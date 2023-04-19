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С февраля 2022 года ВСУ убили 4,6 тысяч мирных граждан

С февраля 2022 года ВСУ убили 4,6 тысяч мирных граждан - РИА Новости Крым, 19.04.2023

С февраля 2022 года ВСУ убили 4,6 тысяч мирных граждан

С февраля прошлого года из-за непрекращающихся ударов украинских боевиков погибли более 4,5 тысяч мирных жителей, среди которых 200 детей. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 19.04.2023

2023-04-19T15:15

2023-04-19T15:15

2023-04-19T15:15

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 апр - РИА Новости Крым. С февраля прошлого года из-за непрекращающихся ударов украинских боевиков погибли более 4,5 тысяч мирных жителей, среди которых 200 детей. Об этом сообщили в МИД России.По данным ведомства, ВСУ продолжают совершать преступления против жителей Донбасса, Херсонской и Запорожской областей. Из-за артиллерийских ударов по этим территориям гибнут сотни дети и тысячи мирных граждан. Кроме того, ранения в результате украинских атак получили 300 детей. На запрещенных противопехотных минах ПФМ-1 "Лепесток", которые боевики бесконтрольно раскидывают в мирных районах городов, подорвались 100 граждан, среди них девять детей.В МИД уточнили, что в отчет не включены данные о беспрецедентных преступлениях украинских неонацистов и иностранных наемников в отношении российских военнослужащих. "Оценка этим преступным деяниям, в полной мере подтвердивших верность современных неонацистов на Украине идеям и тактике немецких нацистов и местных коллаборационистов из ОУН* и УПА* в годы Великой Отечественной войны, дается российскими компетентными органами в рамках расследования множества уголовных дел по этим чудовищным преступлениям. Значительные усилия прилагают и российские организации гражданского общества, а также все неравнодушные лица, вскрывающие правду об истинном лице украинских властей и укрываемых ими национал-радикалов", - заявили в МИД.О диверсиях, терактах и обстрелах мирных кварталов в новых регионах России сообщается регулярно. Так, в среду, 19 апреля, в результате массированного артиллерийского удара по городу Новая Каховка в Херсонской области, погибла одна мирная жительница, еще двое находятся в тяжелом состоянии, есть десятки раненых, разрушены здания во всем городе, многие жители лишились жилья.В начале апреля ВСУ обстреляли город Пологи Запорожской области. Артиллерийские снаряды попали в здание спортивной школы, районного дома культуры, дома малютки и поликлиники.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ ударили из HIMARS по Мелитополю – есть разрушения и раненыеВ Мариуполе взорван автомобиль начальника полиции - что известноТеракт в Энергодаре: стала известна личность погибшего — ГУВД

https://crimea.ria.ru/20230315/gotovil-terakt-v-khersone-na-9-maya-ukrainets-priznal-vinu-v-sude-1127554106.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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