим территориям гибнут сотни дети и тысячи мирных граждан.
"Киевский режим и подконтрольные ему вооруженные формирования продолжают совершать преступления против мирного населения в Донбассе и освобожденных районов Херсонской, Запорожской областей. В результате артиллерийских ударов с февраля 2022 года на этих территориях погибли более 4,6 тысяч мирных жителей, включая почти 200 детей", - сообщил МИД РФ в своем докладе о ситуации с правами человека на Украине.
Кроме того, ранения в результате украинских атак получили 300 детей. На запрещенных противопехотных минах ПФМ-1 "Лепесток", которые боевики бесконтрольно раскидывают в мирных районах городов, подорвались 100 граждан, среди них девять детей.
В МИД уточнили, что в отчет не включены данные о беспрецедентных преступлениях украинских неонацистов и иностранных наемников в отношении российских военнослужащих.
"Оценка этим преступным деяниям, в полной мере подтвердивших верность современных неонацистов на Украине идеям и тактике немецких нацистов и местных коллаборационистов из ОУН* и УПА* в годы Великой Отечественной войны, дается российскими компетентными органами в рамках расследования множества уголовных дел по этим чудовищным преступлениям. Значительные усилия прилагают и российские организации гражданского общества, а также все неравнодушные лица, вскрывающие правду об истинном лице украинских властей и укрываемых ими национал-радикалов", - заявили в МИД.
О диверсиях, терактах и обстрелах мирных кварталов в новых регионах России сообщается регулярно. Так, в среду, 19 апреля, в результате массированного артиллерийского удара по городу Новая Каховка в Херсонской области, погибла одна мирная жительница, еще двое находятся в тяжелом состоянии, есть десятки раненых, разрушены здания во всем городе, многие жители лишились жилья.
В начале апреля ВСУ обстреляли город Пологи Запорожской области. Артиллерийские снаряды попали в здание спортивной школы, районного дома культуры, дома малютки и поликлиники.
Читайте также на РИА Новости Крым: